대장동 '그분' 논란 재점화…이재명 대통령, 동아일보 수상 취소 요구

이재명 대통령이 대장동 개발 비리 의혹과 관련하여 '그분'의 정체를 둘러싼 논란을 다시 꺼내 들면서, 당시 언론 보도의 문제점과 책임 소재에 대한 비판적인 시각이 제기되고 있습니다. 특히 동아일보의 최초 보도와 그 이후 언론들의 과장 보도, 그리고 검찰의 미온적인 대응 등이 주요 쟁점으로 부각되고 있습니다.

이재명 대통령 이 최근 X를 통해 대장동 개발 비리 의혹 사건을 다시 언급하면서, 당시 핵심적인 논쟁거리였던 대장동 '그분'의 정체에 대한 관심이 다시 집중되고 있습니다. 이 대통령은 과거 대장동 개발 의혹 보도로 한국신문상을 수상한 동아일보 에 대해 수상 취소와 함께 정정 보도를 요구했습니다.

대장동 '그분' 논란은 동아일보의 최초 보도 이후 국민의힘에 의해 이재명 후보를 '그분'으로 지목하면서 시작되었고, 여러 언론 매체들이 의혹을 과장하여 보도하면서 더욱 확산되었습니다. 핵심적인 증거로 제시되었던 '정영학 녹취록'이 공개되면서 '그분'이 이 후보가 아니라는 사실이 밝혀졌지만, '그분=이재명'이라는 프레임은 쉽게 사라지지 않았습니다. 당시 대다수의 언론이 사실관계를 명확히 바로잡지 않고 문제를 흐리게 처리한 결과, 이 프레임은 현재까지도 영향을 미치고 있는 상황입니다.

대장동 '그분' 논란의 발단은 2021년 10월 9일 동아일보의 기사 제목인 '김만배, 천하동인 1인 배당금 절반은 그분 것'에서 비롯되었습니다. 기사 내용은 김씨가 '천화동인 1호 배당금 절반은 '그분' 것이다. 너희도 알지 않느냐'라는 취지로 언급한 내용이 정영학 녹취록에 담겨 있다는 것이었습니다. 당시 거의 모든 언론은 김씨의 발언에 대한 객관적인 검증 없이 '그분'을 추적했고, 이재명 후보를 직접적으로 지칭하지는 않았지만, 누가 봐도 이재명을 가리키는 듯한 보도를 했습니다.

당시 이재명과 윤석열 후보가 확정되어 본격적인 선거운동이 시작되던 시기에 '그분' 보도는 큰 파장을 일으켰습니다. 이러한 흐름을 뒤바꾼 것은 뉴스타파의 '정영학 녹취록' 전문 공개였습니다. 공개된 1325쪽 분량의 녹취록에는 '천화동인 1호 절반이 그분 것'이라는 내용은 전혀 포함되어 있지 않았습니다. 다만 김씨가 천화동인 1호가 보유한 타운하우스를 언급하는 부분에서 '그분'이라는 표현이 등장했는데, 당시 조재연 대법관이 의심을 받았지만 검찰은 지난 14일 증거 불충분을 이유로 무혐의 처분을 내렸습니다.

법조계에서는 대장동 '그분' 논란이 실체가 없는 허언일 가능성이 높다는 의견이 지배적입니다. 김씨가 법조계 인맥을 과시하기 위해 허위 사실을 유포했을 가능성이 제기되고 있습니다.

'그분'에 대한 보도를 한 언론들은 오보에 대한 사과나 정정을 하지 않아 논란이 지속되고 있습니다. '그분'이 이 후보가 아니라는 사실이 밝혀졌음에도 불구하고, 수사를 담당했던 검찰과 의혹을 보도했던 언론들은 적극적으로 이를 바로잡으려는 노력을 보이지 않았습니다. 검찰은 당시 이정수 서울중앙지검장이 국정감사에서 '그분은 정치인이 아니다'라고 언급했지만, '정영학 녹취록'의 내용을 인지하고 있음에도 불구하고 모호한 태도를 보였습니다.

'그분'에 대한 언론 보도가 쏟아지는 동안에도 검찰은 의혹을 명확하게 규명하지 않고 4년이 지나서야 조 전 대법관을 불기소 처리하는데 그쳤습니다. 언론의 태도 또한 비판의 대상입니다. 당시 상당수 언론은 독자적인 취재를 통해 확보한 명확한 증거를 바탕으로 의혹을 제기한 것이 아니라, 막연한 추측과 심증에 의존하여 기사를 작성했습니다. 녹취록 공개와 검찰 발표로 '그분'이 이 후보가 아니라는 사실이 명확해졌음에도 불구하고, 오보에 대한 사과나 정정은 이루어지지 않았습니다.

오히려 한국신문협회는 동아일보의 보도를 뉴스취재보도 부문 수상작으로 선정했는데, 이는 '그분' 보도가 오보임이 밝혀진 상황에서 적절하지 않다는 비판을 받고 있습니다. 언론 단체와 각 언론사는 오보에 대한 정정보도를 엄격하게 규정하고 있으며, 오보에 대한 신속한 정정은 언론의 기본적인 책임입니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 대통령 대장동 그분 동아일보 정영학 녹취록 언론 오보

United States Latest News, United States Headlines