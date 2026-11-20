대법원이 한덕수 전 국무총리 내란 사건을 서울고등법원에 파기환송한 가운데, 소수 의견은 국무회의가 권력 찬탈 도구로 악용될 수 있다고 경고하며 헌법 수호의 중요성을 강조하고 있다.

대법원 전원합의체 는 19일 한덕수 전 국무총리가 저지른 내란 중요임무 종사 등 혐의에 대한 상고심 선고에서 원심판결 중 유죄 부분을 깨고 사건을 서울고등법원에 돌려보냈다. 오경미 대법관 을 주심으로 한 이번 결정은 12.3 비상계엄 선포 당시 한 전 총리의 국무회의 소집 건의 행위가 내란 행위에 직접적인 동기를 가지고 있었는지를 둘러싼 법적 공방의 핵심이다.

한덕수 전 총리 파기환송 판결의 핵심 이유

대법원 전원합의체는 한덕수 전 국무총리가 2024년 12월 3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하기 직전 국무회의 심의를 건의한 행위에 대해, 특별검사가 제시한 기소 내용만으로는 헌법 질서를 문란하게 할 목적이 증명되지 않았다고 판단했다.

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따라서 다수 의견은 해당 행위가 국헌 문란 목적을 위한 것이 아니라는 근거 하에 무죄 취지로 파기환송 결정을 내렸으며, 이에 따라 이 사건은 서울고등법원에서 재심理하게 되었다. 이는 한 전 총리의 직무 수행 범주 내에서의 행위가 범죄성으로 볼 수 없다는 대법원의 입장을 반영한 것이다.

소수 의견이 지적한 헌정사적 오용 사례

반면 오경미, 신숙희, 김성수 대법관 3명은 전체 판결문 59쪽 중 33쪽에 달하는 강력한 반대 의견을 통해 다수 의견이 한 전 총리에게 면죄부를 주고 있다고 비판했다.

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이들은 1997년 전두환과 노태우 전 대통령이 내란을 저지른 대법원 판결을 인용하며, 국무회의 심의 절차적 외관이 군경의 물리력과 맞먹게 저항을 무력화하는 강압의 수단이 될 수 있다고 경고했다.

소수 의견은 과거 헌정사에서 비상계엄이 국가적 위기 극복이 아니라 친위 쿠데타나 권력 찬탈 도구로 악용된 부산 정치파동과 10월 유신 사례를 들며, 국무회의가 통제 기능을 상실하고 합법적 외관을 부여하는 거수기 역할을 했다고 진단했다.

윤석열 전 대통령 및 고위 공직자의 책임 논쟁

소수 의견은 한덕수 전 총리가 비상계엄의 명백한 위헌성과 윤석열 전 대통령의 실행 의지를 충분히 인식한 상태에서 국무회의 절차를 건의한 것으로 보인다고 판시했다.

이는 계엄 선포 전까지 헌법 수호자였다가 직후 내란 가담자로 변모했다는 주장이 설득력을 얻기 어렵다는 이유로, 한 전 총리의 행위가 내란을 도운 고위 공직자의 범주에 속한다고 본 것이다.

특히 이들은 1997년 대법원 판결 당시 신군부가 대통령과 국무총리를 강압해 계엄 확대를 의결한 것이 내란죄 폭동으로 인정된 점을 강조하며, 형식적 적법성만으로 내란의 본질이 가려져서는 안 된다고 밝혔다.

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새로운 증거와 헌법재판소 판단의 한계

다수 의견이 지난해 3월 헌법재판소의 한 전 총리 탄핵 기각 의견을 인용한 것과 달리, 소수 의견은 대통령실 대접견실 폐쇄회로(CC)TV 영상 확보로 인한 새로운 정황을 근거로 들었다.

이 영상은 한 전 총리의 내란 동조 행위를 단죄할 수 있는 추가 증거가 되었으며, 시민들의 헌법 수호 의지와 군인의 소극적 임무 수행 덕분에 계엄 해제 결의가 적시에 이루어질 수 있었다고 평가했다.

소수 의견은 한나 아렌트가 말한 악의 평범성을 언급하지 않더라도, 공적 권한을 내란에 악용한 이들의 행위가 민주주의에 끼친 해악은 헤아릴 수 없다고 강조하며 형사적 책임의 명확한 경계 설정이 대법원의 중대한 사명이라고 지적했다.

정치적 파장과 향후 법적 절차

이번 대법원 판결은 더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵소추를 당론으로 채택하는 등 정치권에 큰 파장을 일으켰다.

여러 시민사회단체와 학자들은 고위 공직자의 내란 책임을 지나치게 좁게 판단했다며 비판하고 있으며, 사건은 서울고등법원으로 송치되어 추가 심리 과정을 거치게 되었다.