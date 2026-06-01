대전 한화에어로스페이스 폭발사고…5명 사망·2명 중경상, 김영훈 장관 현장 방문

대전 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생해 5명이 사망하고 2명이 중경상을 입었다. 김영훈 고용노동부 장관이 현장을 방문해 원인 조사를 지시했으며, 사고는 로켓 추진제 제조 공정 중 화약 세척 과정에서 발생한 것으로 추정된다. 2018년에도 유사 사고가 있었던 것으로 알려져 안전 관리 시스템에 대한 의문이 제기되고 있다.

김영훈 고용노동부 장관이 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장 현장을 방문했다. 이번 사고는 오전 10시 59분경 로켓 추진제 제조 과정 중 화약 세척 공정에서 발생했다.

소방 당국은 오전 11시 17분 소방 대응 1단계를 발령하고 인력 100여 명과 장비 30여 대를 투입, 화재 발생 50분 만에 초진을 완료했으며 오후 1시 7분 불을 완전히 껐다. 사고로 인해 5명이 사망하고 2명이 중경상을 입었다. 사망자들은 모두 현장 근로자로 확인되었으며, 부상자 중 1명은 전신화상 중상, 1명은 경상이다. 한화에어로스페이스 측은 2018, 2019년에도similar 사고가 있었으나, 이번 사고 공정은 위험성이 낮다고 인지했던 부분이라고 밝혔다.

또한 해당 건물은 연면적이 작아 소방서에 보고할 의무가 없어 자체 점검만 실시했던 것으로 드러났다. 전국화학연맹 한화노조 허록 위원장은 사고 관련 브리핑을 진행했다. 김영훈 장관은 현장에서 사고 원인 조사를 철저히 할 것을 당부했다





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