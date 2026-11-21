대만 정부가 증시 변동성 확대에 대응해 공매도 최소 증거금 비율을 130%에서 150%로 상향 조정하는 등 5대 안정 조치를 발표했다. 23일부터 적용될 이번 대책은 국제 정세와 국내 자본시장 상황 악화에 따른 긴급 대응이다.

대만 정부는 잇단 주식시장의 급격한 하락세에 대응하기 위해 공매도 통제 정책을 대폭 강화하기로 했다. 대만 금융감독관리위원회 는 21일 공식 홈페이지를 통해 최근 증시가 지속해서 큰 폭의 변동성을 보이고 있다고 진단하며, 증시 질서와 안정성을 회복하기 위한 5대 긴급 조치를 발표했다. 이 같은 규제는 대만 증시 가 개장하는 23일부터 즉시 적용될 예정이다.

공매도 제한 강화 및 자금 유동성 차단

대만 당국이 발표한 이번 대책의 핵심은 증시 거래의 열기를 식히기 위한 공매도 규제 강화와 자금 유동성 차단이다. 대만 금융감독관리위원회는 상장 증권과 장외시장 상장 증권의 공매도 최소 증거금 비율을 현행 130%에서 150%로 인상하기로 결정했다. 이를 통해 투자자들이 공매도 거래를 수행할 때 더 많은 자금을 예치하도록 유도하여 시세 조작이나 무분별한 단기 매도 매물을 차단하겠다는 전략이다.

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또한 증권사가 풋워런트, 즉 특정 일에 미리 정해진 가격으로 주식을 팔 수 있는 권리에 대한 신청 접수를 일시 중단하기로 했다. 이는 복잡한 파생상품 거래가 증시 변동성을 증폭시키는 것을 막고, 기관과 개인 투자자의 집중력을 본래의 주식 시장으로 돌리기 위한 조치로 해석된다. 이러한 정책들은 증시가 급락할 때 발생할 수 있는 낙폭 확대 현상을 사전에 예방하려는 의도가 담겨 있다.

주식 대여 행위는 전면 중단 및 자사주 매입 장려

금융기관 등 주식을 대여해 주는 측의 행위에 대해서도 강력한 제한이 적용된다. 대만 금융감독관리위원회는 금융기관 등 주식 대여자가 외부로 주식을 대여하는 행위를 일시 중단하도록 권고했다. 이미 대여가 완료된 주식에 대해서는 조기 회수를 권장하며, 만기가 도래했을 경우 재대여를 하지 않도록 지도할 방침이다. 이는 시장 내에서 유통되는 주식의 수를 줄여 수급 불균형을 해소하려는 시도다.

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나아가 상장 기업들에게도 적극적인 자구 노력을 요구했다. 정부는 상장 기업이 제때 자사주 매입에 나서도록 장려할 예정이다. 기업 스스로가 자기 회사의 주식을 사들임으로써 주가 하한선을 지지하고, 투자자들에게 안정 signals을 보내는 역할을 기대하는 것이다. 이러한 일련의 조치들은 단기적으로 시장의 안정을 도모하면서도 중장기적으로는 자본시장의 건전성을 유지하기 위한 종합적인 패키지다.

행정원 차원의 긴급 회의 및 지시 사항

대만 행정원 차원에서도 이번 위기에 대한 고위급 대책 논의가 이루어졌다. 대만 중앙통신에 따르면 줘룽타이 대만 행정원장은 21일 정리쥔 행정원 부원장, 장둔한 행정원 비서장, 좡추이윈 재정부장, 궁밍신 경제부장, 펑진룽 금융감독관리위원회 주임위원, 양진룽 중앙은행 총재, 린슈밍 증권거래소 이사장 등이 참석한 특별 회의를 소집했다.

이 자리에서 줘 원장은 최근 증시 상황을 면밀히 청취했다. 그는 재정부에 대해 기업 자금 조달과 신용 융자 지원을 강화하라고 지시했다. 또한 국가금융안정기금의 역량을 높여 시장을 직접 지지해야 한다고 언급했다. 금융감독관리위원회에게는 시장 안정을 위한 적절한 대응 조치를 신속하게 마련하라는 명령을 내렸다. 이는 정부 부처 간 긴밀한 협력을 통해 시장 신뢰도를 회복하겠다는 정부의 강력한 의지를 보여준다.

역대급 폭락 배경 및 향후 시장 전망

이번 대거 규제 조치가 나온 배경에는 대만 증시의 극심한 변동성이 자리 잡고 있다. 지난 6일에는 사상 10번째로 시장 안정화 조치와 공매도 제한을 위한 5대 방안을 발표했으나, 증시 반등에는 실패했다. 이어 19일에는 두 번째 공매도 제한 조치를 취하는 등 강도 높은 정책을 연이어 내렸지만, 시장은 이를 해소 요인으로 받아들이지 않고 있다.

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그 결과 대만 증시 가권지수는 20일 다시 6.23% 급락하며 7개월 만의 최저치인 36033.29포인트로 장을 마쳤다. 이 날의 6.23% 하락폭은 다른 아시아 주요 지수의 낙폭을 뛰어넘는 것으로, 대만 증시가 글로벌 불확실성에 얼마나 취약하게 반응하고 있는지를 보여준다. 대만 금융감독관리위원회는 국제 금융 상황의 변화와 국내 자본시장 상황을 지속 주시하면서, 상술한 안정 조치를 적시에 조정할 것이라고 밝혔다.

정부 측은 투자자들에게 본인의 투자 전략에 따라 신중하고 이성적으로 대응할 것을 건의했다. 그러나 당국이 연이은 규제를 발표함에도 불구하고 지수가 폭락하는 양상은, 시장 참여자들이 대만 증시와 대만 경제 전체에 대한 신뢰 회복에 얼마나 강한 우려를 가지고 있는지를 시사한다. 앞으로 대만 금융당국이 어떤 추가적인 유동성 지원을 내놓을지, 그리고 국제 자본이 언제 대만 증시에 다시 주목할지가 관건이 될 전망이다.