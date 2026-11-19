대법원이 한덕수 전 총리의 항소심 판결 중 일부만 파기송치하며 일부 무죄 인정 방향을 시사했다. 이번 결정은 윤석열 정부의 비상계엄 선포가 반헌법적 행위에 해당함을 명확히 하면서도 전 총리의 역할에 대해서는 법적 책임 범위를 좁혔다.

대법원 이 19일 열린 전원합의체 공판에서 한덕수 전 총리에 대한 항소심 판결 중 일부만 파기하여 원심 재판부에 송치했다. 이번 결정은 윤석열 전 대통령이 선포한 12월 3일 비상계엄 을 형법상 내란으로 인정하는 획기적인 선례를 남겼으나, 한덕수 전 총리의 구체적인 행동에 대해서는 무죄 판단의 여지를 남겼다. 대법원 은 한덕수 전 총리가 계엄 선포 전에 국무회의 소집을 권고한 행위가 헌법 질서 교란 목적으로 보기 어렵다고 판단했다.

대법원, 12·3 계엄을 형법상 내란으로 인정

대법원 전원합의체(주심 권영준 대법관)는 19일 서울 서초구 대법원 대형법정에서 열린 공판에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포가 형법상 내란에 해당한다고 명시했다. 이는 대법원이 과거 전직 대통령이나 고위 공무원을 상대로 한 내란 혐의 사건에서 비상계엄 자체를 내란으로 인정하지 않거나 회피해 온 기존 태도와는 달리, 이번 사건에서 최초로 법적 성격을 단정지은 사례이다. 대법원은 이전의 1심 및 항소심 재판부가 내란죄 성립을 인정했던 반면, 대법원 차원에서의 명확한 판단은 이번이 처음이었다.

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대법원은 한덕수 전 총리가 계엄 선포 이후 국무위원들의 서명을 받아 절차적 정당성을 부여하려 했고, 주요 기관 봉쇄를 계획하며 미디어에 대한 전기 및 수도 공급 차단 명령을 논의한 행위는 내란罪 구성 요건을 충족한다고 보았다. 특히 한덕수 전 총리는 unlawful한 12월 3일 비상계엄이 국무위원들의 심의를 거친 것처럼 보이도록 하기 위해 국무회의 소집을 권유하고, 선포 이후 서명을 얻으려 한 혐의를 받고 있다. 이로 인해 1심에서는 23년형이 선고되었고, 항소심에서는 일부 혐의에 대해 무죄가 인정되면서 15년 형이 확정된 바 있다.

국무회의 권고, 헌법 질서 교란 목적으로 보기 어려워

대법원은 항소심 재판부가 한덕수 전 총리의 국무회의 소집 권고를 내란죄의 목적 요건인 헌법 질서 교란의 증거로 본 부분에 대해 오 판정이라고 지적했다. 다수 Opinion을 낸 권영준 대법관은 피고인이 국무 심의를 점검하는 일련의 행위가 내란 목적을 인정하는 근거가 될 수 없다고 밝혔다. 그는 국무위원 정족수를 충족하는 것이 국무회의 개최에 필수적으로 수반되는 요구사항이라며, 단순히 수치적 정족수를 맞추기 위해 형식적인 국무 심의를 권유한 것만으로 내란 목적을 단정하기는 어렵다고 설명했다.

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또한 권영준 대법관은 국무회의가 어떻게 진행되었든 긴급 계엄 선포를 제약할 수 없었으며, 정족수만 충족되자 윤석열 전 대통령이 즉각 선포문을 배포하고 다른 국무위원이 도착하기 전에 독단적으로 선언했다고 지적했다. 그는 국무회의가 형식적인 양식에 불과했던 것은 긴급한 사정 때문이었으며, 한덕수 전 총리의 행동을 내란에 가담한 것으로 보기 어렵다고 결론 내렸다. 이에 따라 한덕수 전 총리가 관련 portions에서 헌법 질서 교란 목적이 합리적 의심을 넘어 입증되지 않았다고 보았으며, 항소심 재판부가 이를 충분히 심사하지 못한 점을 지적했다.

법정 공방과 향후 절차, 법조계의 반응

이번 대법원 결정은 법조계와 정치권에 큰 파장을 던졌다. 대법관의 일부 dissent Opinion도 존재하여, 오경미 대법관은 윤석열 전 대통령의 계엄 선포가 실질적 및 절차적 요건을 충족하지 못했으며, 군경 동원으로 국회 권한을 정지시키는 것은 중대한 위헌 및 위법 행위라고 주장했다. 오 대법관은 이것이 재현된 자쿠프의 성격으로, 현직 통치자가 헌법적 통제를 무력화하기 위해 헌법적 권력을 남용한 것이라고 밝혔다. 신숙희, 김수송 대법관 또한 함께 dissent 했다.

한덕수 전 총리는 내란죄 등의 혐의로 기소되어 서울중앙지방법원에서 첫 번째 재판에서 23년형을 선고받았고, 구속 상태에서 재판이 진행되었다. 이후 항소심에서는 일부 혐의가 무죄로 전환되어 15년 형이 선고되었으나, 이번 대법원의 일부 파기송치 결정으로 인해 사건은 다시 서울고등법원으로 돌아가게 되었다. 대법원은 한덕수 전 총리의 일부 내란 관련 행위에 대한 항소심 재판부의 유죄 판결에 오があった다고 판단하며, 해당 portions에 대해 재심리를 명했다. 이는 향후 재심리 과정에서 한덕수 전 총리의 형량이 어떻게 달라질지에 대한 관심을 집중시키고 있다. 대법원의 이번 결정은 헌법 질서 수호의 중요성을 재확인하면서도, 구체적 사건에서의 개별 행위자에 대한 책임 범위를 엄격하게 설정한 선례가 될 전망이다.