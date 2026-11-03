대통령부부 여권정보 포함 1호기 168명 정보 유출 5개월 방치

이재명 대통령 부부를 비롯한 대통령 전용기 탑승자 168명의 개인정보가 보안 사이트에 5개월간 노출된 대형 보안 사고 발생. 정부는 유출 사실 인식 후 대응에 나섰다.

이재명 대통령 과 김혜경 여사 를 포함한 대통령 전용기 공군 1호기 탑승자 168명의 개인정보가 인터넷상에 유출된 대형 보안 사고 가 발생했다. 이 사건은 대통령의 유럽 순방과 관련된 중대한 기밀자료가 외부에 노출됨에 따라 국가안보 차원의 심각한 우려를 자아내고 있다.

168명 신상정보 상세 유출 현황

정부의 설명과 KBS 9시 뉴스 보도를 종합하면, 지난 6월 보안 관련 유료 사이트에 '1호기 탑승자 명단(총 168명)'이라는 이름의 파일이 게시된 것으로 확인됐다. 이 파일에는 이재명 대통령과 김혜경 여사의 국문 및 영문 이름, 생년월일, 여권번호, 그리고 여권 발급일과 만료일 등 핵심 개인정보가 포함돼 있었다.

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또한 김용범 당시 정책실장, 위성락 국가안보실장, 한성숙 중소벤처기업부 장관(현 국무총리) 등 공식 수행원의 신상도 누락 없이 담겨 있었다. 대통령경호처 경호원, 의료진, 의상 담당자, 검식관 등 실무 수행원과 청와대 출입기자들의 정보 역시 전체 명단에 포함되어 있었다.

이 파일은 컴퓨터 파일이나 인터넷 주소의 악성코드 감염 여부를 유료로 검사하는 보안 사이트에 업로드된 것으로 추정된다. 사이트의 유료 회원이라면 누구나 해당 파일을 제약 없이 내려받을 수 있어, 정보가 어떻게 활용되었는지 파악하기 어려운 상황이다.

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정부의 5개월 지연 인식과 대응 논란

더욱 충격적인 점은 청와대와 유관 부처가 이러한 중대한 보안 사고를 5개월간 몰랐다는 사실이다. 대통령 부부의 여권 정보가 담긴 명단은 순방 출국 일주일 전인 6월 2일에 이미 해당 사이트에 게시된 것으로 밝혀졌다.

이 대통령은 6월 9일 유럽 4개국 순방 첫 방문지인 벨기에로 출국했으며, 이후 9월 미국 뉴욕과 멕시코 순방을 포함해 총 세 차례 해외 순방을 다녀왔다. 이러한 일정에도 불구하고 정부 측이 유출 사실을 인지하지 못해 명단이 사이트 상에 버젓이 노출돼 있었음은 관리 소홀이 극에 달했다는 비판을 낳고 있다.

대통령 순방 관련 자료는 경호 등 이유로 그 자체로 중요한 보안 사안이다. 이런 기밀이 민간 사이트에 공개되거나 외부에 유통되는 것은 있을 수 없는 일이며, 국가안보에 중대한 위협이 될 수 있는 상황이다.

수사 진행과 보안 체계 재점검 필요성

이제야 이 대통령 부부에 대한 여권 재발급 조치가 이루어지고 있어 관계 당국의 그동안의 안팎에 대한 우려가 커지고 있다. 외교부는 명단 유출 사실을 뒤늦게 확인한 뒤, 해당 보안 사이트에서 파일을 삭제하도록 조치했다.

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경찰청 등 수사기관은 현재 유출 경위를 면밀히 조사하고 있다. 정부는 진상을 철저히 규명하여 관련자에게 엄중한 책임을 물어야 하며, 대통령 순방을 포함한 기밀 자료의 보안관리 체계를 전면적으로 점검해야 한다.

이번 사건을 교훈으로 삼아 비슷한 보안 사고가 재발하지 않도록 실질적인 대책을 마련해야 할 시점이다. 공안 당국의 철저한 수사와 함께 정부 부처 전반의 보안 절차에 대한 전면적인 재검토가 요구된다.