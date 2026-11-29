서울 강남구 대치쌍용아파트에서 발생한 화재로 70대 부부가 숨지고 자녀 2명이 부상당했다. 스프링클러 미설치 등 노후화 우려가 제기된 가운데 재건축 단지 안전 관리의 취약성이 또다시 드러났다.

서울 강남구 대치동 대치쌍용아파트 에서 29일 아침 화재가 발생해 70대 부부가 사망하고 자녀 2명이 중상을 입는 대형 참사가 빚어졌다. 이 사건으로 인해 재건축 을 앞두고 있는 노후 단지들의 화재 안전 관리 사각지대가 다시 한번 사회적 관심사로 떠올랐다.

29일 오전 6시32분께 대치쌍용아파트 1층 한 세대에서 불길이 치솟았다. 현장에 출동한 소방당국은 심정지 상태의 70대 부부 2명을 즉시 병원으로 이송했으나, 끝내 생을 구하지 못하고 숨졌다. 또한 40대 아들 2명은 2도 화상과 연기 흡입으로 인한 의식 저하 증상을 보여 중환자실 등으로 옮겨져 위독한 상태를 이어갔다.

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스프링클러 없는 노후 단지 안전 취약성

1983년에 준공된 대치쌍용아파트는 지상 15층 규모의 주택으로, 현재 재건축 사업을 추진 중인 상태다. 하지만 2005년 스프링클러 설치가 의무화되기 이전에 지어진 건물이라 각 세대 내에는 화재 진압을 위한 스프링클러 설치가 전무한 실정이다.

주민들이 확보한 소방안전시설은 소화기 한 대와 복도 화재경보기 정도에 불과하다. 재건축 기간 중에는 기존 건물의 보수가 이뤄지지 않는 경우가 많아, 화재 위험이 상존함에도 불구하고 이를 개선하려는 움직임이 거의 없었다는 지적이 나온다.

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주민들 대응과 유사 화재의 반복적 위기

화재 발생 당시 주민들의 영악한 대응이 있었음에도 불구, 인명 피해는 피할 수 없었다. 한 경비원은 주민들이 돌을 던져 창문을 깨 가족들의 대피를 돕고 소화기를 가져오는 등 긴박하게 상황을 수습했다고 전했다.

은마아파트에서는 지난 2월 노후 전기 배선 등 시설 문제로 추정되는 화재로 17세 학생 1명이 숨지고 3명이 다쳤다. 은마아파트 역시 스프링클러가 설치되지 않았던 점 등 유사한 화재 안전 취약성을 노출했다.

은마아파트에서는 지난 3일에도 또 다른 화재 사고가 발생해 수십 명의 주민이 긴급 대피하는 일이 반복됐다. 인근 재건축 추진 단지에 사는 주민들은 항상 불안감을 겪으며, 재건축 이전이라修缮을 미루는 것이 사고를 부르는 요인이라고 우려했다.

전문가의 제도적 모순 지적과 향후 조치

이동규 동아대 재난관리학과 교수는 이번 사건이 제도의 모순이 빚어낸 결과라고 날카롭게 지적했다. 위험에 노출된 지역일수록 재개발이나 재건축 확률이 높아지다 보니, 오히려 안전 등급 상승으로 인해 개발 지연을 우려해 안전 개선에 대한 유인이 적어진다는 것이다.

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이 교수는 보급형 화재감지기 설치와 소방안전점검 기준의 차별화, 그리고 궁극적으로 사각지대를 해소하기 위한 법 개정 등 시급한 대안이 필요하다고 강조했다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인과 최초 발화 지점을 파악하기 위해 1차 감식을 진행하는 등 수사를 엄격히 이어가고 있다. 이번 사건을 계기로 재건축 단지들의 안전 관리 강화 방안과 관련 법령 개정에 대한 논의가 본격화될 전망이다.