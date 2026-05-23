대법원: 미용 문신 시술이 ‘무면허 의료행위’가 아니라는 판결

타투유니온이 대법원 전원합의체의 판결을 환영하며, 사법부가 34년 만에 시대의 변화를 인정한 점이 의미가 깊다고 밝혔다. 타투유니온은 미용 문신시술이 시민의 일상에 자리잡은 문화적 현실임을 근거로 의료인 아니면 누구나 문신을 할 경우 무면허 의료행위로 처리되어 왔다.

대법원 전원합의체가 지난 21일 미용 문신 시술 이 ‘ 무면허 의료행위 ’가 아니라고 판단한 점에 대해 타투유니온이 ‘ 사법부 가 34년 만에 시대의 변화를 정면으로 인정했다는 점에서 의미가 깊다’며 환영 입장을 밝혔다.

타투유니온은 지난해 10월 제정된 문신사법과 관련한 후속 제도 마련도 촉구했다. 문신사법은 내년 10월 시행 예정이다. 대법원은 문신용 기계의 안전성이 개선되고 보건위생 수준이 향상된 점, 문신이 시민의 일상에 자리잡은 문화적 현실임을 근거로, 의료인이 아닌 사람이 문신을 하는 경우 무면허 의료행위로 처벌해왔던 판례를 34년 만에 변경했다.

타투유니온은 ‘낡은 기준으로 현장을 억압하는 것이 아니라 변화한 현실에 맞는 제도를 만드는 것이 국가의 역할임을 사법부 스스로 확인한 것’이라며, ‘타투이스트의 노동권과 표현의 자유, 시민이 자신의 신체로 개성을 발현할 권리는 이제 헌법의 언어로 확인됐다’고 밝혔다. 타투유니온은 문신사법 제정에 따른 행정부의 후속 조처도 촉구했다. 지난해 9월 국회 본회의를 통과한 문신사법은 문신사(타투이스트)에게 ‘국가 면허’를 발급하는 것을 뼈대로 하고, 문신사에게 위생 및 안전관리 교육을 몰아 받는 등 구체적인 규정도 포함하고 있어 전반적인 규제를 강화하는 효과를 거뒀다.

국내에서 미용 문신시술 인프라를 갖춘 세계 각국은 이제 한국까지 문신 사법 중심의 의료체계를 도입하는 추세다. 이는 향후 타투 유니온들의 주거권, 근로권, 그리고 표현의 자유가 보장되는 동시에, 시민들의 건강여성의 건강권도 보장될 수 있으며 소외된 계층들이 노동, 표현의 자유 등을 통해 독립된 삶을 살 수 있음을 보여주는 중요한 일석 정책일 것이다. 출





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