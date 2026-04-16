대장동 녹취록 '재창이형' vs '실장님' 논란, 검찰 수사 공정성 도마 위

대장동 개발 사업 비리 의혹 수사 과정에서 정영학 회계사의 녹취록에 등장하는 '재창이형'이라는 표현이 검찰 제출 녹취록에는 '실장님'으로 기재된 사실이 국회 청문회에서 드러나면서, 검찰 수사의 공정성과 신뢰성에 대한 의혹이 증폭되고 있습니다. 전·현직 고위 검사들이 직접 녹취를 듣고 '재창이형'으로 들린다고 증언하면서, 검찰의 의도적인 표기 변경 가능성에 대한 논란이 뜨겁습니다. 검찰 측은 고의적인 조작은 없다는 입장이지만, 당시 수사팀 관계자들의 증언과 남욱 변호사의 진술 번복 등 여러 정황이 겹치면서 논란은 쉽게 가라앉지 않을 전망입니다.

대장동 개발 사업 비리 의혹 수사를 둘러싼 진실 공방이 새로운 국면을 맞고 있습니다. 송경호 전 서울중앙지검장과 강백신 부장검사 등 전·현직 검사들이 정영학 회계사의 녹취를 직접 청취한 결과, 특정 부분이 ' 재창이형 '으로 들린다는 증언을 내놓았습니다. 이는 검찰이 법원에 제출한 녹취록 에 해당 부분이 ' 실장님 '으로 기재된 것과 상반되는 결과여서, 검찰 수사의 투명성과 공정성에 대한 심각한 의문이 제기되고 있습니다.

지난 16일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사' 청문회에서 송경호 전 서울중앙지검장은 문제의 녹취를 듣고 '지금 재창이형으로 들립니다'라고 명확히 밝혔습니다. 대장동 수사를 주도했던 강백신 부장검사 역시 '들어보니까 재창이형으로 들리긴 합니다'라고 증언하며, 이 부분이 '재창이형'으로 들린다는 점을 부인하지 않았습니다. 이는 대장동 수사에 직·간접적으로 관여했던 고위급 검사들이 실제 음성을 듣고도 '재창이형'으로 인식하고 있다는 점에서, 법정 제출 녹취록의 '실장님' 표기와의 차이가 단순히 오기(誤記)가 아닐 수 있다는 가능성을 높이고 있습니다. 검찰은 해당 표현이 '실장님'으로 바뀌었지만 '고의는 아니다'라는 입장을 고수하고 있지만, 관련자들의 증언은 검찰의 해명과는 다른 방향을 향하고 있습니다.

문제가 된 녹취는 2013년 5월 16일, 남욱 변호사가 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 9000만 원을 전달한 뒤 상황을 설명하는 대화의 일부입니다. 2기 수사팀이 작성해 법원에 제출한 녹취록에는 남 변호사의 발언이 '이제 실장님 얘기를 꺼내더라고요'로 기록되어 있습니다. 그러나 정영학 회계사 측이 보유한 원본 녹취에는 같은 부분이 '이제 재창이형 얘기를 꺼내더라고요'로 명확히 기재되어 있는 것으로 확인되었습니다. 이는 검찰이 제출한 녹취록과 원본 녹취록 간의 명백한 차이를 보여주는 부분입니다. 지난해 5월 19일 대장동 사건 공판에서 해당 대목이 재생되었을 때, 검찰이 '실장님이 특정 인물을 의미하느냐'고 묻자 정영학 회계사는 '재창이형'이라고 답했습니다. 검찰이 같은 부분을 두 차례 재생하며 재확인하는 과정에서도 정 회계사는 '재창이형으로 들린다'는 답변을 고수했으며, 남욱 변호사 또한 법정에서 '재창이형을 얘기한 게 맞다'고 진술했습니다.

이러한 정황에도 불구하고 검찰은 해당 녹취를 특정 인물과 관련된 정황으로 해석하며 수사를 진행해왔습니다. 법원에 제출한 녹취록에 '실장님'으로 명시하고, 녹음파일 재생 시에도 '실장님이 특정 인물을 의미하느냐'는 취지로 질문하며, 이재명 대통령 측근으로 알려진 정진상 전 실장을 지칭하는 것으로 사건을 해석해온 것입니다. 하지만 검찰은 녹취록 조작 의혹에 대해서는 강하게 선을 긋고 있습니다. 강백신 부장검사는 '녹취록 작성 과정에 검사들이 관여한 건 아니다'라고 밝혔으며, 대장동 수사 실무를 맡았던 김경완 검사 역시 '제가 알기로 녹취록 작성에 관여를 안 한 것으로 알고 있다'라고 말했습니다. 이원석 전 검찰총장 역시 청문회에서 '녹취록은 듣는 사람에 따라 다르게 들릴 수 있다'며 ''바이든'인지 '날리면'인지 논쟁처럼 해석 차이가 있을 수 있다'고 언급하며, '원본 녹음파일을 듣는 것이 중요하다'고 강조하며 조작 가능성은 부인했습니다.

그러나 지난해 11월, 한 언론은 검찰이 정영학 녹취 파일을 별도로 해석해 '검찰 버전 녹취록'을 작성하는 과정에서 일부 표현이 추가·변경되었다는 의혹을 보도한 바 있습니다. 당시 수사팀장을 맡았던 엄희준 부장검사는 '속기록을 고의로 조작한 사실은 없다'며 '전문 속기사들이 들리는 대로 작성했고 녹음파일과 함께 제출되어 검증 가능하다'고 반박했습니다. 하지만 이러한 해명에도 불구하고, 전·현직 검사들의 증언과 남욱 변호사의 진술 번복 등 여러 정황은 검찰 수사의 신뢰성을 흔들기에 충분합니다. 특히 남욱 변호사의 진술은 수사와 재판 과정에서 일부 달라진 모습을 보였습니다. 2022년 11월 법정에서는 '돈이 이 대통령 측 최측근들에게 간 것으로 알고 있다'고 증언하며 '형들'로 지칭된 인물로 정진상 당시 민주당 정무조정실장과 김용 민주연구원 부원장을 언급했습니다. 그러나 이후 재판에서는 '형들한테라고는 하지 않았다'며 표현 사용 시점과 내용이 달랐다는 취지로 진술을 수정하면서, 그의 증언의 신빙성 역시 논란의 대상이 되고 있습니다.

결국 '재창이형'과 '실장님' 표기 논란은 단순한 용어의 차이를 넘어, 대장동 사건 수사의 근간을 흔들 수 있는 중대한 사안으로 번지고 있으며, 향후 진실 규명 과정에서 더욱 첨예한 공방이 예상됩니다.





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