대입 수능 AI 스마트글라스 불법 사용, 검사장 보안 시스템의 심각한 취약점

AI와 초소형 카메라를 활용한 수능 부정행위가 기하급수적으로 증가하고 있으나, 검사장 보안 기술은 이를 막을 수 없는 상태입니다. 세법공인회계사시험 최상위 합격자가 자수하며 사태가 본격화되었습니다.

서울특별시교육청 은 11일, 용산구 소재 교육청에서 수능 AI 스마트글라스 전담 직원들을 대상으로 한 교육 훈련을 진행했습니다. 이 행사에서는 참가자가 실제로 스마트글라스 를 착용하여 시험 문제를 해결하는 시연 과정을 보여주었습니다. 이는 2027년 대학수학능력시험을 8일 앞두고, AI 기술이 시험장 내부로 침투하는 현실적인 위협에 대한 대비책을 마련하기 위한举措입니다.

인공지능과 초소형 카메라의 결합으로 인해 시험 부정행위의 문턱이 현저히 낮아졌습니다. 수험생이 시험지를 초소형 카메라로 촬영하면, AI가 문제를 즉시 분석하여 정답을 생성합니다. 생성된 정답은 무선 이어폰이나 안경 렌즈에 내장된 아주 작은 디스플레이로 전달됩니다. 이는 과거 외부의 조력자가 답안을 알려주던 방식에서, 이제는 휴대기기와 AI가 그 역할을 대신하는 구조적 변화입니다.

Also read 김앤장 정계성 대표 "글로벌 리스크, 통합 리걸 서비스와 AI로 해결"

AI 성능 급상승과 부정행위 사례 확산

최근 세법공인회계사시험에서 1위에 오른 A씨가 15일 자수하며 AI를 활용한 부정행위가 공식적으로 드러났습니다. A씨는 세법공인회계사시험 1차 및 2차, 그리고 공인회계사시험 1차에서 초소형 카메라와 AI를 이용해 부정행위를 한 혐의를 시인했습니다. 이와 함께 법무사시험 등 다른 주요 시험의 상위권 합격자들에게도 AI 부정행위 혐의가 확산되고 있어 사회적 우려가 커지고 있습니다.

고려대 인공지능 인간연구소 최병호 교수는 AI의 한국말 학습 데이터가 충분해지면서 성능이 대입 수능 만점 수준에 근접했다고 설명했습니다. 과거와 달리 AI는 시험지를 촬영하기만 하면 정확한 답을 도출해 낼 수 있습니다. 최 교수는 충분한 기출문제 데이터가 있다면 다른 시험에서도 거의 완벽한 점수를 획득할 수 있다고 강조했습니다.

Advertisement

은닉된 장치와 감지 기술의 한계

IT 유튜버 테크몽은 13일 공개된 영상에서 AI 스마트글라스로 올해 세법공인회계사시험 1차 4개 과목 160문항을 모두 정답으로 맞혔다고 밝혔습니다. 이 영상에서 테크몽은 앤트로픽의 AI 모델 '클로드'와 연결된 스마트글라스를 착용했고, 문제 풀이 속도는 평균 18초로 49분 만에 모든 문제를 해결했습니다. 이러한 장치들은 무게가 약 50g에 불과하여 일반 안경과 구별이 거의 불가능합니다.

연세대 통합기술학부 김시호 교수는 최근 중국산 AI 안경은 카메라와 기록 표시등을 숨기는 경우가 많다고 지적했습니다. 가격은 하락하고 성능은 향상되면서 부정행위 기기의 유통이 가속화되고 있습니다. 초소형 카메라는 의복이나 소지품에 숨길 수 있으며, 스마트반지나 볼펜 등 형태로도 다양해지고 있어 외부로 드러나지 않습니다.

전자파 차단 기술의 적용 어려움

부정행위를 막기 위한 전자파 감지 기술에도 명백한 한계가 존재합니다. 시험장 주변에 존재하는 일반 휴대전화와 와이파이 신호를 부정행위용 신호와 구분하는 것이 매우 어렵습니다. 사진과 답안을 전송하는 짧은 시간의 전송은 포착하기 어렵습니다. 게다가 온디바이스 AI가 보급되면 무선 신호 자체가 사라져 감지가 더욱 힘들어질 수 있습니다.

시험장 내부의 전자파를 차단하는 것은 현실적으로 불가능에 가깝습니다. 전파교란기를 사용할 경우, residential areas나 학교 부지 인근에서 거주자의 모바일 통신이나 긴급 전화를 두절시킬 수 있어 법적 제약이 따릅니다. 김 교수는 초중고등학교 및 대학이 특수 장비 없이 감독만 실시하고 있어 AI 부정행위에 무방비 상태라고 우려했습니다.

Advertisement

현재의 예방 조치와 향후 방향

현재로서 스마트폰을 시험장 외부에 보관하거나, 전파 차단 주머니에 넣어 반입을 금지하는 것이 유일한 현실적인 대안입니다. 일부 전파 탐지기는 존재하지만, 가격이 수백만 원에서 수천만 원에 달해 모든 시험장에 도입하는 것은 어려움이 따릅니다. 서울특별시교육청은 이러한 보안 공백을 메우기 위해 전담 조직을 가동하고 있으나, 기술 발전 속도를 따라잡기에는 역부족인 상황입니다.

향후 수능 및 각종 국가고사 관리 주체들은 기술적 보완책을 강구해야 합니다. 기존 보안 시스템의 한계를 인식하고, AI 기반 부정행위에 대응할 수 있는 고급 감지 기술과 stricter한 관리 절차를 도입하는 것이 시급합니다. 시험의 공정성을 유지하기 위해서는 검열 가능한 물리적 장벽뿐만 아니라, 기술적 대응 방안도 병행되어야 할 때입니다.