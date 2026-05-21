대법원 HD현대중공업 단체교섭 청구 소송서 원청 손 들어줘, 하청노조 패소

대법원 전원합의체가 HD현대중공업 하청 노동조합의 단체교섭 청구 소송에서 원청에 단체교섭 의무가 없다고 판단했다. 노란봉투법 시행 전 사건으로 기존 판례 기준을 적용했으나, 일부 대법관들은 종전 판례 변경을 주장했다.

대법원이 HD현대중공업 하청 노동조합의 단체교섭 청구 소송에서 원청의 손을 들어줬다. 대법원 전원합의체는 2017년 원청을 상대로 낸 단체교섭 청구 소송에서 하청노조 의 상고를 기각하고 원청에 단체교섭 에 응할 의무가 없다고 판단했다.

이는 노란봉투법 시행 전 사안으로, 원청의 사용자성을 판단하는 기준으로 근로자를 지휘·감독하면서 근로를 제공받고 임금을 지급하는 것을 목적으로 하는 명시적이거나 묵시적인 근로계약관계 여부를 적용했다. 대법원은 1986년부터 이어진 판례를 유지하면서 원청이 하청노조에 대해 적극적으로 단체협약 체결을 위해 단체교섭에 응할 의무를 부담한다고 해석하는 것에는 신중할 필요가 있다고 밝혔다.

전국금속노동조합 현대중공업지부 사내하청지회는 2016년 HD현대중공업이 하청 근로자들의 근로조건을 실질적으로 지배·결정하는 지위에 있다며 단체교섭을 요구했으나 받아들여지지 않자 2017년 1월 원청을 상대로 소송을 제기했다. 당시만 해도 사용자의 범위가 좁게 해석되고 있었으나, 올해 3월 노란봉투법이라 불리는 개정 노동조합법이 시행되면서 상황이 변했다. 개정법은 사용자의 개념을 근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대해 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자로 확대했다. 이는 원청 기업의 사용자로서의 책임을 크게 강화하는 내용이다.

다만 대법원 일부 대법관들은 다른 의견을 제시했다. 이흥구, 오경미, 신숙희, 마용주 대법관은 근로조건에 관해 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있다면 특별한 사정이 없는 한 수급근로자의 노조에 대해 단체교섭 의무를 부담해야 한다며 종전 판례를 변경해야 한다는 반대의견을 냈다. 이들은 원청이 실제로 하청 근로자들의 근로조건을 실질적으로 결정하고 있다면, 법적으로도 사용자로 인정되어 단체교섭 의무를 져야 한다는 입장을 보였다. 이번 대법원 판결은 노란봉투법 시행 이전의 사건이라는 점에서 기존 판례 기준을 적용한 것으로 판단된다.

대법원은 원청이 하청노조에 대해 지배·개입하지 않을 의무 등 소극적 의무를 부담하는 것을 넘어서 적극적으로 단체협약 체결을 위해 단체교섭에 응할 의무까지 부담한다고 해석하는 것에는 신중할 필요가 있다는 입장을 유지했다. 이는 원청의 책임을 제한하려는 기존 입장을 지속하는 것으로 보인다. 그러나 올해 3월 시행된 개정 노동조합법은 사용자의 범위를 크게 확대하고 있어, 향후 유사한 사건에서는 다른 판단이 나올 가능성이 있다. 개정법은 근로계약의 직접적 당사자가 아니더라도 실질적으로 근로조건을 지배·결정하는 원청 기업도 사용자로 인정할 수 있도록 했다.

이는 하청노조의 입장에서는 단체교섭 청구 시 더욱 유리한 법적 기반이 마련된 것을 의미한다. 대법원의 이번 판결은 개정법 시행 전의 법적 기준을 적용한 것이지만, 앞으로의 소송에서 개정법의 영향력은 상당할 것으로 예상된다





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HD현대중공업 단체교섭 하청노조 노란봉투법 사용자성

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