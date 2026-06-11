대법원, 비의료인 미용 문신 무죄 확정... 34년 만의 법적 패러다임 전환과 사회적 인식의 승리

대법원이 눈썹 및 헤어라인 등 미용 문신을 시술한 비의료인에 대해 무죄를 확정하며, 문신을 의료행위가 아닌 문화적 행위로 인정하는 역사적인 판결을 내렸습니다.

대한민국 사법 역사에서 34년 동안 이어져 온 비의료인 문신 시술의 불법성 논란이 마침내 종지부를 찍게 되었습니다. 최근 대법원 은 의료 면허 없이 눈썹과 헤어라인 등 미용 문신 시술을 진행한 혐의로 기소된 미용업 종사자 최소윤 씨에 대하여 원심의 무죄 판결을 확정했습니다.

이번 결정은 지난달 대법원 전원합의체가 비의료인의 문신 시술을 무면허 의료행위로 처벌할 수 없다는 취지로 기존의 판례를 변경한 이후 나온 첫 번째 무죄 확정 판결이라는 점에서 매우 상징적인 의미를 지닙니다. 최 씨는 지난 2019년 충북 청주시의 한 미용업소에서 바늘을 사용하여 눈썹과 헤어라인에 색소를 주입하는 반영구 화장 시술을 했다는 이유로 보건범죄단속법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 검찰은 이를 명백한 의료행위로 규정하고 기소했으나, 법원은 시대의 변화와 실제 시술의 성격을 고려하여 다른 판단을 내렸습니다.

이번 판결의 핵심은 문신 시술을 '의료행위'로 볼 것인가, 아니면 '문화적 행위'나 '미용 서비스'로 볼 것인가에 있었습니다. 우리 대법원은 1992년 눈썹 문신을 무면허 의료행위로 판단한 이후 수십 년간 비의료인의 문신 시술을 엄격히 처벌해 왔습니다. 하지만 최근 하급심에서는 문신과 반영구 화장에 대한 대중의 인식 변화를 반영하여 무죄 판결이 잇따라 나오고 있었습니다. 특히 최 씨의 사건을 담당한 재판부는 눈썹이나 헤어라인 문신 시술이 질병의 예방, 진단, 치료 또는 보건지도를 목적으로 하는 행위라고 보기 어렵다고 판단했습니다.

또한, 이러한 시술이 반드시 의료인에 의해 행해지지 않는다고 해서 보건위생상 심각한 위해가 발생할 우려가 있는 행위로 보기 어렵다는 점을 명시하며, 결론적으로 이를 의료행위에 해당하지 않는다고 판시했습니다. 더욱 결정적인 것은 대법원 전원합의체의 판례 변경입니다. 전원합의체는 문신 시술이 더 이상 특정 집단의 전유물이 아니며, 현대 사회에서 일반인들이 자연스럽게 접하고 즐기는 하나의 문화적 현상으로 자리 잡았다고 분석했습니다.

법원은 의료행위의 정의를 '진찰과 처방 등을 통해 질병의 예방과 치료를 하는 행위' 또는 '의학적 전문지식에 기초하여 관리하지 않으면 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는 행위'로 제한적으로 정의했습니다. 문신은 이러한 정의에 부합하지 않는다는 것이 법원의 최종 판단입니다. 아울러 법원은 문신 시술자의 '직업 선택의 자유'와 '표현의 자유', 그리고 시술을 받는 소비자의 '행복추구권'과 '자기결정권'이라는 헌법상 기본권 보장의 필요성을 강력하게 언급하며 시대적 흐름에 맞는 법 해석의 변화를 꾀했습니다. 이번 무죄 확정 판결에 대해 문신사 업계는 환영의 뜻을 표하고 있습니다.

대한문신사중앙회 임보란 회장은 이번 사건이 서화 문신이나 두피 문신을 넘어 대중적인 미용 문신까지 범위를 확장했다는 점에서 매우 큰 의의가 있다고 강조했습니다. 임 회장은 이번 결과가 단순히 개별 사건의 종결을 넘어, 그동안 문신사들이 겪어야 했던 사회적 편견과 법적 제도의 공백을 마무리하는 전환점이 될 것이라고 밝혔습니다. 또한 이제는 무조건적인 처벌보다는 국민의 안전을 보장할 수 있는 체계적인 관리 시스템을 구축하고, 직업적 전문성을 인정받는 제도적 틀을 마련하는 새로운 출발점이 되어야 한다고 덧붙였습니다.

결론적으로 이번 대법원의 판결은 법이 고정불변의 진리가 아니라 사회적 가치관의 변화와 문화적 흐름을 수용하며 진화해야 한다는 점을 보여준 사례입니다. 과거에는 문신을 위생적 위험이나 반사회적 행위로 간주했으나, 이제는 개인의 개성을 표현하는 예술이자 미용의 영역으로 인정하게 된 것입니다. 다만, 법적 처벌의 대상에서 벗어났다고 해서 위생 관리의 책임까지 사라지는 것은 아닙니다.

향후 정부와 관계 기관은 비의료인 문신 시술의 양성화를 통해 시술자의 자격 요건을 정립하고, 철저한 위생 기준을 마련하여 소비자 보호와 산업 발전을 동시에 도모하는 합리적인 법제화를 추진해야 할 과제를 안게 되었습니다





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대법원 미용문신 무면허의료행위 반영구화장 기본권보장

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