28일 치러지는 대만 전국 지방선거에서 중국을 견제하는 선보양과 연임 도전 장완안의 접전이 예고됐다. 양안 관계와 민생 문제 중 어떤 선택을 할지 주목된다.

대만이 28일 전국 지방선거를 치른다. 이번 선거는 수도 타이베이 시장 선출을 비롯해 22개 현·시 단체장과 지방의회 의원 등 지방공직자 1만1051명을 선출하는 중대 분기점이 된다. 특히 최대 관심 지역인 타이베이에서는 중국 국민당 소속 장완안 현 시장과 민주진보당 소속 선보양 입법위원이 맞붙는다.

이들 두 후보의 대결 구도는 단순한 지방자치단체장 선출을 넘어 양안(중국과 대만) 관계의 향방을 가르는 중요한 지표로 평가된다. 장완안 후보는 총통 장제스의 증손자라는 정치적 배경을 가지고 있는 반면, 선보양 후보는 중국이 '완고한 대만 독립 분자'로 지목하며 제재 조치까지 내린 인물이다.

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민생 공약과 양안 안보 논쟁 교차

선거 하루 전인 27일 기준, 민주진보당은 선보양 후보가 이끄는 '양류(해류)' 열풍에 거는 기대가 크다. 선보양의 이름에서 유래한 이 명칭 아래 지지자들은 스스로를 '작은 물방울'이라 칭하며 활발한 지지 기반을 형성하고 있다. 최근 타이베이 2·28 평화기념공원에서 열린 선보양의 선거운동 행사에는 비가 오는 상황에도 불구하고 다수의 지지자가 몰려들어 축제를 방불케 했다.

이에 맞서 연임에 도전하는 장완안 현 시장은 지난 4년간의 시정 성과를 적극 부각하고 있다. 엔비디아 국외 본부 유치와 대형 실내 경기장인 타이베이돔 개장 등 구체적 개발 성과를 강조하며 재선의 발판을 마련하겠다는 계획이다. 또한 제2야당인 민중당의 지원도 받아 광범위한 지지를 확보했다. 민중당은 지난 21일 창당 주석인 커원저 전 타이베이 시장을 장 후보 유세 무대에 세워 연대 의지를 나타냈다.

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격차 오차범위 내 접전 양상

양 후보의 지지율은 선거 막판까지도 극심한 접전을 벌이고 있다. 여론조사 공표 금지 기간 전인 17일 기준, 16일 발표된 여론조사 4건 중 2건은 선보양이 앞섰고, 나머지 2건은 장완안이 앞서며 팽팽한 줄다리기를 보였다. 방송사 TVBS 조사에서 장완안과 선보양의 지지율은 각각 46%, 44%로 미미한 차이를 보였고, 펑찬미디어 조사에서는 각각 43%, 44.7%로 오차범위 내에서 접전이 지속되고 있다.

두 후보의 중국에 대한 입장은 극명하게 대비된다. 법학자 출신인 선보양은 중국의 허위정보 유포와 영향력 공작을 연구해왔으며, 민간 방위교육기관인 흑곰학원을 공동 설립했다. 중국은 2024년 10월 선보양을 '대만 독립 분자' 명단에 올리고 국가분열 혐의로 수사에 착수했으며, 그의 아버지 소유 기업까지 제재했다.

중앙정부 영향력 vs 지방정치 변화

이번 선거는 대만의 정치 지형에 변화를 줄 수 있다는 분석이 나온다. 민주진보당은 2016년부터 세 차례 연속 총통 선거에서 승리했지만, 2022년 지방선거에서는 중국 국민당에 밀려 14개 선거구 중 5개 선거구 확보에 그친 바 있다. 라이칭더 총통 입장에서 지방 정치 기반을 넓히는 것은 중요한 과제로 남아있다.

전문가들은 이번 선거가 중앙정부에 대한 중간 평가로 보기 어렵다고 지적한다. 선거운동 기간 '정권 심판론'이 부각되지 않았으며, 지난달 27일 발표된 대만민심조사에서 라이 총통의 국정 수행 만족도는 52.2%로 지난해 4월 이후 최고치를 기록했다. 이로 인해 국정 운영 성과가 주요 쟁점이 되지 않고 있다는 해석이 나온다.

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타이베이 외에도 국민당이 집권한 신베이와 민주진보당의 전통적 지지 기반인 가오슝 등이 주요 격전지로 꼽힌다. 이번 선거 결과에 따라 대만 내 지역별 정치적 세력 균형이 재편될 가능성이 크며, 향후 중앙과 지방의 정책 추진력에도 영향을 미칠 것으로 보인다.