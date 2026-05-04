대북송금 수사, 대통령실 매일 보고 정황…국정조사서 문건 공개

쌍방울 대북송금 사건 수사 당시 윤석열 대통령실이 검찰의 수사 상황을 매일 보고받았다는 문건이 국회 국정조사에서 공개되어 논란이 되고 있습니다. 이 문건은 검찰과 대통령실의 긴밀한 협력과 이재명 대표에 대한 정치적 의도 의혹을 제기합니다.

국회 국정조사 에서 쌍방울 대북송금 사건 수사 당시 윤석열 대통령실이 검찰의 수사 상황을 매일 보고받았다는 문건이 공개되었다. 이 문건은 당시 대권 주자였던 이재명 더불어민주당 대표를 겨냥하여 검찰과 대통령실이 긴밀하게 협력하고 대응했다는 의혹을 제기한다.

박성준 민주당 의원은 국정조사 청문회에서 '일보(매일 보고)'라고 불리는 제보 문건을 공개하며 윤석열 정권 당시 대통령실이 매일 수사 상황을 점검받았다고 밝혔다. 이는 대북송금 사건 수사 검사였던 박상용 검사가 밝힌 '윗선 보고' 내용과 일치한다. 이시원 전 대통령실 공직기강비서관도 보고 사실을 우회적으로 인정했다. 이로 인해 수원지검 수사라인, 대검찰청, 법무부, 대통령실, 윤석열 대통령 등 보고라인으로 추정되는 인물들에 대한 추가 수사 필요성이 제기되고 있다.

공개된 문건은 2023년 4월 28일부터 30일까지 이화영 전 경기도 평화부지사와 경기도, 쌍방울 등에 대한 수사 상황을 상세히 담고 있다. 특히 이 전 부지사를 압박하기 위해 관련 없는 인물에 대한 별건 수사를 진행한 정황도 포함되어 있다. 서민석 변호사는 검찰이 이재명 대표를 잡기 위해 이 사건을 시작했으며, 이 전 부지사에게 가족 수사 및 주변 인물 수사라는 두 가지 압박을 가했다고 주장했다. 또한, 문건에는 검찰이 이화영 전 부지사 사건 수사에 '구글 타임라인'을 적극 활용한 반면, 김용 전 부원장 사건에서는 '증명력이 낮다'며 배척했던 모순적인 모습도 드러났다.

구글 타임라인을 통해 방용철 전 쌍방울그룹 부회장과 황OO의 동선을 확인하고, 이 전 부지사의 선거사무실 방문 사실을 확인한 내용이 기록되어 있다. 김용 전 부원장 사건에서는 동일한 구글 타임라인 자료에 대해 검찰이 정확성을 문제 삼아 증거로 채택하지 않았다





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