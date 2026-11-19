대법원이 12·3 비상계엄을 내란 행위로 판정하며 위헌임을 명시했다. 이에 여당은 오경미 대법관 소견을 비난하고, 야당은 조희대 대법원장 탄핵을 추진하는 등 격한 공방이 지속되고 있다.

대법원 전원합의체는 19일 한덕수 전 국무총리 내란 중요임무 종사 등 사건 상고심에서 12·3 비상계엄 을 내란 행위로 규정하며 위헌 및 위법하다고 명시했다.

재판장 조희대 대법원장과 주심 오경미 대법관을 포함한 대법관들은 계엄이 국민의 기본권을 침해했고 헌법 질서에 반한다고 강조했다.

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다만 일부 혐의에 대해서는 무죄 취지로 파기환송했으나, 계엄 선포 과정 자체가 헌법 절차인 국무회의 심의를 거치지 않았음을 지적했다.

여당 반발과 소수 의견 논쟁

김민전 국민의힘 의원은 19일 페이스북을 통해 계엄이 헌정질서 내에서 선포되고 해제됐으며 내란이 아니라고 반발했다.

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조용술 국민의힘 대변인은 오경미 대법관이 소수 의견을 낼 때 '윤석열'이라 부르며 감정적으로 대응했다고 비판했다.

오경미 대법관 등 소수견해자 세 명은 한 전 총리가 형해화된 국무회의를 통해 계엄에 정당성을 부여했다고 봤다.

민주당의 대법원장 탄핵 추진

김민석 민주당 대표는 조희대 대법원장 탄핵을 추진하며 이를 반역사적 판결이라고 규정했다.

민주당은 20일 의원총회에서 조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 채택할 예정이다.

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탄핵 사유에는 한 전 총리 판결 외에도 대법관 재제청 거부 등이 포함될 것으로 알려졌다.

여야 간 사법부 불신 확대

윤상현 국민의힘 의원은 대법원의 위헌 판결을 인용해 민주당의 탄핵 시도에 의문을 제기했다.

양당 간 공방은 사법부의 독립성과 정치적 중립성에 대한 논란을 키우고 있다.

대법원은 국헌 문란 목적이 용인될 수 없다는 점을 재확인하며 헌법 수호자의 역할을 강조했다.