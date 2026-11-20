한성숙 총리가 주재한 수능 부정행위 대응 TF 회의에서 스마트기기 이용 시 최대 5년 징역형을 부과하고 입학을 취소하겠다고 밝혔다. AI cheating TF meeting

한성숙 국무총리는 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대입 수능 부정행위 대응 태스크포스(TF) 제1차 회의 주재 후, 인공지능(AI) 및 스마트기기 활용 부정행위에 대한 강력한 제재 방침을 밝혔다. 해당 회의에서 정부는 이번 수능에서 적발된 모든 부정행위에 대해 결과 무효화 및 입학 취소를 단호히 실행하겠다고 명시했다.

한성숙 총리는 "어제 시험장에서 전담 감시요원이 의심 가는 Wi-Fi·Bluetooth 신호를 녹화하고 저장했다"며 "이 기록을 분석해 부정행위가 의심되는 사례를 수사기관에 즉시 송치할 것"이라고 설명했다. 이어 "시험장에서 미탐지된 부정행위도 끝까지 추적할 것"이라고 경고하며, 부패방지 및 시민권 위원회를 통한 제보 건에 대해 사실 확인 시 즉각 포상금을 지급하는 방안도 준비 중이라고 언급했다.

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범정부적 TF 구성 및 수사 체계 구축

정부는 이날 교육부, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 법무부, 경찰청, 부패방지 및 시민권 위원회 등 관련 부처와 기관이 참여한 범정부 차원의 수능 부정행위 대응 TF를正式으로 구성했다. 한성숙 총리는 "수능이 종료되었더라도 정부의 공정성 책임은 끝난 것이 아니다"며 "부처 간 협력을 강화하여 전 정부 차원에서 철저히 대응하겠다"고 강조했다.

이번 TF는 단순한 사후 조치를 넘어, 적발된 사례에 대해 신속하게 행정적 및 형사적 책임을 묻는 시스템을 가동한다. 특히 AI 기술의 고도화에 따라 다양한 국가고시 시험의 부정행위를 방지하기 위해 별도의 범정부 TF를 즉각적으로 가동하여 제도적 개선을 추진하기로 했다.

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가혹한 처벌 규모 및 입학생 전원 취소

부정행위가 확인된 수험생에 대해서는 올해 시행된 대입수능 결과 전원이 무효 처리되며, 수능 부정행위 심사위원회를 통해 위반 행위의 중대성을 면밀히 판단하여 추가적인 행정 제재와 형사 책임을 부과할 예정이다. 국회는 현재 1년인시험응시자격 정지 기간을 최대 10년으로 연장하고, 금년도 고발자부터 소급 적용하는 계획을 검토 중이다.

이미 대학에 입학했거나 재학 중인 수험생에 대해서는 즉각 입학취소 및 제소 조치를 취한다. 이 경우 향후 10년간 다른 대학으로의 전학이나 편입도 엄격히 금지되며, 부정행위자가 사용한 스마트기기 제공자 및 판매자도 함께 엄중히 처벌될 계획이다.

스마트기기 이용 시 최고 5년 징역형 적용

한성숙 총리는 "특히 스마트기기를 이용해 부정행위를 저지른 자는 형사 기소할 것"이라며 "이 경우 최대 5년이라는 형사 처벌을 받을 수 있다"고 엄포를 놓았다. 부정행위 가능성을 인지하고 관련 스마트기기를 판매한 자도 관련 법령을 엄격히 적용하여 철저히 조사하겠다고 밝혔다.

정부는 이번 사건을 계기로 대입수능을 포함한 전국의 국가고시 제도를 일괄 개혁하겠다는 입장이다. AI 기술 발전에 발맞춰 국가고시 전반의 부정행위 방지 시스템을 선제적으로 보완하고, 시험의 공정성을 담보할 수 있는 근본적인 제도 개선 작업에 착수할 방침이다.