대전 한화에어로스페이스 폭발 사고, 5명 사망 2명 중경상. 56동에서 사용하던 세척제와 추진제가 화재나 폭발 가능성이 높은 다수의 유해화학물질로 드러났다.

대전 한화에어로스페이스 폭발 사고 , 5명 사망 2명 중경상 . 56동에서 사용하던 세척제 와 추진제 가 화재나 폭발 가능성이 높은 다수의 유해화학물질로 드러났다. 한화에어로스페이스 대전사업장 의 '작업환경측정결과' 보고서에 따르면 지난해 하반기 56동에서는 한 달에 8천240㎏의 세척제 와 3만6천㎏의 추진제 를 사용했다.

부생연료유 730L가 사용됐으며, 이 자체보다 추진제 찌꺼기와 같은 고위험 물질이나 알루미늄 분말, 정전기 등과 만나면 사고 위험을 증가시킬 수 있는 것으로 전해졌다. 특히 알루미늄 분말은 정전기나 스파크처럼 점화원이 있을 경우 분진 폭발 위험이 매우 높아서 전문가들은 알루미늄과의 연관성에 대해 지적해왔다. 고체추진제 제조에 사용된 공구를 세척하는 공정은 알루미늄 분말 등 추진제 잔류물이 남아 있을 가능성이 있어 정전기와 마찰, 휘발성 세척제 증기 등에 대한 엄격한 안전관리가 요구되는 고위험 작업이다.

따라서 특정 물질 하나 때문이 아니라 분진 폭발 위험이 매우 높은 알루미늄 분말이나 휘발성 용제인 다이클로로에틸렌 등이 존재한 상태에서 세척 과정에서의 마찰이나 충격 혹은 정전기가 발생했을 경우 폭발 위험성이 커진다





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한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 5명 사망 2명 중경상 세척제 추진제 알루미늄 분말 정전기

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