대전 대덕구의회, 122일 만에 의장단 선출…국힘 전석광 의장으로 결정

대전 대덕구의회가 민선 9기 출범 4개월 만에 의장단을 선출해 정상화를 이뤘다. 국민의힘 전석광 의원이 의장으로, 더불어민주당 서미경 의원이 부의장으로 각각 선출됐다. 앞서 여야 협상이 결렬되면서 의회는 파행했고, 민생 예산 심의도 미뤄지는 등 혼란이 있었다. 대덕구의원은 현재 4년간 월정수당 동결 상태다.

대전 대덕구의회 가 민선 9기 출범 122일 만에 의장단을 선출했다. 이에 따라 전국 광역과 기초의회 가운데 유일하게 파행을 빚던 대덕구의회도 정상화 했다. 대전공무원노동조합연맹과 대덕구공무원노동조합이 지난 21일 대덕구의회 정상화 를 촉구하며 집회를 열었다.

신진호 기자 대덕구의회는 30일 오전 11시 임시회 본회의를 열고 전석광 국민의힘 의원을 의장으로 선출했다. 또 부의장으로는 더불어민주당 서미경 의원, 운영위원장에 국민의힘 조대웅 의원, 행정복지위원장에 국민의힘 박은정 의원, 경제도시위원장에 더불어민주당 정창희 의원, 윤리특별위원장에 더불어민주당 이삼남 의원 등을 뽑았다.

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민주당 의원 재선 제외 조건 철회

앞서 더불어민주당 소속 대덕구의원 4명은 지난 29일 오후 성명을 내고"그간 제시했던 모든 협상 조건을 철회하고 전반기 의장직을 국민의힘에 양보한다는 기존 방침을 다시 확인한다"며"예산을 심의하고 민생을 지켜야 하는 책무를 다하기 위해 모든 조건을 내려놓는다"고 밝혔다. 앞서 민주당 대덕구의원들은 구의장직 양보 의사를 밝히면서도 '재선 구의원 제외' '전직 구의장 제외' 등 조건을 제시했다. 이에 대해 국민의힘 대덕구의원들은"상대 정당 후보 인선에 조건을 두느냐"며 맞서 왔다.

그 사이 민주당은 임시회에서 몇 차례 단독으로 구의장 후보를 냈지만, 국민의힘 구의원들은 회의 불참으로 의결정족수를 채우지 않거나 무효표를 행사하며 '여야 합의 후 투표' 의사를 고집했다. 대전 대덕구의회 의장 선출 무산. 2026년 10월 21일 대덕구의회 안팎에서는 대전시의회를 비롯해 나머지 4개 자치구 의장을 모두 여당에서 차지한 상황에서 민주당 대덕구의원들이 '의장직 싹쓸이' 비판 가능성을 의식했다는 관측이 나온다. 민주당과 국민의힘 각각 4석으로 동수인 대덕구의회에서는 지난 7월 1일 개원 이후 여러 차례 본회의를 통해 구 의장 선출을 시도했지만, 여야가 팽팽히 대립하면서 무산됐다.

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김찬술 대덕구청장은 일주일 넘게 구의회 정상화를 촉구하며 단식 농성을 하다 병원에 이송되기도 했다. 현재는 회복해 정상 활동 중이다. 대덕구의원 8명의 자리싸움 속에 의회 본연의 기능인 행정 감시와 예산 심의는 완전히 뒷전으로 밀려나 있다. 추가경정예산안 심의가 미뤄진 탓에 청소년어울림센터 운영비, 재활용 위탁 사업비, 소상공인 지원금 등 시급히 집행돼야 할 핵심 민생 예산을 예비비에서 끌어 다 써야 하는 상황까지 발생했다.

대덕구 의정비 4년째 동결 유지

이런 가운데 대전 자치구도 의정비를 잇달아 인상했지만, 대덕구의회는 동결됐다. 유성구 의정비심의위원회는 2027년도 구의원 월정수당을 공무원 보수 인상률에 맞춰 3.5％(월 약 313만원) 올리기로 했다. 2028∼2030년 월정수당 역시 전년도 공무원 보수 인상률을 반영하기로 결정했다. 의정비는 의정 활동비와 월정수당으로 구성된다. 법정 상한액을 정해 둔 의정 활동비의 경우 대전 지역 5개 자치구의회(기초)는 월 150만원, 대전시의회(광역)는 월 200만원으로 각각 책정돼 있다.

김찬술 대전 대덕구청장이 대덕구의회 정상화를 촉구하는 단식 농성 8일째인 지난 19일 건강 이상 증상으로 병원으로 옮겨지고 있다. 대전 동구의회와 서구의회 역시 2027년 월정수당 인상 폭을 3.5％로 정한 것으로 나타났다. 지역에서 가장 낮은 월정수당을 유지했던 중구의회는 6.7％ 인상안(월 약 320만원)에 대해 주민 공청회를 앞두고 있다. 반면 대덕구의원은 4년간 월정수당 동결(월 약 306만원) 결정을 받았다. 대전=김방현 기자 kim.banghyun@joongang.co.kr