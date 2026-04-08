대전 오월드 늑대 탈출, 녹색연합 '책임감 없는 운영' 맹비판

대전 오월드에서 늑대 탈출 사고가 발생, 대전충남녹색연합이 오월드의 미흡한 안전 관리와 근본적인 문제 해결 부재를 강하게 비판하며, 2018년 퓨마 뽀롱이 사살 사건을 언급하며 재발 방지 대책 마련을 촉구. 오월드 재창조 사업의 문제점 지적 및 늑대 무사 송환 요구.

대전 오월드 에서 8일 늑대 1마리가 탈출하는 사고가 발생하자, 대전충남녹색연합 이 오월드의 책임감 없는 운영을 강력하게 비판하고 나섰다. 특히, 2018년 퓨마 ' 뽀롱이 ' 탈출·사살 사건을 언급하며, 오월드가 근본적인 문제 해결 없이 유사한 사고를 반복하고 있다고 주장했다. 대전충남녹색연합 은 성명을 통해 오전 9시 20분쯤 늑대사에서 늑대 1마리가 탈출했으며, 오월드 측이 소방당국에 신고한 이후에도 늑대의 위치가 파악되지 않고 있다고 밝혔다. 이들은 늑대가 대전 시내로 이동했을 가능성과 시민 안전, 늑대의 안전을 모두 위협하는 상황을 우려했다. 2018년 9월 퓨마 뽀롱이 탈출 사건을 상기시키며, 당시 뽀롱이 는 사육사 실수로 탈출, 4시간 30분 만에 사살되었다고 설명했다. 이후 오월드는 근무 명령 위반, 안전 수칙 위반 등으로 1개월 폐쇄 명령을 받았지만, 울타리 보강, CCTV 설치 등 부분적인 조치만 취했을 뿐, 근본적인 변화는 없었다고 지적했다.

대전충남녹색연합은 동물의 생태에 맞지 않는 사육 환경, 과도한 번식으로 인한 개체 수 증가, 부족한 인력으로 인한 동물 관리 문제를 지적하며, 단순 시설 보강만으로는 탈출 사고를 막을 수 없다고 강조했다. 동물 복지, 사육 환경, 운영 철학의 변화가 필요하다고 역설했다. 현재 대전시가 추진 중인 '오월드 재창조 사업'에 대해서도 비판의 목소리를 높였다. 대전시는 공사채 3300억 원을 발행하여 오월드를 놀이시설 중심 테마파크로 조성하려 하며, 늑대사파리 옆 글램핑장 조성 계획도 포함되어 있다. 대전충남녹색연합은 동물을 오락, 구경, 체험의 대상으로만 취급하는 이러한 계획이 동물과 관람객 모두에게 안전하지 않다고 비판했다. 공영동물원은 야생생물에 대한 이해와 존중, 생명 공존의 가치를 교육하는 공간이 되어야 함에도, 오월드는 정반대 방향으로 가고 있다고 주장했다. 좁은 방사장에 동물을 가두고, 소음과 사람들의 시선에 노출시켜 정형행동을 반복하게 만드는 구조를 개선하지 않고 놀이시설만 확대하는 것은 또 다른 참사를 불러올 수 있다고 경고했다. 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제16조의6 3항에 따라 사육동물의 탈출·폐사에 따른 안전사고나 생태계 교란 방지 대책 마련을 촉구하며, 뽀롱이 사살과 이번 늑대 탈출 사건은 오월드의 책임 있는 운영 대책 마련 실패를 보여준다고 지적했다. 늑대 사파리 옆 글램핑장 조성은 참사를 재생산하는 재앙이 될 것이라며 재검토를 강력히 요구했다. 대전시에 이번 늑대 탈출 사건을 엄중히 받아들이고 재창조 사업을 원점에서 다시 검토할 것을 촉구했다. 또한, 탈출한 늑대의 무사 송환을 요구하며 뽀롱이 사태와 같은 사살은 다시 일어나서는 안 된다고 강조했다. 시민 안전과 늑대의 안전을 위해 최선의 대책을 강구할 것을 촉구했다. 동물 본성을 거스르는 구경거리 감옥이 아닌, 생명의 존엄을 지키는 보호소로의 전환을 요구했다. 한편, 오월드 운영사인 대전도시공사는 사고 경위와 대응 상황을 설명하는 자료를 발표했다. 오전 9시 30분쯤 사파리 내 2024년생 수컷 늑대 1마리가 CCTV를 통해 확인되었으며, 철조망 아래 흙을 파고 탈출한 것으로 파악되었다. 오전 9시 40분쯤 늑대가 원내에서 발견되자 관람객을 귀가 조치하고 자체 수색을 실시했다. 오전 10시 10분 소방, 경찰, 대전시 등에 신고하고, 오전 10시 46분부터 현장에 지휘소를 설치하여 합동 수색 작업을 진행했다. 오후 1시쯤 오월드 사거리 인근에서 늑대가 발견되었고, 수색에는 경찰 110명, 소방 37명, 오월드 자체 인력 100명 등 총 200여 명이 투입되었다. 대전도시공사는 시민들에게 심려를 끼쳐드린 점에 대해 사과했다. 이 사건은 오월드의 안전 관리 부실과 동물 복지 문제, 그리고 대전시의 오월드 운영 방향성에 대한 심각한 질문을 던진다





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