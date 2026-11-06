대불산단 HD현대삼호 20대 사망, 노조 작업중지 촉구

HD현대삼호에서 20대 하청 노동자가 질식해 숨진 사건에 대해 금속노조 광주전남지부는 즉각적인 작업 중지와 철저한 원인 조사를 요구했다.

전남 광주의 조선업 밀집 단지인 대불산단 에서 20대 하청 노동자가 산업 현장에서 숨지는 사고가 발생했다. 이 사건과 관련하여 전국금속노종조합 광주전남지부는 HD현대삼호 의 안전 관리 소홀을 지적하며 즉각적인 작업 중단과 철저한 사고 원인 규명을 강력히 촉구했다.

전국금속노종조합 광주전남지부는 6일 고용노동부 목포지청 앞에서 기자회견을 개최하고, 사고 현장을 총체적으로 점검할 것과 재발 방지를 위한 안전 조치 강화 demands를 전달했다. 노조는 이번 사건이 단순한 사고가 아닌, 시스템적인 안전 규범 위반으로 인한 인적 참사라고 규정지었다.

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HD현대삼호 용접 작업 중 숨진 20대

HD현대삼호에서는 지난 3일 오후 6시 10분쯤 선박 탱크 내부에서 용접 작업을 하던 노동자 A씨(28세)가 쓰러진 채 발견되어 병원으로 이송되었으나 끝내 숨졌다. A씨는 HD현대삼호 사내 하청업체 소속이었으며, 사고 당일은 오후 4시부터 탱크 내부의 산소 용접 작업에 투입된 날이었다. 당초 작업에는 A씨를 포함해 노동자 2명이 배치되었으나, 작업이 완료되지 않자 A씨 혼자 탱크 내부에 남아 작업을 계속하다 사고를 당한 것으로 확인되었다.

금속노조는 사고 현장에서 고농도의 이산화탄소가 검출된 사실을 근거로, A씨가 밀폐 공간 내 질식 사고로 숨졌다고 추정하고 있다. 이는 작업 환경의 위험성이 상존했음을 시사하는 중요한 단서로 작용하며, 안전 조치 부재가 직접적인 사망 원인이 되었을 가능성을 높이고 있다.

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2인1조 위반과 안전 장비 미비 문제

노동조합은 작업 당시 사측이 위험한 밀폐 공간에서의 작업 규정인 2인1조 원칙을 준수하지 않았다고 강력히 비판했다. 일반적으로 위험한 공간에서의 작업은 최소 2명 이상이 함께 하여 비상 시 상호 구조 및 안전 확인을 할 수 있도록 되어 있으나, A씨는 안전 기준을 무시한 채 단독으로 작업해야 했다.

또한 A씨는 가스 농도 측정기 등 필수 안전 장비를 소지하지 않은 채 작업에 임했다. 이는 작업자가 현장의 유해 물질 농도를 실시간으로 확인하며 피난 경로를 사전에 파악할 수 있는 중요한 도구가 부재했음을 의미하며, 이는 명백한 안전 관리 위반 사례로 간주된다. 노조는 사측이 이러한 중대한 안전 수칙을 의도적으로 또는 무관심하게 무시했다고 주장하며 책임을 묻고 있다.

대불산단의 반복되는 중대 산업재해

HD현대삼호에서 발생한 이번 사고는 대불산단 전체의 깊은 안전 우려를 다시 한번 불러일으켰다. 조선 기자재와 선박 블록 제조 등 고위험 사업장이 밀집한 대불산단에서는 지난해부터 최근까지 중대 산업재해로 인해 총 16명의 노동자가 목숨을 잃었다. 특히 조국혁신당 서왕진 의원실이 파악한 자료에 따르면, 2025년 1월부터 지난 9월까지 9개월 동안 대불산단에서 15명의 노동자가 각종 재해로 사망한 것으로 집계되었다.

HD현대삼호 역시 예외는 아니다. A씨를 포함하여 최근 3년 사이 해당 기업에서 4명의 노동자가 작업 중 각종 산업재해로 숨졌다. 이는 개별 기업의 문제를 넘어, 조선업 생태계 전반에 뿌리깊은 안전 문화의 부재와 감독의 실패를 보여주는 지극히 alarming한 통계적 사실이다. 원청과 하청업체가 공존하는 구조 하에서 하청 노동자의 생명권이 얼마나 취약하게 놓여있는지를 단적으로 드러내고 있다.

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노동부 대응과 행정 감독의 부재

사고 이후 고용노동부 목포지청의 대응도 노동계로부터 강도 높은 비판을 받고 있다. 금속노조는 목포지청이 사고 원인이 명확히 밝혀지지 않았다는 이유를 들어 작업 중지 명령을 내리지 않고 있다고 밝혔다. 이는 중대 재해가 발생했음에도 불구하고 행정 기관이 작업 중지 조치를 미루는 것이 노동자의 생명과 안전을 최우선으로 고려하는 올바른 행정 행보인지 의문을 제기하는 대목이다.

노동부는 대불산단 내 대기업 등 주요 사업장에 대한 안전관리개선계획 수립을 유도하는 등 관리와 감독을 강화하겠다고 밝힌 바 있지만, 구체적인 사망 사고를 차단하지는 못했다. 이번 사건을 계기로 관련 당국이 단순한 규정 준수를 넘어, 실제 현장의 위험 요소를 사전에 제거할 수 있는 강력한 실효성 있는 감독 시스템으로 전환해야 한다는 요구가 커지고 있다.