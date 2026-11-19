대법원이 12·3 비상계엄을 위헌·위법한 내란 행위로 규정하며 윤석열 전 대통령 재판의 방어 논리를 무력화했다. 내란 가담 목적 입증 여부가 다른 피고인 재판 결과의 핵심 변수로 작용한다.

대법원 이 12·3 비상계엄 조치가 헌법 질서에 위배되는 위헌·위법한 내란 행위로 명확히 판단하며, 윤석열 전 대통령을 비롯한 내란 피고인들의 향후 재판 절차에 중대한 전환점을 마련했다. 대법원 전원합의체는 19일 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 혐의 사건 상고심 판결문을 통해 비상계엄 선포 자체의 불법성을 강력히 규명했다. 이 판결은 현재 진행 중인 주요 내란 피고인들의 심리 결과에 직접적인 영향을 미칠 전망이다.

비상계엄 자체의 불법성 인정

대법원 전원합의체(재판장 조희대 대법원장)는 계엄 선포가 헌법 체계를 심각하게 침해했음을 명시했다. 재판부는 비상계엄이 국민의 기본권을 불법적으로 제한하는 행위로, 그 자체가 위헌 및 위법함에는 의문의 여지가 없다고 단호히 지적했다. 이러한 법적 판단은 해당 조치가 단순한 행정 착오나 정치적 갈등을 넘어, 헌법적 가치를 훼손하는 중대한 범죄 행위임을 법적으로 확정하는 의미가 있다.

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대법원은 윤석열 전 대통령 등이 계엄 선포를 통해 국회의 권능 행사를 정지시키고자 했으며, 이는 폭동을 일으키려는 시도로 이어진 내란 행위에 해당한다고 판단했다. 이같은 견해는 대통령이 헌법적 권한을 악용하여 국가 질서를 혼란에 빠뜨린 것으로, 사법적 판단을 통해 그 불법성이 최종적으로 확인된 사례로 기록될 것이다.

윤석열 전 대통령 방어 논리 무력화

이와 같은 대법원의 판단은 윤석열 전 대통령 측의 핵심 방어 논리에 심각한 타격을 가했다. 윤 전 대통령 측은 계엄 선포가 대통령의 고유한 통치행위이며, 국헌문란을 목적으로 했거나 폭동에 해당하지 않아 내란죄가 성립하지 않는다고 주장해 왔다. 그러나 계엄 자체가 불법적 내란으로 규정됨에 따라, 내란죄의 기본적 성립 여부를 다투는 논리는 더 이상 유효하지 않게 되었다.

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현재 윤석열 전 대통령의 내란 사건 항소심은 내년 1월26일에 선고 예정이다. 대법원의 이번 판단으로 향후 재판의 핵심 쟁점은 내란죄 성립 여부에서, 윤 전 대통령이 내란 우두머리로서 지휘하고 가담한 정도 및 양형 문제를 중심으로 좁혀질 공산이 크다. 이는 피고인 측이 법리적 공방으로 시간을 끌기 어렵게 되었음을 의미하며, 실체적 진실 규명에 집중해야 하는 국면으로 전환되었다.

내란 가담자의 형사 책임 기준

대법원은 내란 가담자의 형사 책임을 묻기 위해서는 개별 행위 당시 '국헌문란 목적'이 있었는지를 엄격하게 심사해야 한다는 법리를 제시했다. 재판부는 국헌문란 발생 가능성을 인식하는 것만으로는 부족하며, 그 실현을 지향하고 결과를 용인하려는 의사가 명확히 인정되어야 유죄로 볼 수 있다고 강조했다. 이 기준은 무고한 가담자를 보호하고 진정한 주谋者를 처벌하기 위한 중요한 법적 장치로 작용할 것이다.

대법원은 이러한 맥락에서 한덕수 전 총리가 '해야 할 일을 하지 않은' 부작위만으로는 형사 책임을 물을 수 없다고 판단했다. 이는 단순한 소극적 태도나 직무 유기가 아니라, 적극적으로 국헌문란을 추구하는 의도가 입증되어야만 형사 처벌의 대상이 될 수 있음을 의미한다. 한덕수 전 총리의 사건은 이러한 엄격한 기준이 적용된 첫 사례로, 향후 유사 사건의 판단 기준이 될 전망이다.

다른 내란 피고인 재판에 미칠 영향

내란 가담 목적이 뚜렷한 피고인들은 유죄 인정 가능성이 크다는 전망이 나온다. 언론사 단전·단수 혐의로 기소된 이상민 전 행정안전부 장관은 대표적인 예시다. 대법원은 한 전 총리가 윤 전 대통령으로부터 언론사 단전·단수 지시를 받고 이 전 장관과 논의한 혐의를 유죄 취지로 판단했다. 이는 명확한 지시와 실행 의도가 결합된 행위에 대해 엄격한 책임을 묻겠다는 대법원의 의지를 보여준다.

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포고령 위반자 출국금지 등 지시 혐의를 받는 박성재 전 법무부 장관의 경우, 국헌문란 목적 등에 대한 판단에 따라 유무죄가 갈릴 전망이다. 이상민 전 장관과 박성재 전 장관 모두 2심에서 징역 9년을 선고받은 뒤 현재 대법원 심리가 진행 중이다. 대법원의 이번 판결은 이들이 제시한 상고 이유의 타당성을 가늠하는 중요한 기준이 되며, 최종 재판 결과에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.