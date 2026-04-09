대전 오월드 탈출 늑대 '늑구' 이틀째 수색…포획 총력전

대전 오월드에서 탈출한 늑대 '늑구'를 잡기 위한 소방 당국의 노력이 이틀째 이어지고 있다. 열화상 드론 투입, 하울링 유인 등 다양한 방법을 동원해 수색을 펼치고 있으며, 주민들의 불안감 해소와 늑구의 안전을 위해 최선을 다하고 있다.

대전 오월드 에서 탈출한 늑대 '늑구'를 포획하기 위한 소방 당국의 노력이 이틀째 이어지고 있습니다. 9일, 열화상 카메라를 탑재한 드론을 동원하여 동물원 인근 야산을 집중 수색하는 한편, 늑구의 안전한 생포를 위해 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 늑구는 2024년 1월 오월드 에서 태어난 수컷 늑대로, 몸무게는 30kg 정도입니다. 지난 8일 오전 9시 15분경 오월드 우리 바닥의 흙을 파고 탈출했으며, 소방 당국은 CCTV 영상을 통해 이를 확인했습니다. 현재 소방 당국은 경찰, 군을 포함하여 400여 명의 인력을 투입하여 오월드 뒤편 야산을 중심으로 수색을 진행하고 있으며, 늑구의 예상 이동 경로에 GPS가 부착된 포획틀을 설치할 계획입니다. 특히, 늑구의 움직임을 신속하게 파악하기 위해 열화상 카메라가 장착된 드론 6~7대를 투입하여 야간 수색도 병행하고 있습니다.

늑구의 안전을 최우선으로 고려하며, 주민들의 불안감을 해소하기 위해 늑구의 하울링 소리를 방송하며 사파리로 유인하는 등 다각적인 방법을 시도하고 있습니다.\늑구의 탈출 소식에 지역 주민들의 불안감도 커지고 있습니다. 혹시 늑대에게 공격을 받지 않을까 하는 우려와 함께, 인근 초등학교는 안전을 위해 임시 휴교를 결정하기도 했습니다. 이재명 대통령 또한 자신의 소셜 미디어 계정을 통해 이번 상황에 대한 우려를 표명하며, 인명 피해가 발생하지 않기를 바란다는 메시지를 전달했습니다. 늑구는 2008년 오월드가 한국늑대 복원을 목표로 러시아에서 들여온 늑대 7마리의 후손 중 하나입니다. 한국늑대는 환경부가 지정한 멸종위기 1급 동물로, 현재는 사실상 멸종된 상태입니다. 전문가들은 늑구의 불안한 심리 상태를 고려하여, 섣부른 포획 시도를 자제하고 늑구 스스로 안전하게 돌아올 수 있도록 환경을 조성하는 것이 중요하다고 강조합니다. 늑구는 동물원에서 태어나 사람에 대한 경계심이 적을 수 있으며, 사람을 공격하는 성향보다는 도망치는 경향이 강할 것이라는 분석도 나오고 있습니다. 현재 내린 비가 수색 작업에 어려움을 주고 있지만, 소방 당국은 늑구의 안전한 포획을 위해 모든 자원과 노력을 집중하고 있습니다.\소방 당국은 늑구의 탈출 원인을 파악하고, 재발 방지를 위한 대책 마련에도 힘쓰고 있습니다. CCTV 분석을 통해 늑대가 우리를 탈출한 경로를 면밀히 분석하고 있으며, 향후 유사한 사고가 발생하지 않도록 우리 시설의 안전 점검을 강화할 예정입니다. 이번 사고는 멸종위기 동물의 보호와 관리의 중요성을 다시 한번 일깨워주는 계기가 되었습니다. 늑구는 멸종위기종 복원이라는 중요한 목표를 안고 오월드에 왔지만, 뜻하지 않은 사고로 인해 현재 위험에 처해 있습니다. 소방 당국과 관련 기관들은 늑구의 안전한 포획과 함께, 멸종위기 동물의 보호를 위한 제도적, 기술적 지원을 강화해야 할 것입니다. 또한, 동물원 측은 늑대 사육 환경을 개선하고, 탈출 방지 시스템을 더욱 강화하여 늑대의 안전과 복지를 최우선으로 고려해야 합니다. 이번 사건을 계기로 멸종위기 동물의 보호와 관리 시스템 전반에 대한 재검토와 개선이 필요하며, 늑구의 무사 귀환을 위한 지속적인 관심과 노력이 요구됩니다





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