대전시장 후보가 대전 문화·예술 산업 발전을 위한 정책공약 발표

이장우 국민의힘 대전시장 후보가 문화·예술·문화산업 분야 공약을 발표했다. 이 후보는 중촌근린공원 일원에 제2문화예술복합단지 조성하고, 특수영상·웹툰 문화산업을 육성해 문화도시 모델을 만들겠다는 계획을 밝혔다.

이장우 국민의힘 대전시장 후보가 대전을 대한민국 대표 'K문화예술 허브'로 만들겠다며 문화·예술·문화산업 분야 공약을 발표했다. 이 후보는 11일 제4차 정책 공약을 통해 ▲제2문화예술복합단지 조성 ▲3대 역사·문화·예술 클러스터 구축 ▲첨단 영상·웹툰 문화산업 육성 ▲대전형 지정예술단 지원체계 도입 ▲예술인 창작머뭄터 활성화 등을 추진하겠다고 밝혔다.

이 후보는 문화예술을 더 이상 단순한 행사 지원 차원이 아니라 도시의 미래 경쟁력을 결정하는 핵심 전략산업으로 정의하고, 민선8기 동안 문화 인프라 확충과 도시브랜드 콘텐츠 육성 기반을 만들었다면, 앞으로는 이를 세계적 수준의 문화산업 생태계로 발전시키겠다는 목표를 가지고 있다. 이 후보는 문화정책 성과로 제2문화예술복합단지 추진, 특수영상·웹툰 클러스터 구축, 구 대전부청사 복원, 대전학발전소 조성, 테미문학관·최종태미술관 개관, 대전아트필하모닉오케스트라 및 대전아트콰이어 창단 등을 제시했다. 또 대전영시축제와 꿈씨패밀리 등 도시브랜드 콘텐츠 성장도 주요 성과로 꼽았다.

핵심 공약인 제2문화예술복합단지는 중촌근린공원 일원에 조성 요망이며, 음악전용공연장 외에 2050석 콘서트홀과 490석 체임버홀을 만들고, 총사업비 1705억 원 규모의 제2시립미술관을 건립 계획이다. 제2시립미술관에는 상설·기획전시실과 교육실, 창작공간 등을 조성하고, 현재 시립미술관의 약 2배 규모 문화공간으로 이용할 계획이다. 원도심을 역사문화 관광지로 육성하기 위한 3대 역사·문화·예술 클러스터 구상도 내놨다. 대전형 지정예술단도 추진되며, 예술단체에 연극·국악·무용 분야까지 단계적으로 확대 지원 계획도 밝혔다





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