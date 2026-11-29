대만 지방선거에서 민진당이 득표율 1위를 달성하며 약진했다. 장완안 시장의 재선과 함께 여야 세력 균형이 바뀌며 내년 총통선거를 앞두고 정치적 지형이 재편되고 있다.

대만에서 치러진 지방선거에서 집권 여당인 민주진보당 (민진당)이 예상과 달리 강력한 반격을 가하며 정치적 판도를 뒤흔들었다. 국민당은 수도 타이베이 시장 선거를 사수하는 등 특정 지역에서는 우위를 점했으나, 전체 시현 단체장 확보 및 득표율 측면에서는 민진당이 압도적인 성과를 거두면서 양당의 격차가 현저히缩小되었다.

민진당의 득표율 1위와 세력 균형 변화

민진당은 이번 선거에서 합산 득표율 48.0%를 기록해 중국국민당(46.9%)을 근소하게 앞섰다. 이는 2016년 중앙 정부 집권 이후 치러진 두 차례의 지방선거에서 모두 참패했던 과거와 대비되는 이례적인 성적이다. 시현 단체장 수에서는 국민당이 11곳, 민진당이 10곳, 무소속이 1곳을 차지하며 국민당이 다수를 확보했으나, 민진당은 타이중시와 신주현 등에서 기세등등한 국민당을 제압하며 기존 세력 기반을 공고히 했다.

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특히 대만 주요 6대 직할시에서 양당은 각각 3곳씩 승리를 거두며 균형을 맞췄다. 4년 전 선거에서 국민당이 14곳을 점령하고 민진당이 5곳에 그쳤던 것과 비교할 때, 민진당의 약진은 대만 정치 지형을 재편하는 중요한 신호탄으로 해석된다. 이러한 결과는 2028년 총통선거를 앞두고 여야 간 경쟁 구도가 더욱 치열해질 것임을 시사한다.

타이베이 시장 재선과 장완안의 정치적 전략

최고의 관심사였던 타이베이 시장 선거에서 장완안 중국국민당 현 시장은 53.72%의 득표율을 기록하며 선보양 민진당 후보를 45.69%로 누르고 재선에 성공했다. 장완안 시장은 장제스의 증손자로서 국민당의 상징적 인물이지만, 당선 감사 인사에서 "앞으로 4년간 나는 타이베이 시장"이라며 총통 후보 경합보다는 시정 운영에 전념하겠다는 입장을 명확히 했다. 이는 국민당이 내부 갈등을 최소화하고 행정 안정을 우선시하는 전략적 선택으로 보인다.

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민진당의 선보양 후보가 "양류"라 불리며 중도층을 공략했으나, 국민당의 아성을 넘어서지는 못했다. 그러나 민진당이 전국 단위에서는 득표율 1위를 차지하며 정치적 위상을 회복했다는 점은 장완안 시장의 승리와 함께 양당 모두에게 중요한 정치적 자산을 확보한 셈이다.

민생 공약과 대중국 노선 평가가 선거 결과 결정

민진당의 약진 배경에는 선거 전략의 전환이 결정적인 역할을 했다. 기존에 강조하던 '중국 위협론' 대신 민생 이슈를 전면으로 내세워 유권자의 지지를 얻은 것이다. 둥하이대 장쥔하오 교수는 민진당이 인터넷 생방송 등을 통해 시민과 소통하며 중도층 표를 확보했다고 분석했다. 이는 대만의 유권자들이 이념적 대립보다 실질적인 생활 안정과 소통을 더 중요하게 여긴다는 점을 보여준다.

반면, 국민당은 대중국 노선을 둘러싼 논란에서 자유롭지 못했다. 칭화대 오가사와라 요시유키 명예교수는 정서원 국민당 주석이 지난 4월 중국 국가주석 시진핑과 회담한 노선이 대만 주류 여론과 괴리되어 있다고 지적했다. 정 주석의 친중적 태도가 후보들의 지지율에 부정적 영향을 미쳤으며, 일부 후보들이 정 주석의 지원 유세를 꺼릴 정도였다. 이는 국민당이 대중국 관계에서 '현상 유지'를 선호하는 대만 사회의 다수 의견과 맞지 않는 방향으로 흘러갔음을 시사한다.

중국의 반발과 대만 내부의 정치적 전망

대만 지방선거 결과에 중국 정부도 즉각 반발했다. 장한 국무원 대만사무판공실 대변인은 "섬 내부 정치 구도가 어떻게 변하든 조국 통이라는 역사적 흐름은 막을 수 없다"며 통일의지를 재확인했다. 이는 대만의 선거 결과에 대한 중국의 거부감을 명시적으로 드러낸 것으로, 향후 대만海峡 관계에 긴장을 높일 가능성이 있다.

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이에 대만 대륙위원회는 중국이 선거 결과를 현실적으로 받아들이고, 민주적으로 선출된 정부와 전제 조건 없이 평등하게 대화할 것을 촉구했다. 민진당의 득표율 1위와 국민당의 타이베이 사수라는 이분법적 결과가出炉되면서, 내년 총통선거를 향한 여야의 공방은 더욱 격렬해질 전망이다. 선거 결과는 단순히 지방 행정부의 구성을 넘어, 향후 대만 사회의 내외 정책 기조를 좌우하는 중요한 지표가 될 것이다.