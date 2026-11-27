서울고법 형사6-3부 대장동 개발 비리 항소심 결심공판에서 공소청이 피고인 5명에 대해 구형했고, 항소심 선고는 2027년 2월 3일 오후 2시에 열릴 예정이다. 1심 유죄 판결 이후 이어진 피고인 측 주장과 쟁점을 정리했다.

대장동 개발 비리 의혹으로 기소돼 1심에서 유죄 선고를 받은 민간업자들의 항소심 결심공판이 27일 열렸다. 서울고법 형사6-3부(민달기, 김종우, 박정제 고법판사) 심리로 열린 이날 공판에서 공소청은 업무상 배임 등 혐의로 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장, 김만배 화천대유 자산관리 대주주, 남욱 변호사, 정영학 회계사, 정민용 변호사 등 5명에 대해 구형 의견을 밝혔다.

이들은 구속 기한 만료로 석방돼 30일 경기도 의왕시 서울구치소를 나서며 취재진 앞에 모습을 드러냈다. 같은 날 서울구치소 앞에서 확인된 인물은 왼쪽부터 김만배, 남욱, 유동규 순이었다.

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검찰 원심 판단 뒤집을 사항 아니라고 주장

공소청 검사는 항소심에서 원심 판단을 뒤집을 만한 사항은 아닌 것으로 보인다고 밝혔다. 검사는 원심 재판부가 재판을 신중하게 진행하고 각 피고인 측 주장을 판단한 뒤 판결했다고 평가했다.

검사는 1심에서 총 190회 공판기일이 진행됐고, 증인 48명이 150회에 걸쳐 증언했다고 강조했다. 1심 선고가 나오기 전 마지막 1년 8개월 동안에는 재판부 구성에 변동 없이 심리가 이어졌다고 설명했다.

검찰은 쟁점 증거에 대해서도 입장을 내놨다. 정영학 회계사의 USB 자료를 이용해 산출한 평당 분양가를 2015년 당시 자료처럼 오인하게 했다는 주장에 대해, 원심 판결문에는 정 회계사가 비밀번호를 알려줘 검사가 파일을 열어 시뮬레이션했고 정 회계사가 이를 충분히 인식했던 것으로 보인다는 취지의 내용이 있다고 언급했다.

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남욱 변호사 측이 추가 증거로 제출하려는 녹취파일에 대해서도 검사는 문제가 제기된 이후 나눈 대화라는 점을 지적했다. 검사는 남욱과 정민용이 문제가 될 것을 예상했기 때문에 후속조치를 취한 것으로 보인다고 주장했다.

피고인 측 최후진술과 엇갈린 주장

유동규 전 본부장 측은 다른 피고인들의 진술이 시류와 정권에 따라 수시로 바뀌어 왔다고 반박했다. 유 전 본부장은 수사 초기 윗선에 대한 의리 때문에 거짓말했지만, 그런 태도가 짝사랑에 불과했다는 것을 깨달은 뒤부터는 진실만 말했다고 주장했다.

유 전 본부장 측은 조작기소 특검법이 통과돼 특검 수사가 곧 시작되면 유 전 본부장도 이른바 키맨으로 조사 대상이 될 것으로 보인다고 밝혔다. 이에 따라 특검에서 입장을 밝힐 수 있도록 불구속 상태로 재판받게 해 달라고 요청했다.

유 전 본부장은 최후진술에서 당시 진행한 모든 내용이 지금은 큰 후회로 다가오고 있다고 말했다. 그는 윗사람들을 기만한 적이 없다며, 받은 돈 대부분은 위에서 필요하다고 해서 마련해 주기 위해 한 일이고 개인적으로 사용한 것은 극히 일부라고 주장했다.

김만배 씨 측은 김 씨가 다섯 번이나 구속되고 구금 기간이 2년을 넘는 등 검찰의 압박이 심한 상황에서도 입장을 지켰다고 강조했다. 김 씨 측은 만약 김만배 씨마저 입장을 바꿨다면 이재명 대통령이 구속됐을 것이고, 그랬다면 우리나라 민주주의 역사가 많이 바뀌었을 것이라고 주장했다.

남욱 변호사는 최후진술에서 검찰이 들어와 협조하면 기소하지 않겠다는 말만 듣고 귀국해 기억나는 내용 대부분을 진술했다고 밝혔다. 그는 어느 순간 자신이 주범이 돼 기소됐다고 주장했으며, 검찰이 뉴욕에 있는 집사람 이야기를 꺼내 협조했고 결국 없는 이야기를 만들어 전부 유죄를 받았다고 말했다.

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정영학 회계사 측은 일부 진술이 검찰 수사 방향에 맞춰 사실관계를 진술하기도 했다고 인정했다. 다만 원심이 과거 진술은 사실에 부합하고 변경한 진술은 불순한 의도에서 비롯된 허위 진술이라고 본 판단은 이 사건 증거로는 받아들일 수 없다고 주장했다.

정 회계사는 법정에서 검사가 그날 유동규 본부장이 김용 전 부원장에게 정치자금을 전달했다고 자백하면서 난리가 났다고 진술했다. 그는 초기에 검찰에 협조할 수밖에 없었고, 형님도 조사받았는데 이를 버틸 수 있는 사람이 많지 않다며 죄송하다는 입장을 밝혔다.

유 전 본부장이 검사가 말하라고 하면 그대로 증언한 것은 본인이 아니냐고 따지자, 남욱 변호사는 지적한 부분은 인정한다며 입이 열 개라도 할 말이 없다고 답했다.

항소심 선고 2027년 2월 3일 오후 2시 예정

항소심 선고 기일은 2027년 2월 3일 오후 2시로 예정돼 있다. 이번 항소심 결과에 따라 1심에서 나온 유죄 판단의 유지 여부가 결정될 전망이다.

1심은 이들의 업무상 배임 혐의를 유죄로 보면서도, 공사의 손해액을 특정할 수 없다는 이유로 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 혐의는 무죄로 판단했다. 1심에서 유 전 본부장에게는 징역 8년과 벌금 4억원, 추징 8억1천만원이 선고됐다.

검찰이 이들에게 적용한 혐의는 대장동 개발 사업과 관련해 화천대유에 유리하도록 공모 지침서를 작성하고, 화천대유가 참여한 성남의뜰 컨소시엄이 우선협상자로 선정되도록 해 공사에 4천895억원의 손해를 끼친 것이다. 이 혐의로 2021년 10월부터 순차 기소가 이뤄졌다.