대법원, 포스코 사내하청 노동자 216명 '직접 고용' 승소 판결 확정

포스코 포항·광양제철소 사내하청 노동자 216명이 제기한 근로자 지위 확인 소송에서 대법원이 포스코의 직접 고용 의무를 인정하며 원고 승소 판결을 확정했다. 이는 2022년 판결에 이어 사내하청 노동자의 권리를 재확인한 것으로, 포스코의 불법파견 논란에 대한 중요한 판결이다.

포스코 포항·광양제철소 사내하청 노동자 들이 포스코 를 상대로 제기한 근로자 지위 확인 소송에서 대법원 이 노동자 들의 손을 들어줬다. 총 223명이 제기한 2건의 소송에서 대법원 은 216명에 대해 원고 승소 판결을 내렸다. 이는 2022년의 판결에 이어 또다시 사내하청 노동자 의 직접 고용 필요성을 인정한 것으로, 포스코 의 불법파견 논란에 대한 중요한 판결이다.

이번 대법원 판결의 핵심은 사내하청 노동자들이 포스코의 사업에 실질적으로 편입되어 포스코의 지휘·감독을 받았다는 점이다. 구체적으로 제철공장에서 선박 전압, 원료 하역, 압연 공정, 롤 가공 등 핵심 생산 업무를 수행해 온 노동자들은 계약상으로는 협력업체 소속이었지만, 실질적으로는 포스코의 직접적인 명령과 통제 하에 일해왔다는 것이 법원의 판단이다. 파견근로자보호등에관한법률(파견법)은 2년 이상 파견근로자를 사용한 경우 직접 고용해야 할 의무를 명시하고 있는데, 이번 판결은 포스코가 이러한 법적 의무를 회피해왔음을 시사한다.

대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 223명 중 215명에 대해 원고 승소로 판단한 원심 판결을 확정했다. 다만, 정년이 지난 1명의 노동자에 대해서는 소송 이익이 없다고 보아 각하했으며, 냉연제품 포장 업무를 담당한 7명의 노동자에 대해서는 포스코 사업에 실질적으로 편입되지 않았다는 이유로 사건을 2심으로 돌려보냈다. 이로써 포스코는 해당 215명에 대한 직접 고용 의무를 이행해야 할 것으로 보인다. 이번 판결은 장기간 이어져 온 포스코 사내하청 노동자들의 권리 찾기 투쟁에 큰 진전을 가져왔으며, 앞으로 유사한 소송에서의 판례로 작용할 가능성이 높다.

포스코는 이미 2022년 유사한 판결 이후 7000여 명의 사내하청 노동자를 순차적으로 직접 고용하기로 결정하고 절차를 진행 중이다. 하지만 이번 대법원 판결로 인해 직접 고용 대상이 확대될 가능성도 있으며, 기존에 포스코의 결정에 반발했던 하청 노조 측과의 협상도 더욱 중요해질 전망이다. 노조는 구체적인 근로조건 등에 대한 사전 협의가 부족하다는 입장을 보이며, 이번 판결이 단순히 정규직 전환을 넘어 실질적인 차별 해소로 이어져야 한다고 주장하고 있다. 앞으로 포스코가 이번 판결을 어떻게 수용하고, 사내하청 노동자들과의 관계를 어떻게 재정립해 나갈지 귀추가 주목된다. 이는 한국 사회의 비정규직 문제와 기업의 사회적 책임에 대한 논의를 더욱 심화시키는 계기가 될 것이다.

한편, 이번 판결에 앞서 포스코는 2011년부터 불법파견 소송을 이어온 사내하청 노동자들에 대해 2022년 7월 처음으로 ‘직접 고용하라’는 판결을 확정받았다. 현재 2심에서 원고 승소 판결을 받고 대법원에 계류 중인 또 다른 소송들도 다수 존재하며, 이번 판결은 이러한 소송 결과에도 영향을 미칠 것으로 예상된다. 포스코는 사회적 책임을 다하고 노동자들의 권익을 보호하기 위해 최선을 다하겠다는 입장을 밝히고 있으나, 실제 고용 과정에서의 구체적인 조건과 처우에 대한 노동자들의 목소리에 귀 기울이는 것이 중요하다. 기업의 경쟁력 강화와 노동자의 삶의 질 향상이 함께 이루어지는 방안을 모색해야 할 것이다. 이번 판결은 기업이 법적 의무를 준수하는 것을 넘어, 노동 환경의 공정성과 형평성을 확보해야 한다는 사회적 요구를 반영한 것으로 해석된다





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포스코 사내하청 노동자 대법원 직접 고용

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