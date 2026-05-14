대전의료원 설립을 넘어 지속 가능한 공공의료의 새로운 모델을 구축해야 한다

초고령사회 진입과 지역 의료 붕괴라는 국가적 위기 속에서 대전의료원이 단순한 병원 건립을 넘어 시민 참여와 공적 지원이 담보된 혁신적인 공공의료 플랫폼으로 거듭나기 위한 구체적인 운영 방안과 정책적 비전을 제시합니다.

2026년 지방자치단체 선거가 다가오고 있는 지금, 우리 사회는 응급실 뺑뺑이라는 비극적인 소식과 함께 지역 의료 체계의 붕괴라는 참혹한 현실에 직면해 있습니다. 의료 서비스의 공백은 단순한 불편함을 넘어 시민의 생명과 직결되는 문제이며, 특히 의료 소외 지역 주민들에게는 생존의 문제입니다.

따라서 이번 지방선거는 단순한 정치적 경쟁을 넘어 공공의료의 미래를 결정하는 공공의료 선거가 되어야 마땅합니다. 하지만 안타깝게도 출사표를 던진 많은 후보자 중에서 지역 의료 붕괴를 막기 위한 실질적이고 구체적인 공공의료 대책을 제시하는 이는 찾아보기 어렵습니다. 지역 주민의 생명권을 대변해야 할 지역 정치의 실종은 심각한 수준입니다. 이에 좋은공공병원만들기운동본부는 지역 의료의 현실을 진단하고, 대전의료원이 나아가야 할 올바른 방향을 제시함으로써 공공의료의 가치를 회복하고자 합니다.

현재 대한민국은 유례없이 빠른 속도로 고령사회에서 초고령사회로 진입하고 있습니다. 1989년 전체 인구의 5퍼센트 수준이었던 고령 인구는 2000년에 7퍼센트를 넘겼고, 2024년에는 마침내 20퍼센트를 돌파하며 초고령사회의 문턱을 넘었습니다. 이러한 인구 구조의 변화는 필연적으로 의료비의 급격한 증가를 야기하며, 이는 고령층의 경제적 고통과 사회취약계층의 확대로 이어지는 악순환을 낳고 있습니다. 여기에 몇 년 주기로 반복되는 신종 감염병 사태는 보건 의료 체계의 취약성을 여실히 드러냈으며, 시민들의 불안감은 극도로 높아진 상태입니다.

이러한 위기는 특정 지역의 문제가 아니라 모든 광역자치단체가 공통으로 겪고 있는 생존의 문제입니다. 대전시민들이 30여 년간 염원해 온 대전의료원 설립은 1990년대부터 시작된 숙원사업이었습니다. 오랜 시간 지지부진했던 사업은 2020년 코로나19 팬데믹이라는 전 지구적 위기를 겪으며 공공의료 강화의 필요성이 강력하게 제기되었고, 마침내 예비타당성조사 면제를 통해 본격적인 궤도에 올랐습니다. 그러나 사업 준비 기간이 길어지면서 지역의 정치적 환경이 변하고 물가가 급등하는 등 외부 요인이 겹쳐 총사업비가 크게 증가했습니다.

당초 816억 원이었던 공사비가 현재는 1,690억 원 수준으로 두 배 가까이 상승하며 재정적 부담이 커진 상황입니다. 이제 대전시는 단순한 건물 짓기라는 물리적 완성을 넘어, 이 병원을 어떻게 운영하여 시민들에게 실질적인 혜택을 줄 것인가라는 운영의 본질에 집중해야 할 때입니다. 공공병원은 수익을 최우선으로 하는 민간 의료기관과는 근본적으로 다른 철학을 가져야 합니다. 대전의료원은 공공성의 원칙에 입각하여 지역 주민과 취약계층의 의료 수요를 최우선으로 해결하고, 보편적인 공공보건서비스를 제공하는 공간이 되어야 합니다.

하지만 많은 지역 공공병원들이 개원 후 경영난과 운영 미숙으로 어려움을 겪는 사례가 많습니다. 이를 방지하기 위해서는 대전의료원 운영 조례에 지속 가능성을 담보할 제도적 장치가 반드시 마련되어야 합니다. 특히 공공병원이 필수의료와 취약계층 진료를 담당하며 발생하는 이른바 착한 적자를 인정하고, 이를 보전하기 위한 공적 지원 체계를 명문화해야 합니다. 착한 적자를 가능하게 하는 구체적인 방법으로 공공보건의료기금 조성을 제안합니다.

일본의 경우 도도부현이 소비세 증가분 등을 활용해 지역의료개호 종합확보기금을 설치하여 재택 의료와 돌봄 서비스, 의료 인력 확보에 사용하고 있습니다. 우리 역시 대전시 차원의 기금을 조성해 안정적인 운영 기반을 마련해야 합니다. 또한, 의료진 확보를 시장 논리에만 맡기지 않고, 필수의료 인력의 인건비를 정액 지원하는 기본예산제 도입을 검토해야 합니다. 공공병원의 유지에 필수적인 인적 자원을 확보하는 것은 지방정부와 중앙정부의 공동 책임이기 때문입니다.

더불어 시민 참여와 민주적인 지배구조 확립이 필수적입니다. 의료 서비스의 최종 수혜자인 시민들이 운영 과정에 직접 참여하는 시민운영위원회를 설치하여, 현장의 목소리가 운영에 반영되고 갈등을 조정하는 소통 창구로 활용해야 합니다. 시민들이 운영의 주체로 참여한다면, 공공의료를 위해 발생하는 일정 수준의 적자를 사회적으로 함께 감당하려는 공감대가 형성될 것입니다.

또한 이사장과 원장의 겸임을 금지하여 경영의 효율성과 공공의료의 가치 실현이라는 두 가지 목표가 충돌하지 않도록 분리 운영하는 방안을 검토해야 하며, 이사회에 의료원 직원들을 참여시켜 현장의 전문성이 반영되는 상생 구조를 만들어야 합니다. 대전의료원은 단순한 2차 병원의 기능을 넘어 지역사회 통합돌봄 체계의 허브이자 플랫폼 역할을 수행해야 합니다. 환자를 진료하는 것에 그치지 않고, 상급종합병원으로의 환자 쏠림 현상을 완화하며, 지역 내 1차 의료기관, 돌봄 시설, 복지 기관을 연결하는 조정자 역할을 해야 합니다.

또한 공공의료 정책의 교육 거점으로서 보건소 및 지역 보건 의료 종사자들에게 지속적인 교육을 제공하여 공공의료의 가치를 확산시켜야 합니다. 최근 정부가 추진하는 지역필수의사제와 연계하여, 지역 의사 선발과 공공병원 의무 복무를 제도화하는 조례를 마련한다면 양질의 의료 인력을 확보하고 의료 서비스의 질을 획기적으로 높일 수 있을 것입니다. 우리나라 전체 의료기관 중 공공병원이 차지하는 비율은 고작 5퍼센트 내외에 불과합니다. 이런 척박한 환경에서 대전의료원은 1970년대 이후 광역자치단체가 새롭게 설립하는 첫 공공병원이라는 점에서 매우 상징적인 의미를 갖습니다.

이번 지방선거의 후보자들이 대전의 의료와 돌봄의 현실을 깊이 통찰하고, 대전의료원이 단순한 건물이 아닌 시민의 생명망이 되는 비전에 동참하기를 바랍니다. 대전의료원이 초고령사회와 감염병 위기 속에서 시민 참여를 통해 해법을 찾아가는 성공적인 모델이 된다면, 이는 향후 설립될 울산, 광주, 대구 등 다른 지역 공공병원들에게도 훌륭한 이정표가 될 것입니다. 공공의료의 성공은 결국 정치적 의지와 시민의 참여, 그리고 제도적 뒷받침이 하나로 어우러질 때 가능합니다





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