대만에서 1천957만 유권자가 참여한 구합일선거가 개시되었습니다. 민진당과 국민당의 접전이 예상되며, 에너지 정책 국민투표도 함께 치러집니다.

대만 중앙통신에 따르면 28일 오전 8시(현지시간) 대만 전역에서 구합일선거 투표를 시작했다. 이번 선거는 타이베이 등 6대 직할시와 현장, 시장, 향진시장 등 9개 부문에서 지방 대표자 1만1천51명을 선출하는 중요한 일정이다. 유권자 수는 약 1천957만명으로, 대만 사회 전체의 정치적 향방을 가늠하는 핵심 사건이다.

타이베이 시장 선거 양강 구도

대만 안팎의 이목은 광역자치단체 격인 22개 시와 현 선거 결과에 집중되어 있다. 특히 수도 타이베이 시장 선거는 국민의당의 현직 장완안 후보와 민진당의 신보양 후보 간 맞대결로 양강 구도가 형성되었다. 장완안 후보는 48세로, 대만 1세대부터 5세대 총통을 지낸 장제스의 증손자라는 정치적 배경을 가지고 있다.

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반면 신보양 후보는 44세의 현직 입법위원으로, 민진당 내 강경 독립 성향 세력을 대표하는 인물이다. 선거 초반 장완안 후보가 30%포인트 가까운 우세를 보였으나, 최근 여론조사에서는 엎치락뒤치락하는 접전이 이어지고 있다. 신보양 후보 진영의 온오프라인 유세와 팬덤 형성이 청년층과 부동층 지지를 얻는 데 영향을 미친 것으로 분석된다.

정당 간 세력 재편과 정치적 파장

국민당은 직할시 4곳을 비롯한 14개 시·현에서 우세한 모습을 보이며 승리 전망을 높이고 있다. 반면 집권당인 민주진보당(민진당)은 남부 지역 5곳에서만 당선자를 배출하는 데 그쳐 세력 수축의 우려가 나온다. 라이칭더 총통은 이번 선거에서 타이베이 등 세를 확장할 경우, 여소야대 국면과 중국의 압박이라는 불리한 조건을 극복하고 2028년 대선으로 가는 추진력을 얻게 된다.

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국민당의 정당 총재로 취임한 뒤 전국 단위 선거를 처음 치르는 정리원 총재는 민진당의 공세로부터 지방 권력을 지켜내야 하는 입장에 있다.整理원 총재는 올해 4월 중국을 방문해 시진핑 국가주석을 만나며 친중 행보를 보인 바 있다. 만약 이번 선거에서 수성에 실패할 경우, 장완안 타이베이시장 등 당내 경쟁자로부터 당권 도전을 받게 될 가능성이 크다.

에너지 정책과 경제 지표 변수

전문가들은 선거 결과에 영향을 미칠 변수로 에너지 정책과 경제 지표를 꼽는다. 정부와 야권 간 '인공지능(AI) 보너스' 지급 논란과 함께, 신보양 후보가 받은 해외 보조금 논란 등이 변수로 작용할 전망이다. 또한 대만 증시의 최근 급락도 유권자들의 심리에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 지적이다.

동일한 날 비핵가원 에너지 정책 폐지에 관한 국민투표도 진행된다. 이 투표는 원자력 발전을 통해 경제를 진흥하고 기존 비핵가원 정책을 폐기할 것인지 묻는 질문이다. 작년 5월 제3원전 2호기 가동 중단으로 원전 비중이 공식적으로 사라졌으나, 반도체 제조사 TSMC 등의 전력 수요 증가로 인해 원전 재가동 논의가 재점화되고 있다.

원전 재가동 절차와 정당 입장

대만 원자력안전위원회는 제3원전의 2028년 재가동을 위한 행정 절차에 들어갔다. 집권 민진당도 중국의 군사적 위협과 에너지 안보 우려 때문에 원전 재가동을 검토하고 있다. 민진당 입법원 간사장을 맡은 좡루이슝 의원은 유권자의 선택을 존중하면서도, 핵 폐기물 처리 해결책 마련 등 고민이 필요하다는 입장을 밝혔다.