대전시의회, 기초의원 4인 선거구 확대 조례안 원안대로 통과

대전시의회 행정자치위원회가 논란이 됐던 기초의원 4인 선거구 확대 조례안을 원안대로 심의·통과시켰다. 이번 조례안은 오는 6월 지방선거에서 대전시의 기초 선거구를 확정하는 조례 개정안으로, 소수 정당의 의회 진출 기회 보장을 위한 논의가 이어지고 있다.

대전시의회 행정자치위원회(위원장 정명국)가 논란이 됐던 기초의원 4인 선거구를 확대하는 원안대로 심의·통과시켰다. 대전시의회 는 28일 오전 제296회 임시회를 열어 '대전광역시 자치구의회 지역구의 명칭·구역 및 의원정수조례 일부개정조례안'을 상정했다.

해당 조례안은 오는 6월 3일 치러지는 지방선거에서 대전시의 광역·기초 선거구를 확정하는 조례 개정안으로, 앞서 대전시 자치구의원 선거구획정위원회는 대전지역 기초의원 4인 선거구를 기존의 동구와 서구 등 2곳을 그대로 유지하고, 유성구 1곳을 추가해 확대하는 안을 결정해 대전시에 제출했다. 대전시가 선거구획정위원회 안을 대전시의회에 제출했고, 대전시의회는 이날 해당 조례안을 상임위에서 심의 후 본회의에서 의결할 예정이다.

하지만, 지역정치권과 시민사회단체들은 대전시의회의 압도적 다수를 차지하고 있는 국민의힘 소속 시의원들이 기초의원 4인 선거구를 2인 선거구로 쪼개려는 움직임이 있다며 반발해 왔다. 4인 선거구를 2인 선거구로 쪼갤 경우, 국민의힘과 민주당이 의석을 모두 차지할 가능성이 커 소수 정당의 의회 진출 기회를 빼앗는다는 주장이다. 이날 조례안 심의가 열리는 대전시의회 행정자치위원회 회의실 앞에서도 대전지역 시민사회단체와 소수 정당 당원 등이 피켓을 들고, 회의실로 들어서는 행자위원들에게 선거구 쪼개기를 중단하라며 강력 항의했다.

이러한 상황 속에서 행자위원들은 자체 간담회를 열어 의견을 모은 뒤, 조례안을 원안대로 통과시켰다. 회의장 밖에서 회의 결과를 기다리던 시민단체 활동가 및 소수 정당 당원 등은 일제히 환호성을 지르며, 환영의 뜻을 나타냈다. 다만, 아직 조례안이 최종 확정된 것은 아니다. 이날 오후 5시 대전시의회가 본회의를 통해서 최종 통과시켜야 하기 때문이다.

시민단체 등은 이 시간에도 본회의장을 찾아 방청하며 조례안 통과를 지켜볼 예정이다. 한편, 대전시의회 행정자치위원회는 정명국(동구3) 위원장과 이병철(서구4), 이주호(서구5), 안경자(비례대표) 의원 등 모두 국민의힘 소속으로 구성돼 있다. 이번 조례안 통과로 인해 대전시의회는 향후 지방선거에서 기초의원 4인 선거구가 유지됨에 따라 소수 정당의 진출 기회가 보장될 것으로 예상된다. 그러나 일부 정치권에서는 이 조례안이 국민의힘의 일방적 결정으로 인해 소수 정당의 이익을 고려하지 않았다는 비판도 제기되고 있다.

또한, 이번 조례안 통과로 인해 대전시의회는 향후 지역 정치의 균형을 유지하기 위한 논의가 계속될 것으로 보인다. 시민단체와 소수 정당들은 이번 조례안 통과를 계기로 대전시의회가 소수 정당의 권익을 보호하는 정책을 적극적으로 추진할 것을 요구하고 있다. 대전시의회는 이번 조례안 통과를 통해 지역 정치의 다양성과 공정성을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다. 그러나 향후 지방선거에서 소수 정당의 진출이 어떻게 이어질지 주목된다.

대전시의회 행정자치위원회는 이번 조례안 통과를 통해 지역 정치의 균형을 유지하기 위한 노력을 계속할 예정이다. 시민단체와 소수 정당들은 대전시의회가 소수 정당의 권익을 보호하는 정책을 적극적으로 추진할 것을 요구하고 있다. 대전시의회는 이번 조례안 통과를 통해 지역 정치의 다양성과 공정성을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다. 그러나 향후 지방선거에서 소수 정당의 진출이 어떻게 이어질지 주목된다





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