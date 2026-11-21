대전·대구·서울 등 전국各地的 재건축 단지에서 수천만~억대 재건축 부담금(재초환)이 부과되며 조합원들의 반발이 커지고 있다. 재개발과 달리 재건축에만 부담금을 걷는 정책이 형평성에 어긋난다는 주장이 제기되고 있다.

대전광역시 용문동 1·2·3구역, 대구의 재건축 단지, 그리고 서울 대치동 은마아파트 등 전국各地的인 재건축 사업 단지들에서 수천만 원에서 수억 원에 달하는 재건축 부담금 ( 재초환) 부과가 예정되면서 조합원들의 강한 반발과 함께 형평성 논란 이 불거졌다. 22일 정비업계에 따르면 서울은 물론 지방과 수도권에서도 이번 재건축 사업들로 인해 막대한 재건축 부담금 이 부과될 것으로 조사됐다.

대전·대구 지방, 억대 부담금 예고에 조합원 항의

대전광역시 서구청은 대전 서구 용문동 1·2·3구역 단독주택 재건축 단지(현 둔산 더샵 엘리프)에 관련 서류 제출을 요구하고 한국부동산원에 의뢰해 부담금 산출에 착수했다. 조합의 서류 제출 등이 예정대로 마무리되면 내년 상반기에 실제 부과에 나선다는 방침이다. 이 단지 조합은 현재 2024년 개정된 완화 법안을 적용해도 조합원 1인당 최소 1억원 안팎의 재건축 부담금이 나올 것으로 보고 있다.

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조합원들은 조합 측 분석에 따르면 이 단지의 재건축 사업 기간에 범어동 인근 3개 단지의 아파트값은 평균 44.59% 올랐는데, 수성구 전체 상승률은 해당 기간 정기예금 이자율(18.07%)에도 못 미치는 9.94%에 그쳤다고 주장하며 억대 부담금 부과에 반발하고 있다. 조합 관계자는 당초 가구당 1억원 정도로 예상했는데 그나마 감면안을 적용해서 낮아진 것이라고 설명하며, 분양가가 10억원이고 이미 조합원 추가분담금으로 최고 3억5천만원을 냈는데 지방에서 분양가의 6%를 재건축 부담금으로 내라는 것이 말이 되느냐고 반문했다.

대구에도 수천만원대 부담금이 예고되어 있어 지방 전반에서 부담금 제도에 대한 우려가 커지고 있다. 통계 조작 논란이 있었던 한국부동산원의 주택가격동향 지수를 그대로 적용하는 것도 문제인 데다 시·군·구 전체의 평균 집값 상승률을 기준으로 하면서 동 단위의 개별 특수성이 무시된다는 지적이다. 조합원들은 추가분담금과 재건축 부담금双重으로 부담을 지게 되자, 십수 년간 재건축으로 고생하고 정작 입주도 못 한 채 집을 팔아야 할 처지에 놓였다며 고통을 호소하고 있다.

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수도권 주요 단지, 준공 시세에 따른 불확실성 증폭

서울 남산에서 바라본 한강변 아파트를 포함해 수도권 주요 재건축 단지들에서도 부담금 우려가 현실화되고 있다. 국민의힘 권영진 의원실이 경기도로부터 제출받은 자료에 따르면 수원 영통2구역, 과천 주공4단지와 주공5단지, 주공8·9단지, 광명시 철산 주공8·9단지 등은 사업시행인가 때 억대 부담금이 통보된 것으로 나타났다.

앞으로 실제 부과액은 준공 시점의 시세 수준에 따라 다를 것으로 예상되지만, 조합원들은 공사비 상승으로 추가 분담금 내기도 버거운데 재건축 부담금까지 내면 감당하기 힘들다고 주장한다. 안양시 만안구 진흥아파트 재건축 조합(현 안양역 푸르지오 더샵)은 당초 사업시행인가 당시 부담금이 없을 것으로 예상됐지만, 올해 8월 입주 시점의 가격이 높아지면서 가구당 2천만원가량이 부과될 것으로 점쳐지고 있다.

안양시 진흥아파트 재건축 조합 관계자는 공사비가 오르면서 가구당 평균 4천500만원의 추가분담금을 냈는데, 대출 이자도 높은 상황에서 재건축 부담금까지 더해지면 감당하기 힘들다고 밝혔다. 바로 인근의 재개발 단지는 재건축보다 수익률이 훨씬 높아도 재초환 부담금을 내지 않았는데 재건축만 부과하는 것은 형평에 어긋난다고 반발했다.

대치동 은마아파트, 최대 38억원 부담금에 '패닉' 상태

서울 강남구 대치동 은마아파트는 최근 전용면적 76㎡ 조합원이 84㎡에 입주할 경우 추가분담금이 4억7천만원까지 늘어난 데다, 강남구청이 가구당 4억6천334만원의 재건축 부담금 예정액을 통지하면서 조합원들이 패닉에 빠졌다. 최고 38억원까지 치솟았던 전용 76㎡는 현재 9억원 빠진 29억원에도 매물이 나오는 등 시장 위축이 우려된다.

현지 중개업소 측은 추가분담금이 공사비가 3.3㎡당 950만원일 때의 가정으로 실제 공사비가 1천만원을 훨씬 넘으면 추가분담금 자체도 더 늘어날 공산이 크다며, 여기에 재초환 부담금까지 부과되면 10억원이 넘는 돈을 더 내고 입주할 수 있는 조합원은 거의 없을 것이라고 말했다.

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재건축 조합들은 미실현이익에 대한 과도한 과세, 준공 시점 시세에 따른 '복불복' 부담금, 조합원 개인마다 다른 실질 수익 차이와 일반분양자와의 형평성 등을 문제로 지적한다. 정부가 2024년 법 개정으로 최장 20년 이상 보유한 1주택 장기보유자에 대해서는 최대 70%의 감면혜택을 주기로 했지만, 해당 조항이 없던 과거에 1주택 기간을 충족하지 못한 조합원들에겐 무용지물이라는 평가다.

재개발과의 형평성 논란, 제도 개편 시급성 대두

재개발과 재건축 간 형평성 논란은 1기 신도시는 노후계획도시정비특별법에 따른 특별정비구역으로 지정되면 국토계획법상 용적률 최대한도의 150%(최대 450%)까지 높일 수 있고, 서울에 비해 상대적으로 기부채납 비율도 낮아 재건축 부담금도 클 것이라는 관측과 맞닿아 있다. 대지지분 10∼12평(33∼40㎡)의 빌라 지분 가격이 40억∼50억원에 달하는 용산구 한남뉴타운, 성동구 성수전략정비구역 등의 재개발 사업은 '전국구 투자처'가 됐지만 재건축처럼 별도의 부담금이 부과되지 않는다.

하나감정평가법인 오학우 감정평가사는 한강변의 재개발 단지들은 일반 분양가를 높이면 추가분담금 없이 수익을 환급받을 수 있는 곳들도 나올 것이라며, 최근 재건축의 공공기여가 높아지면서 재개발 사업과의 공공성에서도 차이가 없는데 재건축만 사업이 어려워질 수 있다고 분석했다.

백준 J&K도시정비 대표는 재초환 부담금은 과거 5대 저밀도 재건축에서 촉발된 강남 집값을 잡기 위해 급하게 만든 제도로 기존 용적률이 높고 공사비까지 급등해 재건축 추가분담금이 커진 현재의 중층 이상 재건축에는 맞지 않는다며, 도심 특히 서울의 주택 공급 확대가 절실한 상황에서 바뀐 환경에 맞게 제도도 달라져야 한다고 제안했다.

유선종 건국대 부동산학과 교수는 같은 정비사업인데 재개발은 공공의 영역, 재건축은 민간의 영역으로 구분해 재건축에만 부담금을 지우는 것은 형평에 맞지 않고 재건축 사업 추진을 어렵게 할 것이라며, 현실적인 대안을 찾아야 한다고 강조했다. 재개발은 부담금이 없거나 적지만 수익률이 높은 반면, 재건축은 높은 공사비와 부담금双重으로 인해 사업 추진 자체가 위험해지는 구조가 지속되면서 정책의 근본적인 재검토가 필요하다는 지적이 나오고 있다.