대만, 미국 압력으로 AI 반도체 중국 수출 규제 대폭 강화 검토…반도체 산업 타격과 중국 반발 우려

미국과의 관세 협상에서 미국 측의 강력한 요구로 대만 정부가 AI 반도체 칩의 중국 수출 통제를 특정 기업에서 중국 전역으로 확대하는 방안을 검토 중이다. 규제가 현실화되면 대만 기업의 중국 시장 접근이 제한되고, 중국의 극단적 반발을 초래할 수 있는 것으로 분석된다.

미국과의 관세 협상 과정에서 대만 정부가 인공지능(AI) 반도체 칩의 중국 수출을 대폭 강화하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔다. 이는 미국의 기술 규제 조치에 발맞춘 것이며, 블룸버그 통신은 소식통을 인용해 대만 당국이 화웨이, SMIC 등 특정 기업이 아닌 중국 전역의 모든 고객을 대상으로 AI 칩 판매를 제한하는 규제를 논의하고 있다고 전했다.

현행 수출 통제 대상을 특정 기업에서 중국 전체로 확대하는 이번 조치가 시행되면, 대만 당국은 중국 본토로 AI 칩을 밀수하는 경우 형사 범죄로 기소할 수 있게 된다. 과거 대만 IT 전문가 3명이 엔비디아의 AI 서버를 중국·홍콩·마카오로 불법 수출하다 구속된 사례가 있었으나, 제품을 조립한 대만 기업들은 아직 기소된 바 없다. 전문가들은 이번 움직임이 미국측의 강력한 압박에 따른 것이라고 분석하며, 대만 반도체 산업에 대한 타격과 중국의 극단적 반발을 우려하고 있다.

장영희 고려대 아세아문제연구원 대만연구센터장은 대만이 AI 반도체를 '무기화'하여 중국을 통제하는 상황이 중국 지도부로 하여금 극단적 결정을 내리게 할 수 있다고 지적했다. 반면 이철 박사는 중국이 AI 반도체를 국가 시스템과 일반 범용 시장으로 나누어 운영하고 있어, 대만 정부의 조치는 국가 전략 시스템에는 큰 영향을 주지 못하고 범용 시장에서만 제한적 영향을 미칠 것이라고 말했다. 중국 외교부는 과거 대만이 화웨이와 SMIC를 수출통제 목록에 올렸을 때 "민진당 당국이 미국에 아첨하고 굴복하는 것"이라며 강하게 반발한 바 있어, 이번 규제 강화 역시 중국의 강한 반발을 불러일으킬 가능성이 높다.

대만 경제부는 현재 미국과 첨단 반도체 규제 문제를 포함한 협의를 지속하고 있다며 구체적인 결정 여부에 대해 말을 아꼈다





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