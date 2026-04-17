대전 오월드 늑대 '늑구', 열흘 만에 무사 귀환…시민 안도와 환호 속 재발 방지 약속

대전 오월드에서 탈출했던 늑대 '늑구'가 열흘 만에 무사히 생포되어 시민들의 안도감을 안겨주었다. 대전시는 사건 발생에 대해 사과하고, 시설 점검 및 재발 방지 대책 마련을 약속했으며, 시민들의 따뜻한 환영 물결이 이어졌다.

대전 오월드 동물원에서 열흘간의 긴 여정을 마치고 무사히 돌아온 늑대 ‘늑구’를 향한 시민들의 안도와 환호가 끊이지 않고 있다. 대전시는 이번 늑구 탈출 사건에 대해 공식적으로 사과하며, 시민들의 불안감을 해소하고 재발 방지 를 위한 철저한 조치를 약속했다. 17일 대전시는 새벽 안영나들목 인근에서 ‘늑구’를 성공적으로 생포하여 동물원으로 안전하게 이송했다고 밝혔다. 대전시는 늑구가 건강하게 돌아올 수 있도록 응원과 지지를 보내준 시민들에게 깊은 감사를 표했으며, 늑구 생포 작전과 시민 안전을 위해 헌신적으로 노력한 소방, 경찰, 동물보호단체, 전문가, 환경단체 등 모든 관계자들에게도 고마움을 전했다. 대전시는 “이번 사건으로 시민 여러분께 큰 불안과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며, “시설 관리 강화와 재발 방지 대책 마련에 만전을 기하겠다”고 강조했다. 대전시의 공식 발표 후, 시의 페이스북 페이지에는 ‘수고하셨습니다.

고맙습니다’, ‘정말 다행입니다’, ‘무사히 생포해 주셔서 감사합니다’, ‘늦게라도 살아 돌아와서 천만다행입니다’, ‘마취가 빨리 깨어나길. 밤마다 얼마나 기도했는지 모릅니다’ 등 ‘늑구’의 무사 귀환을 환영하는 시민들의 따뜻한 댓글이 쏟아졌다. 늑대가 탈출했을 당시, 많은 시민들은 ‘늑구’가 혹시라도 사살될 수 있다는 우려를 표명하기도 했다. 늑대는 기후환경에너지부가 발행한 ‘동물 탈출 시 표준 대응 매뉴얼’에 따라 관람객이나 노동자에게 치명적인 부상을 입히거나 생명에 위협을 가할 수 있는 ‘위험 그룹’으로 분류되어 있다. 이 그룹에는 사자, 호랑이, 표범, 곰, 퓨마, 대형 뱀 등이 포함된다. 실제로 과거에도 동물원에서 탈출한 동물들이 사살된 사례가 있었다. 2018년 9월 오월드에서 탈출했던 퓨마, 2022년 울산의 한 사육장에서 도망쳤던 곰, 그리고 2023년 경북 고령의 사설 농장에서 풀려났던 사자 등이 그 예이다. 이러한 상황 속에서 대전환경운동연합은 지난 8일, “탈출 동물에 대해서는 반드시 생포를 원칙으로 해야 한다”는 내용의 입장문을 발표하며 생포를 촉구하기도 했다. 대전시와 관계 당국은 처음부터 ‘늑구’의 무사 귀환을 최우선 목표로 설정하고 포획 작전에 임했다. 대전시 관계자는 “사살은 전혀 고려하지 않았으며, 처음부터 생포 계획으로 접근했다”고 밝혔다. 김정호 청주동물원 진료사육팀장은 “동물원에서 생활해온 늑대는 길들여진 사나운 개 정도의 수준이며, 귀소 본능이 있기 때문에 멀리 가지 않았을 것으로 추정된다. 오히려 낯선 외부 환경과 사람들을 두려워했을 가능성이 높다”고 설명했다. 오월드 운영 주체인 대전도시공사의 정국영 사장은 “외부 전문가와 협력하여 동물원 시설 및 운영 시스템 전반에 대한 철저한 점검을 진행하고, 발견된 문제점에 대해 즉각적인 조치를 취할 것”이라며, “전문가 자문을 바탕으로 2차, 3차 방호 대책을 수립하고 추진하겠다. 또한, 이번 늑구 탈출 사건과 관련된 책임 소재를 명확히 규명하고, 필요한 경우 엄중한 처벌을 내릴 것”이라고 밝혔다. 한편, 최근 국내 휘발유 가격이 리터당 2000원을 넘어서면서, 전쟁 이전보다 306원 상승하는 등 고유가 행진이 이어지고 있어 서민 경제에 대한 부담이 가중되고 있다는 소식도 전해졌다





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