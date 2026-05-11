대수장군 풍이의 겸손한 선택과 장수들의 후유

큰 나무 아래에 겸손하게 머무는 장수로서 고려 시대 후한 개국 공신 '풍이'의 이야기를 말해보자. 풍이는 자신의 진정한 실력과 공정을 숨기고 겸손함을 실감나게 보여준다. 그의 선택과 처신을 높이 평가하는 사람들은 그의 신뢰에 깊은 인상을 받는다. 하지만 장수들의 후유에는 많은 잠재력이 있다. 그의 겸손한 선택은 많은 사람들이 공성불거(功成不居. 공을 이루고도, 그 공을 차지하지 않는다)에 대한 깨달음을 얻도록 도움을 준다.

큰 나무 아래 홀로 서 있는 장수 이번 사자성어는 대수장군(大樹將軍. 큰 대, 나무 수, 장수 장, 군사 군)이다. 앞 두 글자 ‘대수’는 ‘큰 나무’다. 뒤 두 글자 ‘장군’은 ‘군사를 이끄는 장수’다.

이 네 글자가 합쳐져, ‘큰 나무 아래에 겸손하게 머무는 장수, 즉 일행과 조금 떨어진 곳에 조용히 머무를 뿐 자신의 공로를 떠벌리며 자랑하지 않는 처신을 하는 인물’이란 의미가 만들어졌다. 후한(後漢. 25~220) 개국 공신 풍이(馮異. 생년 미상, 34년 사망) 관련 일화에서 유래했다. 원래 ‘대수장군’은 풍이의 별명이다.

당시 크고 작은 전투에서 승리한 후 장수들이 회합하면, 큰 목소리로 자신의 공을 내세우는 일이 많았다. 그러나 풍이는 늘 일행과 멀찌감치 떨어진 곳에 위치한 나무 아래에서 홀로 침묵하는 쪽을 선택했다. 역사서 ‘후한서(後漢書)’ ‘풍이전(傳)’에 이런 내용이 기록되어 있다. 풍이는 난세의 풍운아(風雲兒)였다.

전한(前漢)의 외척(外戚)이었던 왕망이 세운 신(新. 8~23)나라가 단명하고 갑자기 무너지자, 황허(黃河) 주변의 평화로운 일상은 사라졌다





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