대법원은 한덕수 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의에 대해 유죄를 인정하면서도 원심 형량을 파기환송하며 구속기간을 연장했다. 향후 서울고등법원에서 재심리가 진행될 예정이다.

대법원 전원합의체(재판장 조희대 대법원 장)는 19일, 12·3 비상계엄 관련 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리 에게 징역 15년을 선고한 원심 판결 중 일부 혐의에 대해 유죄를 인정하고 사건을 서울고등법원 으로 파기환송했다.

대법원은 한 전 총리가 국무회의 참석 국무위원들에게 서명을 종용하고 주요 기관 봉쇄 및 언론사 단전 단수 방안을 논의한 행위가 내란 가담으로 볼 수 있다고 판단했다.

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내란 참여 혐의 인정 및 구속기간 연장

대법원은 한 전 총리가 계엄 선포 후 국무위원들에게 서명을 종용하고 국회 등 주요 기관 봉쇄와 특정 언론사 단전 단수 조치 이행 방안을 논의한 행위를 내란에 가담한 것으로 간주했다.

다만 내란죄 성립 요건인 국헌 문란 목적을 인정하기 어렵다고 보아, 원심 판결 중 유죄 혐의 일부에 대해 무죄 취지로 파기환송했다.

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대법원은 한 전 총리가 윤석열 대통령에게 국가 신인도 하락과 경제적 문제 발생 가능성을 우려하며 비상계엄에 반대하는 태도를 직간접적으로 표명했다고 평가했다.

당시 국무회의가 실질적인 심의 없이 형식적 외관에 그친 것은 윤 전 대통령 등이 일방적으로 계엄 선포를 급하게 강행했던 긴박한 상황 때문이지, 한 전 총리의 의도나 행위에 기인한 것이 아니라고 설명했다.

또한 한 전 총리가 국무회의 개최를 건의한 적극적 행위가 비상계엄을 통한 내란 행위의 정당성을 뒷받침하게 되었음에도 불구하고, 이는 윤 전 대통령의 확고한 의지 아래 진행된 형해화된 국무회의의 성격 때문이라고 지적했다.

위증 및 허위공서 작성 혐의는 유죄 유지

한 전 총리가 비상계엄 해제 뒤 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하고자 강의구 당시 대통령실 부속실장이 사후 작성한 계엄 선포문 표지에 윤석열 대통령, 김용현 전 국방부 장관 등과 서명한 혐의는 유죄로 판단했다.

이어 추후 논란을 우려해 강 전 부속실장에게 이를 폐기하라고 요구한 대통령기록물법 위반 및 공용서류손상 혐의 역시 유죄가 유지되었다.

또한 작년 2월 헌법재판소의 윤석열 대통령 탄핵 심판 변론에 증인으로 나와 계엄 관련 문건을 보거나 받은 기억이 없다는 취지로 위증한 혐의에 대해서도 대법원에서 유죄가 인정되었다.

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구속 기간 연장 및 향후 진행 일정

대법원은 20일 만료 예정이던 한 전 총리의 구속기간을 선고 후 두 달 동안 연장했다.

쌍방 상고로 사건을 접수한 대법원은 올해 8월 국민적 관심도가 매우 높고 역사적으로 사법적 평가가 필요하다는 이유로 한덕수 전 국무총리와 이상민 전 장관 사건을 전원합의체에 회부해 심리해왔다.

당초 구속 만료 전날인 19일 두 번째 합의기일을 진행한다고 밝혔으나, 이후 선고기일을 이날로 지정해 구속기간 만료를 불과 몇 시간 앞두고 선고를 내렸다.

한 전 총리는 1심에서 징역 23년을 선고받고 약 10개월간 서울구치소에서 수감 생활을 이어온 뒤, 2심에서 내란 중요임무 종사 행위와 관련한 부작위 책임이 제외되며 징역 15년으로 감형받았다.

이번 파기환송 판결에 따라 한덕수 전 총리는 서울고등법원에서 재차 심리를 받게 되며, 석방 여부는 향후 법원의 새로운 판단에 따라 결정될 전망이다.