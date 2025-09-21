대전, 전국 최저 수도 요금: 대청호와 효율적인 수질 관리의 시너지 효과

강원 강릉의 물 부족 사태를 계기로 안정적인 물 공급의 중요성이 부각된 가운데, 대전시가 전국에서 가장 저렴한 수도 요금을 유지하는 비결을 분석합니다. 맑은 상수원, 효율적인 수질 관리, 노후 상수도관 교체 등 대전시의 다각적인 노력을 심층적으로 조명합니다.

강원 강릉 지역의 물 부족 사태가 심화되면서 안정적인 물 공급의 중요성이 더욱 강조되고 있는 가운데, 대전광역시의 수도 요금 이 전국에서 가장 저렴한 것으로 나타나 주목받고 있다. 환경부가 발표한 2023년 전국 지역별 수도 요금 평균 단가 조사 결과에 따르면, 대전의 평균 수도 요금 은 t(㎥)당 579원으로, 전국 평균인 796원보다 27%나 저렴한 것으로 확인되었다. 이는 전국 17개 광역 시·도 중 가장 낮은 가격이며, 타 시·도와 비교했을 때 상당한 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다. 특히, 세종특별자치시가 t당 910원, 울산광역시가 897원, 서울특별시가 762원, 부산광역시가 877원, 대구광역시가 764원, 인천광역시가 647원, 광주광역시가 620원인 점을 고려하면, 대전의 수도 요금 은 매우 경쟁력 있는 수준이다.

도 단위 광역단체 중에서는 강원도가 t당 1068원으로 가장 높았으며, 충청남도 1009원, 전라북도 945원, 제주도 944원, 경상남도 923원, 충청북도 917원, 경상북도 880원, 전라남도 874원, 경기도 710원 순으로 나타났다.\대전시가 이처럼 저렴한 수도 요금을 유지할 수 있는 배경에는 맑고 깨끗한 상수원인 대청호의 역할이 크다. 1981년 대청댐 건설로 만들어진 대청호는 14억 9000만 톤의 저수량을 자랑하며, 전국 다목적댐으로 생긴 상수원 중 세 번째로 큰 규모를 자랑한다. 금강수계에 속하는 대청호는 한강 및 낙동강 수계에 비해 비점오염원의 유입이 적고, 체계적인 상수원 관리가 이루어지고 있어 전국 최고 수준의 원수 수질(BOD, TP 1a등급)을 유지하고 있다. 대전시는 대청댐 건설 당시 건설 비용의 일부를 분담하는 대신 원수 사용료를 면제받는 혜택을 누리고 있으며, 현재 한국수자원공사 댐 용수 공급가의 20% 수준인 t당 11원에 원수를 공급받고 있다. 이러한 원가 절감 노력과 더불어, 대전시는 대청호 상수원 수질 관리를 위해 수중 폭기 시설 운영, 인공식물섬 및 인공습지 조성 등을 통해 조류 증식을 억제하고 있다. 또한, 법정 수질 관리 항목보다 훨씬 강화된 247개의 항목을 검사하여 미량의 오염 물질과 병원성 미생물까지 완벽하게 제거하고 있다.\대전시는 시민들에게 더욱 깨끗하고 안전한 수돗물을 공급하기 위해 노후 상수도관 개량 공사에도 적극적으로 투자하고 있다. 매년 300억 원을 투입하여 50km씩 노후 상수도관을 교체하고 있으며, 2030년까지 총 1825억 원을 투입하여 총 300km의 노후 상수도관을 모두 교체할 계획이다. 또한, 현재 송촌 및 월평 정수장의 고도정수처리시설(총 30만 톤)에 더해, 2028년까지 1664억 원을 투자하여 월평(2단계) 및 신탄진 정수장(1단계)에 고도정수처리시설(총 60만 톤)을 추가 도입할 예정이다. 이러한 노력의 결과로 대전시는 극심한 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강원 강릉시에 수돗물을 긴급 지원하는 등, 안정적인 물 공급 체계를 구축하고 있다. 이장우 대전시장은 시민들이 안심하고 마실 수 있는 수돗물을 공급하기 위해 최선을 다하겠다는 의지를 밝히며, 대전시의 지속적인 노력을 강조했다





