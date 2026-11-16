대법원, 가맹점 음악 재생 부당이득 반환 책임 인정 어렵다고 판결

대법원이 한국타이어와 엘지전자 사건에서 가맹점 내 음악 재생으로 인한 부당이득 반환 책임을 부정했다. 본사의 실질적 이익 입증 부재가 핵심 판단 요인이 됐다.

대법원 은 가맹점 이나 대리점에서 저작권자의 허가 없이 음악을 재생했을 때, 본사가 그로 인해 얻은 실질적인 이익이 구체적으로 입증되지 않으면 부당이득 반환 책임을 물을 수 없다고 판결했다.

대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 한국음악저작권협회(음저협)가 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 상고심에서 원고 일부 승소로 판결한 원심을 파기하고, 사건을 서울중앙지법으로 환송했다. 16일 법원을 통해 확인된 이번 결정은 프랜차이즈 본사의 저작권 침해에 따른 경제적 책임 범위를 좁히는 선례가 될 전망이다.

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대법원의 명확한 입장: 실질적 이익 입증 필수

대법원은 두 사건 모두 본사에 부당이득이 실질적으로 귀속됐다는 점이 충분히 증명되지 않았다고 판단했다. 부당이득 반환 책임을 인정하기 위해서는 상대방이 실제로 경제적 이익을 얻었다는 사실을 명확히 입증해야 한다는 원칙을 재확인한 것이다.

한국타이어 사건에서 대법원은 가맹점 매장이 피고가 아닌 가맹점사업자가 운영하는 주체이므로, 가맹점 매장에서 이뤄진 공연의 주체도 가맹점사업자라고 명시했다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 한국타이어가 가맹점 매장에서 이뤄진 공연의 주체라거나, 공연 그 자체로 이익을 얻었다고 보기 어렵다고 지적했다.

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엘지전자 사건의 경우, 같은 재판부(주심 신숙희 대법관)는 음저협이 엘지전자를 상대로 낸 부당이득금 반환 청구 소송에서도 원고 일부 승소로 판결한 파기환송심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다. 대법원은 자회사라 하더라도 엘지전자와 별개의 법인격을 가진다고 보았다. 배당 절차를 통해 엘지전자에 귀속될 수 있는 상태에 있더라도, 그러한 사정만으로 자회사가 얻은 이익이 엘지전자에 실질적으로 귀속됐다고 보기는 어렵다고 판단했다.

한국타이어 사건: 부가적 이익 인정의 높은ハードル

한국타이어는 2009년부터 2016년까지 매장음악서비스 업체들과 계약을 맺고, 타이어 전문점인 티스테이션의 직영점과 가맹점에 음원을 공급해 배경음악을 재생하도록 했다. 음저협은 매장음악서비스 업체에 웹캐스팅 방식의 음원 이용만 허락했을 뿐, 이를 매장에서 배경음악으로 틀어 고객들에게 들려주는 공연권 이용까지 허용한 것은 아니라고 주장하며 소송을 제기했다. 웹캐스팅은 인터넷을 통해 음원을 전송받아 실시간 재생하는 방식을 의미한다.

당시 1심과 2심은 매장 내 음악 재생이 공연권 침해에 해당한다며, 한국타이어에 약 942만 원의 부당이득 반환 의무를 인정했다. 1심과 2심은 가맹점 사업자들에게 매장음악 서비스를 제공하면서 가맹점 유치나 가맹수수료 수입 증가 등 부수적인 이익을 얻었기 때문이다. 그러나 대법원은 이러한 부가적 이익을 인정하려면 구체적인 근거가 필요하다고 덧붙였다.

대법원은 가맹점 사업자 유치와 가맹수수료 수입이 증가하는 현상은 영업표지의 주지성이나 저명성, 상품의 품질, 거래조건, 점포의 위치 등 여러 요소가 결합해 나타나는 종합적인 영업상 효과라고 설명했다. 가맹점 사업자 수나 가맹수수료 수입이 실제로 증가해 그에 따른 이익이 한국타이어에 귀속됐다고 보려면, 이를 뒷받침할 구체적인 사정이 반드시 필요하다는 입장을 분명히 했다.

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엘지전자 사건: 법인격 분리 원칙 적용

엘지전자도 2014년부터 2016년까지 매장음악서비스 업체를 통해 엘지베스트샵 매장에서 음악을 틀었다. 이 사건은 1심과 2심에서 음저협이 패소했으나, 대법원이 1차 상고심에서 매장에 제공된 음원이 저작권법상 판매용 음반에 해당하지 않아 공연권 침해가 성립한다는 취지로 파기환송했다. 이후 파기환송심은 엘지전자가 방조자로서 공동불법행위 책임을 진다며, 음저협에 4018만 8천 원을 지급하라고 판결했다.

하지만 대법원은 이번 판결에서 자회사가 매장을 운영하며 얻은 이익이 모회사에 실질적으로 귀속됐다고 볼 수 없다고 재차 판단했다. 법인격이 분리된 자회사의 행위와 이익은 모회사인 엘지전자에게 자동으로 이전되지 않는다는 법적 원칙을 고수한 것이다.

대법원은 가맹본부가 매장음악 서비스 제공을 용이하게 해 공연권 침해에 대한 공동불법행위 책임을 지더라도, 이를 이유로 부당이득 반환 책임까지 당연히 인정되는 것은 아니라고 명시했다. 이는 프랜차이즈 본사가 가맹점의 저작권 침해 행위에 대해 형식적인 연대 책임은 질 수 있으나, 경제적 이익이 실제 귀속되지 않는 한 부당이득 반환까지 요구하기는 어렵다는 해석적 기준을 제시한 것이다.