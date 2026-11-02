대통령 및随行 인력 여권번호 유출, 5개월간 불법 유포 논란

Air Force One 탑승객 168명 개인정보가 5개월간 노출되어 국방부 등 관계 기관의 대책과 처벌 강화 방침이 논의되고 있는 상황입니다.

대통령 전용기 Air Force One 탑승객 168명의 상세 개인정보가 불법 웹사이트에서 최소 5개월간 노출된 사실이 확인되어 사회적 우려가 커지고 있다. 해당 파일에는 이재명 대통령과 김희경 여사의 생년월일 및 여권번호를 비롯해 주요随行 인력과 보안 요원들의 민감한 정보가 포함されていた. 청와대 는 사전에 대응 조치를 취했으나, 외교부 등 관련 부처가 추가적인 후속 조치를 진행 중이라고 밝혔다.

대통령 및 핵심随行 정보 유출 실상

2일 KBS 보도에 따르면, 올해 6월 말경 특정 멀웨어 스캔 유료 웹사이트에 'Air Force One 탑승자 명단(총 168명)'이라는 제목의 엑셀 파일이 업로드된 것으로 드러났다. 파일의 최상단 행에는 대통령과 영부인 정보가 명시되었으며, 이재명 대통령의 생년월일, 여권 번호, 여권 발행 및 만료 날짜가 모두 노출되었다. 김희경 여사 역시 동일한 방식으로 생년월일과 여권 번호 등 핵심 개인 식별 정보가 공개된 상태이다.

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유출된 데이터는 단순한 탑승자 명단을 넘어, 과학기술정보통신부 배경훈 장관, 외교부 조현 장관, 기후에너지환경부 김성환 장관, 중소벤처기업부 한성숙 전 장관(현 국무총리) 등 각 부처 장관들의 생년월일과 여권 번호를 포함하고 있었다. 또한 백악관 정책수석으로 재직한 김용범 씨, 국가안보실 위성락 실장, 그리고 Presidential Security Service 수석 보좌관과 보안 계획 책임자, 경호팀장 등 핵심 보안 인력의 신원 정보도 모두 유출된 것으로 확인되었다.

보안 취약점 및 국가 안보 위협론

이 같은 개인정보 유출 사안은 단순한 사생활 침해 차원을 넘어 국가 안보 차원의 심각한 위협으로 분류되고 있다. 특히 여권 번호와 생년월일은 타인의 다른 개인정보와 결합될 경우, 신원 확인 절차를 악용한 사칭 공격이나 표적형 사이버 공격의 수단으로 활용될 가능성이 높다. 이로 인해 적대국이나 불법 행위자들이 국가 지도부 및 핵심 요원들의 동선과 보안 체계를 분석하여 전략적 Intelligence Gathering에 활용할 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

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또한 유출 파일에는 의료진, 의상 및 메이크업 담당 지원 인력, 그리고 대통령의 식사를 사전에 검증하는 시식자의 신원 정보까지 상세하게 포함되어 있었다. 이러한 광범위한 정보 노출은 대통령의 동선 예측과 경호 체계의 공백을 노리는 대테러 공격이나 납치 시도로 이어질 수 있는 잠재적 위험을 내포하고 있어, 관련 당국의 즉각적인 안전 조치와 심층 조사가 필요한 상황이다.

정부의 처벌 강화 및 추가 대책

이재명 대통령은 올해 9월 30일 X(구 트위터)에 '개인정보를 처리하는 기업들에게 주는 조언'이라는 글을 게시하며, 이번 사건을 계기로 데이터 보호 강화의 필요성을 역설했다. 그는 이제부터 적절한 인력과 시스템을 갖추어 개인정보를 보호해야 한다며, 기업들에게 강력한 경고 메시지를 전달했다. 특히 인공지능 시대에 개인정보는 국가 전략 자산이자 인권 보호의 핵심 요소라고 강조하며, 이에 대한 철저한 관리를 요구했다.

이 대통령은 X를 통해 향후 개인정보 유출 사고 발생 시, 기업이 절약한 비용보다 훨씬 높은 수준의 과징금을 부과하고 강력한 형사 처벌을 시행할 것이라고 명시했다. 또한 집단 소송을 통한 민사 배상 청구도 용이하게 할 것이라고 예고하며, 데이터 유출에 대한 책임을 무겁게 물리겠다는 입장을 분명히 했다. 청와대는 성명을 통해 사전에 대응 조치를 취했으며, 외교부 등 관계 부처가 추가적인 법적 및 행정적 조치를 취할 것이라고 다시 한번 밝혔다.