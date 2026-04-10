대전 오월드 탈출 늑대 '늑구' 수색 난항…AI 합성사진·오인 신고 잇따라

대전 오월드에서 탈출한 늑대 '늑구' 수색이 사흘째 이어지는 가운데, AI 합성사진 유포와 오인·허위 신고가 잇따라 수색에 어려움을 겪고 있다. 수색 당국은 드론, 경찰, 소방, 군, 전문가 등 다각적인 노력을 기울이고 있지만, 잘못된 정보로 인해 수색에 방해가 되고 있다.

대전 오월드 에서 탈출한 늑대 '늑구'를 찾기 위한 수색이 사흘째 이어지고 있는 가운데, AI 합성으로 추정되는 사진들이 등장하고 오인 및 허위 신고가 잇따르면서 수색에 어려움을 겪고 있다는 소식이 전해지고 있다. 늑구는 지난 8일 오전 오월드 우리에서 땅을 파고 탈출했으며, 현재까지 행방이 묘연한 상태다. 수색 당국은 드론, 경찰, 소방, 군, 전문가 등 다양한 인력을 투입하여 보문산 전역을 중심으로 수색을 진행하고 있으며, 늑대의 귀소 본능을 활용하기 위해 유인 장치를 설치하는 등 다각적인 노력을 기울이고 있다. 늑구는 탈출 전 닭 2마리를 먹었지만 기력이 쇠약해 멀리 이동하지 못했을 것으로 추정하고 있다. \하지만 수색 과정에서 AI 기술을 활용한 합성 사진이 등장하여 혼란을 가중시키고 있다. 특히, 소셜 미디어를 통해 유포된 늑구의 사진은 딥페이크 합성 사진으로 확인되었으며, 소방 당국은 브리핑에서 이 사진을 사용하기도 했다.

해당 사진은 오월드 인근 네거리에서 늑구가 오월드 방향으로 가는 장면을 담고 있었지만, 실제 CCTV와 목격자 증언을 통해 해당 시간에 늑구의 모습이 발견되지 않았다는 사실이 밝혀졌다. 경찰은 최초 유포자를 찾지는 않기로 했지만, 허위 정보의 확산이 수색에 악영향을 미치고 있다는 점을 강조했다. 또한, 늑대를 개로 오인하거나, SNS 상의 사진을 캡처하여 신고하는 등 오인 신고가 잇따르고 있으며, 심지어는 청주에서 늑대 목격 신고가 접수되었지만, 수색 결과 고라니만 발견되는 등 혼란이 가중되고 있다. 소방 당국은 정확한 확인을 위해 전문가와 함께 출동하고 있으며, 합성 사진 유포나 부정확한 신고가 수색에 방해가 될 수 있다고 경고했다.\수색 장기화 조짐이 보이면서, 당국은 늑구 생포를 위해 포획틀을 설치하고 있으며, 시민들의 불안감을 해소하기 위해 노력하고 있다. 늑구의 안전한 생포와 시민들의 안전을 위해, 정확하지 않은 정보의 공유를 자제하고, 당국의 발표에 귀 기울여야 할 것이다. 늑구 탈출 이후 온라인에서는 AI를 통해 생성된 이미지들이 빠르게 퍼졌으며, 이로 인해 오인 및 허위 신고가 증가하고 있다. 경찰에 따르면 10일 오전 8시까지 늑구 관련 112 신고가 총 45건 접수되었으며, 소방 당국에도 26건의 신고가 접수되었다. 이러한 상황은 수색 인력의 낭비와 시간 지연을 초래하여 늑구 발견을 더욱 어렵게 만들 수 있다. 늑구의 행방을 신속하게 파악하고, 시민들의 안전을 확보하기 위해서는 정확한 정보 전달과 신중한 신고가 무엇보다 중요하다





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오월드 늑구 탈출 수색 AI합성 오인신고

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