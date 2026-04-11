대전 오월드 늑대 '늑구' 탈출, 나흘째 수색 난항… 시민 '생포' 촉구

대전 오월드에서 탈출한 늑대 '늑구'를 찾기 위한 수색이 나흘째 이어지고 있지만, 뚜렷한 단서를 찾지 못하고 있습니다. 악천후로 수색에 어려움을 겪었으며, 늑구의 안전한 생포를 위해 시민들과 당국의 노력이 계속되고 있습니다. 늑구의 행방이 묘연해지면서 시민들의 불안감도 커지고 있으며, 당국은 늑구의 위치 파악에 총력을 기울이고 있습니다.

지난 8일 대전 오월드 에서 탈출한 늑대 '늑구'를 찾는 노력이 탈출 나흘째인 11일에도 계속되고 있습니다. 소방, 경찰 등 수색 당국은 동물원 주변 야산을 중심으로 야간 드론 수색을 진행했으나 늑구의 흔적을 찾지 못했습니다. 늑구는 9일 새벽 열화상 카메라에 포착된 이후 자취를 감췄습니다. 악천후로 인해 야간 드론 수색에 어려움이 있었으며, 수색대는 늑구가 굴에 숨었거나 열화상 카메라에 제대로 감지되지 않는 것으로 추정하고 있습니다. 날씨가 좋아진 11일에는 대전시와 소방당국 등이 인력 90여 명과 드론 10여 대를 투입하여 낮 수색을 진행하고 있습니다. 해가 진 후에는 야간 드론 수색에 집중할 계획입니다. 늑구를 발견할 경우, 안전하게 거점 지역으로 유도하여 마취 후 생포할 계획이며, 늑구가 사육 환경에서 자란 개체이므로 민가로 내려올 가능성은 낮지만, 물만 있다면 2주가량 생존할 수 있다는 관측도 나오고 있습니다. 늑구가 굴에 숨어있을 경우 수색이 장기화될 가능성도 있습니다.

\대전 오월드 동물원을 탈출한 늑대 '늑구'에 대한 수색이 사흘째 이어지고 있습니다. 수색 당국은 열화상 드론 9대를 포함한 15대의 장비와 소방, 경찰, 군, 전문가 인력을 투입하여 보문산 시루봉 일대 등을 중심으로 구역별 정밀 수색을 벌이고 있습니다. 경찰은 치유의 숲과 무수동 등 인근 지역까지 수색 범위를 확대하며 늑구의 행방을 쫓고 있습니다. 늑구가 탈출한 이후 시민들과 동물단체는 늑대의 안전한 생포를 촉구하며, 사살은 절대 안 된다는 입장을 밝혔습니다. 늑구는 1살 된 늑대로, 오월드 울타리 틈을 통해 탈출했으며, 현재까지 포획되지 않고 있습니다. 늑구의 안전한 생포를 위해 시민들의 관심과 당국의 노력이 계속되고 있습니다. 오월드 측은 늑구의 안전을 최우선으로 고려하며 포획 작전을 펼치고 있으며, 시민들에게 안전 수칙을 준수해 줄 것을 당부하고 있습니다. 늑구의 탈출은 동물원 안전 관리의 중요성을 다시 한번 강조하는 계기가 되었으며, 관련 기관들은 재발 방지를 위한 대책 마련에 힘쓰고 있습니다.\늑구의 행방이 묘연해지면서 시민들의 불안감도 커지고 있습니다. 늑구는 야생성이 부족하여 사람을 먼저 공격할 가능성은 낮지만, 혹시 모를 상황에 대비하기 위해 당국은 늑구의 위치 파악에 총력을 기울이고 있습니다. 늑구의 탈출은 동물원 내 안전 관리 시스템의 허점을 드러낸 사례로, 동물원 측은 늑구의 포획과 함께 안전 시스템 전반을 점검하고 개선할 계획입니다. 수색 당국은 늑구의 생존 가능성을 염두에 두고 식수 및 먹이 공급을 위한 방안도 검토하고 있으며, 늑구의 건강 상태를 고려하여 포획 방법을 결정할 예정입니다. 늑구의 탈출 사건은 동물 복지에 대한 사회적 관심을 높이는 계기가 되었으며, 늑구의 안전한 귀환을 기원하는 목소리가 높아지고 있습니다. 당국은 늑구의 안전을 최우선으로 고려하며, 시민들의 안전을 위해 최선을 다할 것을 약속했습니다. 늑구의 탈출 사건을 통해 동물원 안전 관리의 중요성을 재확인하고, 늑구와 시민 모두의 안전을 지키기 위한 노력이 계속될 것입니다. 늑구의 무사 귀환을 기원하며, 앞으로 동물원 안전 관리에 대한 지속적인 관심과 노력이 필요할 것입니다





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