대전 오월드 늑대 탈출 사태, 시민단체들의 동물 전시 문화 전면 개편 요구

대전 오월드 늑대 탈출 사건을 계기로 지역 시민단체들이 동물원 전시 중심 운영 중단과 생명 존중을 바탕으로 한 운영 방식 전환을 강력히 촉구하고 나섰습니다.

대전 오월드에서 발생한 늑대 늑구의 탈출 및 생포 사건이 지역 사회 내 동물원 운영 방식에 대한 뜨거운 논쟁을 불러일으키고 있습니다. 대전충남녹색연합과 대전녹색당, 정의당대전시당 등 지역의 환경단체 및 진보 정당들은 최근 대전시청 앞에서 기자회견을 열고 오월드의 전시 중심 운영 방식을 전면 개편하고 개발 중심의 재창조 사업을 재검토할 것을 강력히 촉구했습니다. 이들은 이번 사태가 단순한 관리 부실에 의한 우발적 사고가 아니라, 생명을 오직 인간의 유흥과 구경거리로만 소비하는 동물원의 구조적인 모순에서 비롯된 필연적인 결과라고 지적했습니다. 수백 킬로미터의 활동 반경을 가진 늑대에게 1만 평 남짓한 사파리는 생태적 특성을 전혀 고려하지 않은 좁은 감금 시설일 뿐이며, 특히 사파리를 가로지르는 공중 데크와 영업시간 내내 울려 퍼지는 소음은 야행성 동물의 본성을 억압하는 환경이라고 강하게 비판했습니다. 더욱 큰 문제는 늑구의 생환 이후 보여준 행정 당국의 태도입니다.

대전시와 대전도시공사는 탈출했던 동물의 건강 상태를 홍보하며 늑구빵 출시와 같은 상업적 마케팅을 펼치는 등 오히려 이번 사건을 관광 흥행의 수단으로 활용하고 있습니다. 시민단체들은 이러한 행태를 생명을 도구화하는 비윤리적 행정이라고 비판하며, 탈출한 동물을 다시금 전시의 주인공으로 내세우는 것은 동물 복지에 대한 이해가 전무하다는 방증이라고 목소리를 높였습니다. 과거 퓨마 뽀롱이의 죽음과 이번 늑구 사태까지 반복되는 탈출 사고에도 불구하고, 당국은 철조망을 높이는 식의 물리적 감금 강화에만 급급할 뿐 근본적인 해결책을 내놓지 못하고 있습니다. 송순옥 대전충남녹색연합 공동대표는 동물은 인간의 오락거리가 아니며 오월드는 생명을 가두는 전시 시설이 아닌 공존의 공간으로 완전히 탈바꿈해야 한다고 강조했습니다. 이들은 또한 오월드 재창조 사업에 포함된 글램핑장이나 롤러코스터 같은 시설 확충 계획이 동물의 야생성과는 전혀 무관한 개발 중심의 행보라며 이를 전면 중단할 것을 요구했습니다. 동물원 운영의 패러다임 자체를 전시에서 보호와 교육으로 전환해야 한다는 목소리가 커지고 있는 가운데, 시민단체들은 전문가와 시민이 참여하는 협의체를 구성해 동물의 주거권과 복지권을 보장하는 새로운 대안을 마련해야 한다고 덧붙였습니다. 이번 기자회견은 단순한 항의를 넘어 인간과 비인간 동물이 어떻게 하면 존엄성을 지키며 공존할 수 있을지에 대한 근본적인 질문을 던지고 있습니다. 시설의 규모를 키우고 관람객을 유치하는 수익 위주의 경영 방식은 이제 한계에 봉착했습니다. 대전시는 지금이라도 생명을 돈벌이 수단으로 치부하는 관행을 중단하고, 이번 사태를 계기로 동물원의 공공성과 역할에 대해 진지하게 고민해야 할 시점입니다. 동물권에 대한 사회적 인식이 높아진 만큼 더 이상 비윤리적인 전시 방식은 시민들의 공감을 얻기 어렵기 때문입니다. 앞으로 대전시와 도시공사가 보여줄 태도가 공영동물원의 미래를 결정짓는 중대한 갈림길이 될 것입니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

대전오월드 동물원문제 동물복지 늑구 생명윤리

United States Latest News, United States Headlines