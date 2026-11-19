대법원이 한덕수 전 총리에게 부여된 헌법질서 교란 목적에 대해 인정이 어렵다고 판단하며 원심을 깨고 무죄를 선고했다. 헌법 수호를 위한 법적 판단의 핵심 쟁점은 무엇인지 상세히 분석한다.

대법원 합議 재판부는 19일, ' 12·3 사태' 관련 전직 국무총리 한덕수 에 대한 항소심 공판기일을 열고, 헌법질서 교란 목적의 직권남용죄에 대해 유죄 인정을 어렵다는 판단을 내렸다. 이는 서울 서초구 대법원 에서 진행된 오경미 재판장의 주재 하에 열린 공식 기일이었다.

헌법질서 교란 목적 부재 판결 근거

대법원 합의 재판부는 19일 서초구 대법원에서 열린 한덕수 전 총리 사건의 항소심 공판기일에서, 헌법질서 교란을 위한 핵심 직무 수행죄 성립을 위해선 반드시 그 목적이 있어야 한다고 명시했다.

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주심인 권영진 대법관은 다수 의견서에서 헌법질서 교란 목적을 인정하기 위해서는 반란 실현을 목표로 하면서도 이를 용인하려는 의도가 최소한 존재해야 한다고 설명했다. 이는 매우 높은 법적 기준을 요구하는 해석이다.

권영진 대법관은 헌법질서 교란 의도가 주관적인 요소이므로, 피고인이 외부로 드러낸 행위와 그러한 행위에 이르게 된 정황 등 간접 사실을 종합적으로 고려해야 한다고 강조했다. 이는 개별 사안의 맥락을 매우 세밀하게 검토해야 함을 의미한다.

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법원은 한덕수 전 총리가 대통령 윤석열에게 비상계엄 선포 전 국무회의 소집을 건의한 행위는 헌법질서를 교란하려는 의도라기보다는, 계엄 선포가 절차적으로 순조롭게 진행되도록 하려는 목적에서 비롯된 것으로 판단했다.

계엄 계획 참여 주장 기각

재판부는 한덕수 전 총리가 계엄 선포 계획에 미리부터 관여했다는 주장도 받아들이지 않았다. 한 전 총리는 계엄 선포 사실을 해당 날 밤에야 비로소 알게 되었으며, 사전에 반란에 참여할 의도를 가지고 있었다고 결론 내리기에는 어렵다고 밝혔다.

이에 따라 계엄 선포 후 국무위원들의 서명을 받아내려는 행위는 헌법질서 교란을 위한 것이 아니라, 선포된 사안을 정리하려는 차원으로 보는 것이 타당하다는 논리를 펼쳤다.

한덕수 전 총리는 12·3 비상계엄이 불법으로 선포된 것처럼 보이도록 국무위원들의 심의를 거치기 위해 국무회의 소집을 건의하고, 선포 후 국무위원들의 서명을 확보하려 했다는 혐의로 기소되었다. 이는 검찰의 주요 공소 사실이었다.

법정 경과 및 항소심 결과

1심 법원은 한덕수 전 총리에게 징역 23년을 선고하고 즉심 구류처분까지 내렸다. 이는 당시로서는 매우 무거운 형량으로 받아들여졌다. 그러나 항소심에서는 일부 혐의가 무죄로 뒤집히는 등 형량이 대폭 낮아졌다.

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항소심 최종 판결에서 한덕수 전 총리는 징역 15년을 선고받았다. 이는 1심 판결에서 약 8년가량 감형된 결과로, 법정이 핵심 혐의로 본 헌법질서 교란 목적에 대해서는 부정적이었음을 시사한다.

시민사회 반응 및 전망

참여연대와 반민변 등 시민사회 단체들은 18일, 한덕수 전 총리 사건의 최종 판결을 앞두고 서울 서초구 대법원 앞에서 경고 기자회견을 열었다. 이들은 대법원의 판결이 사법적 판단의 정당성을 검증하는 중요한 계기가 될 것이라고 지적했다.

이번 대법원 판결은 향후 유사한 헌법 위기 상황에서 권력자들의 책임 소재를 따지는 데 중요한 선례가 될 가능성이 크다. 특히 '헌법질서 교란 목적'이라는 추상적 개념을 어떻게 구체적 증거로 입증할 것인지에 대한 법적 기준을 정립했다는 점에서 의미가 깊다.

시민사회 단체들은 이번 판결이 정치적 중립성을 유지하면서도 헌법 수호의 의미를 분명히 해야 한다고 강조했다. 향후 법적 공방은 종료되지만, 사회적으로 남는 쟁점은 여전히 존재한다.