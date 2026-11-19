대법원 전원합의체는 19일 한덕수 전 국무총리 내란 사건 상고심에서 원심 판결 중 계엄 선포 전 행위 부분에 대해 무죄 취지로 판단해 사건을 서울고등법원에 환송했다.

대법원 전원합의체는 19일 윤석열 정부 당시 한덕수 전 국무총리가 내란 우두머리 방조 혐의로 기소된 사건에 대한 상고심 선고공판을 열고 원심 일부 판결을 파기해 사건을 서울고등법원에 돌려보냈다.

주심을 맡은 오경미 대법관은 이날 내란 중요임무종사 등 혐의로 기소된 한덕수 전 총리에 대한 판결문에서 계엄 선포 이후 수행한 행위에 대해서는 유죄로 인정했으나, 계엄 선포 전 국무회의 심의 외관 형성과 관련된 부분은 무죄 취지로 판단했다고 밝혔다.

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계엄 선포 후 행위는 내란 가담으로 판단

대법원은 한덕수 전 총리가 비상계엄 선포 후 국무회의에 참석해 국무위원들에게 서명을 종용한 행위를 비롯해 국회 등 주요 기관 봉쇄 및 특정 언론사의 단전·단수 조치 이행 방안을 논의한 것은 내란에 가담한 것으로 볼 수 있다고 지적했다.

특히 대법원은 내란죄 성립 요건 중 하나인 국헌 문란 목적을 인정하기 어렵다는 점에서 계엄 선포 전 부분의 내란 중요임무종사 혐의에 대해 원심 판결의 유죄 부분을 파기했으며, 이로 인해 사건은 다시 심리될 전망이다.

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허위공문서 작성 등 기존 혐의는 유죄 유지

다만, 한덕수 전 총리가 비상계엄 해제 이후 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하고자 당시 대통령실 부속실장이었던 강구구가 사후 작성한 계엄 선포문 표지에 윤석열 대통령과 김용현 전 국방부 장관 등과 함께 서명한 혐의는 유지됐다.

대법원은 이 같은 행위가 허위공문서작성에 해당한다고 판단했으며, 추후 논란을 우려해 강구구 전 부속실장에게 해당 문서를 폐기하라고 지시한 혐의도 대통령기록물법 위반 및 공용서류손상 혐의로 유죄가 인정됐다.

사건 서울고법 송치로 추가 심리 예정

이번 판결로 인해 한덕수 전 총리에 대한 내란 사건은 서울중앙지방법원 1차심 및 서울고등법원 2차심 판결 중 유죄로 인정된 부분과 파기된 부분을 기준으로 다시 심리하게 되었다.

대법원의 이번 결정은 계엄 선포 전후의 행위를 구분하여 법리적으로 명확히 한 것으로, 앞으로 서울고등법원에서 계엄 선포 전 국무회의 심의 외관 형성 부분에 대한 재심리가 이루어질 예정이다.