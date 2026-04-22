대장동 개발 배후, 부산저축은행 불법 대출 수사 무마 의혹…'윤석열 명예훼손' 사건 핵심

국회 국정조사에서 2011~2012년 부산저축은행 불법 대출 사건과 관련된 조우형 씨 수사 무마 의혹이 대장동 개발 사업과 연관되어 있다는 증언이 나왔다. 당시 주임검사가 윤석열 검사였다는 점과 관련하여 논란이 일고 있다.

2011년과 2012년 부산저축은행 불법 대출 사건과 관련된 대출 브로커 조우형 씨에 대한 수사가 제대로 이루어졌다면 대장동 개발 사업은 성사되지 않았을 것이라는 증언이 국회 국정조사 특별위원회 청문회에서 나왔다.

당시 대검찰청 중앙수사부의 주임검사는 윤석열 중수2과장이었다. 이강길 전 씨쎄븐 대표는 차규근 조국혁신당 의원의 질의에 대해 조우형 씨의 수사가 제대로 이루어져 처벌을 받았다면 대장동 민간업자들의 수익은 모두 사라졌을 것이라고 진술했다. 이 전 대표는 조우형 씨가 2016년 같은 사건으로 구속되었으며, 이는 부산저축은행 대출과 관련된 수수료 때문이었다고 설명했다. 대장동 개발업자 남욱 변호사 또한 같은 취지로 답변했다.

박영수 전 특검을 통해 조우형 씨가 처벌을 피했으며, 만약 조우형 씨가 당시 처벌을 받았다면 대장동 프로젝트는 진행되기 어려웠을 것이라고 밝혔다. 이 사건은 '윤석열 명예훼손' 사건의 발단이 되었으며, 조우형 씨가 불법으로 대출받은 자금은 대장동 개발업자들의 초기 자금으로 사용되었다.

조우형 씨는 대출 커미션으로 10억 3천만 원을 받았지만, 2011~2012년 수사를 받지 않았고, 윤석열 검사가 수사를 무마했다는 의혹이 제기되었다. 2022년 대선 과정에서 여러 언론이 이 의혹을 집중적으로 보도했으며, 윤석열 정권 출범 후인 2023년 9월 검찰은 강백신 부장검사를 중심으로 '대선개입 여론조작 특별수사팀'을 구성하여 허위보도로 대통령의 명예가 훼손되었다며 관련 기자들을 압수수색하고 기소했다. 현재 재판이 진행 중이며, 명예훼손죄가 반의사불벌죄임에도 불구하고 검찰은 윤석열 대통령의 처벌 의사를 직접 확인하지 않았다.

이강길 전 대표는 청문회에서 조우형 씨가 차 한 잔을 마신 후 모든 문제가 무마되었다고 증언했다. 양부남 더불어민주당 의원과의 질의응답에서 이 전 대표는 조우형 씨로부터 다음 조사는 없을 것이라는 이야기를 들었다고 밝혔다. 또한, 조우형 씨가 부산저축은행 대출을 받기 위해 리베이트를 제공했고, 이 사실을 수사관에게 밝혔음에도 수사가 진행되지 않았다고 말했다. 조우형 씨는 부산저축은행 고위직에 대해 설명하고 커피를 마셨다고 진술했으며, 당시 박길배 검사가 면담을 주선했다고 밝혔다.

조우형 씨는 김만배 화천대유 회장에게 면담 결과를 알렸고, 이후 간단한 사안에 대한 질문만 받았다고 말했다. 조우형 씨는 박영수 변호사를 선임하여 법률 자문을 받았으며, 수사를 피하기 위해 성공보수를 추가로 지급했다. 박 변호사는 윤석열 검사와 오랜 친분을 유지해왔으며, 최순실 국정농단 사건 특별검사로 호흡을 맞춘 바 있다. 강백신 부장검사는 언론인 기소에 대해 부끄럽지 않다고 주장하며, 국정조사가 위헌적이고 위법하다고 비판했다.

이 사건의 핵심 쟁점은 ① 2011년 대검 중수부가 대장동 사업 관련 불법 대출 구조를 인지하고 있었는지 여부 ② 조우형 씨 수사를 진행하지 않은 이유 ③ 2023년 검찰이 윤석열 대통령의 의사를 확인하지 않고 언론에 대한 압수수색과 기소를 강행한 이유이다. 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당 소속 국조특위 위원들은 특별검사법 도입을 추진하고 있다





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대장동 부산저축은행 조우형 윤석열 국정조사

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