대법원, 앨라배마 질소가스 사형 방식을 인정해 재판 기각 판결

미국 대법원이 앨라배마주의 질소가스 사형 방식을 인정하며 사형수 제프리 리에 대한 사형 집행 금지 신청을 기각했다. 이번 판결은 사형제도와 인권 보호 사이의 갈등을 부각시키며, 향후 사형제도 개혁 논의에 큰 영향을 미칠 전망이다.

미국 대법원 은 2024년 8월 11일 밤, 짧은 결정문을 통해 앨라배마주의 사형수 제프리 리에 대한 사형 집행을 금지하는 하급심 가처분을 해제해 달라는 신청을 기각했습니다. 이 사건은 앨라배마주가 사형을 집행할 때 질소 가스를 이용해 범죄자를 산소 부족으로 질식시키는 방식을 채택하고 있어, 그 방식이 미국 수정헌법 제8조가 금지하는 '잔혹하고 이례적 형벌'에 해당하는지를 두고 분쟁이 벌어졌습니다.

대법원에서는 보수 성향 대법관 세 명이 기각에 손을 들어 주었고, 나머지 보수 성향 대법관과 진보 성향 대법관은 각각 반대 의견을 표명했습니다. 결과적으로, 이 결정은 앨라배마주의 질소 가스 사형 방식을 영구적으로 보호하는 것으로 해석될 수 있습니다. 제프리 리는 2021년마다 살인 사범으로 간주돼 사형형을 받았지만, 배심원단이 7·5 표로 종신형을 권고했음에도 재판장이 그 권고를 무시하고 질소 가스 사형을 명령했습니다.

리의 변호인단은 '질소 가스 사형이 위헌'이라는 주장을 펼치며, 두 법원(지방법원과 항소법원)이 이 기법을 위헌으로 판단했으나, 대법원이 이를 기각하면서 이야기는 막바지에 이르렀습니다. 이 과정에서 연방 연합지방법원 재판부는 리가 의식을 잃기까지 최소 3분이 걸릴 수 있으며, 이 기간 동안 상당한 고통이 존재할 수 있음을 언급하며 판결을 거부했습니다. 하지만 대법원은 이 항고를 무시하고 사형 집행이 적법하다고 판결했습니다. 현재 미국에서는 질소 가스 사형이 7차례 앨라배마주, 1차례 루이지애나주에서 실제로 집행되었으며, 이는 국제 인권 기준에 따라 명백히 논란이 되는 편입니다.

대법원의 이번 결정이 국내외 인권단체와 인권 법률가들에게 심각한 비난을 받고 있는 가운데, 미국 내에서 사형제도와 그 방식에 대한 재검토와 개혁의 목소리가 다시 한 번 높아지고 있는 상황입니다. 이번 사건은 사형제도와 인권 보호의 경계에 놓인 딜레마를 부각시키며, 향후 미국 사형제도의 체계적 개혁이 필요함을 일깨워 주고 있습니다





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