대법원이 한덕수 전 총리의 내란 사건 판결일을 19일로 확정함에 따라, 구속 기간 만료일인 20일 석방 가능성은 사라졌다. 합의기일 변경 배경과 향후 수감 절차에 대한 분석.

대법원 이 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무종사 혐의 등 사건 상고심 판결일을 오는 19일 오후 4시로 최종 지정했다. 이에 따라 한 전 총리의 구속기간이 만료되는 20일에 석방될 가능성은 사라졌다. 대법원 은 지난 16일 전원합의체 회의를 통해 이같은 선고기일 을 공식 통지했다.

합의기일 변경 배경과 초고속 판결 논란

대법원은 애초 지난 10일과 9월 29일을 포함해 두 차례에 걸쳐 합의기일을 열어 의견을 교환할 계획이었다. 합의기일은 대법관 전원이 모여 쟁점을 살펴보는 자리로, 당일 판결문 작성과 선고는 물리적으로 불가능하다는 지적이 있었다. 그러나 사회 각계에서는 "중형을 선고받은 내란범이 풀려날 가능성이 커졌다"는 비판이 일었고, 대법원은 결국 계획을 변경해 19일 선고를 확정했다.

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조희대 대법원장 취임 이후 31건의 전합 판결 중 합의기일이 선고기일로 바뀐 사례는 없었다. 통상 마지막 합의기일 이후 1~2개월이 소요되던 점을 고려할 때, 이는 매우 이례적인 조치다. 대법원 관계자는 "선고기일 통지는 합의가 완료되었음을 의미하며, 구속 만기 등 사정을 고려한 논의 결과"라고 설명했다.

사법 신뢰 회복을 위한 대법원의 태도

대법원은 지난 8월 이상민 전 행정안전부 장관 사건과는 달리 한덕수 전 총리 사건만 19일 선고하기로 했다. 노경필 법원행정처장은 국회 법제사법위원회 긴급 현안질의에서 "판결문 작성이 완료됐고, 모든 대법관이 수긍하면 선고일이 잡힌다"고 해명했다. 이는 대법원이 심리 지연에 대한 비난을 의식해 신속히 판단을 내렸음을 시사한다.

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이재명 대통령의 공직선거법 사건도 전합에 올라 9일 만에 선고가 비판받았던 전례가 있다. 당시에도 마지막 합의기일 이후 7일 만에 판결이 내려졌다. 이번 한덕수 사건에서의 초고속 선고는 사법부의 일관된 접근이라기보다 특정 정치적 압력이나 여론 인식에 따른 조치로 해석될 여지가 있다.

19일 선고 결과에 따른 수감 절차와 향후 전망

19일 대법원의 판결 내용에 따라 한 전 총리의 운명은 달라지겠지만, 20일까지는 수감 상태를 유지할 가능성이極めて 높다. 만약 상고가 기각되면 항소심에서 선고된 징역 15년이 확정되어 구치소에 복감한다. 파기환송 판결이 내려져 사건이 서울고법으로 돌아가더라도, 고법 측이 구속기간을 갱신할 수 있는 법적 근거가 확보된다.

한편 대법원은 이날 김건희 여사의 '3대 의혹' 사건에 대한 판결도 함께 선고할 예정이다. 김 여사 사건은 윤석열 전 대통령의 1심 유죄 판결 이후 전합으로 격상되어 선고가 무기한 연기되었던 사안이다. 대법원은 개별 사건의 심리 상황과 관련 사건의 진행 경과에 따라 일정이 유동적일 수 있다고 공지한 바 있다.