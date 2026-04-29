대기업 CEO들이 가장 많이 사는 아파트, 디에이치퍼스티어아이파크 1위

기업데이터연구소 CEO스코어의 조사에 따르면, 국내 대기업 대표이사들이 가장 많이 거주하는 아파트는 서울 강남구 개포동의 디에이치퍼스티어아이파크로 나타났다. 이 아파트에는 노태문 삼성전자 사장, 박상현 두산에너빌리티 사장, 이석희 SK온 사장 등 총 11명의 대기업 CEO가 거주하고 있다. 또한, 한남동의 나인원한남과 반포동의 래미안퍼스티지도 CEO들이 많이 거주하는 아파트로 조사되었다.

서울 강남구 개포동에 위치한 디에이치퍼스티어아이파크 는 현대건설이 개발한 고급 주거단지로, 최근 기업데이터연구소 CEO스코어의 조사에서 국내 대기업 대표이사들이 가장 많이 거주하는 아파트로 조명받았다.

이 아파트에는 노태문 삼성전자 사장, 박상현 두산에너빌리티 사장, 이석희 SK온 사장, 남정운 한화솔루션 대표, 최수연 네이버 사장, 김대일 코리아세븐 대표, 김민태 코오롱인더스트리 부사장, 이용배 현대로템 사장, 장용호 SK 사장, 서진석 셀트리온 대표, 김병규 넷마블 대표 등 총 11명의 대기업 CEO가 거주하고 있는 것으로 나타났다. 이 아파트는 고급스러운 인테리어와 편의시설이 갖춰져 있으며, 주변에는 고급 레스토랑과 카페, 교육시설 등이 밀집해 있어 대기업 CEO들의 거주지로 적합한 환경으로 평가받고 있다. 한남동의 나인원한남은 CEO들이 두 번째로 많이 거주하는 아파트로 조사되었다.

장덕현 삼성전기 사장, 박주환 TKG태광 회장, 강대현 넥슨코리아 대표, 김창수 F&F 회장, 현지호 화승코퍼레이션 부회장, 최성원 광동제약 회장, 반홀 코닝정밀소재 대표, 조정호 대창 사장 등 8명의 대기업 CEO가 이곳에 거주하고 있다. 이 아파트는 한남동의 고급 주거지역에 위치해 있으며, 주변에는 다양한 고급 상업시설과 문화시설이 있어 대기업 CEO들의 거주지로 인기가 높다.

또한, 반포동의 래미안퍼스티지에는 김성환 한국투자증권 사장, 조원태 대한항공 회장, 이창황 효성티앤씨 부사장, 김익환 한세실업 부회장, 구찬우 대방건설 사장, 정현 가온전선 부사장, 장세준 코리아써키트 부회장 등 7명의 대기업 CEO가 거주하고 있다. 기업데이터연구소 CEO스코어의 조사에 따르면, CEO들의 거주지는 주로 수도권에 집중되어 있는 것으로 나타났다. 서울에 거주하는 CEO는 429명(67.0%)으로 가장 많았으며, 경기에는 152명(23.8%), 인천에는 5명(0.8%)이 거주하고 있다.

비수도권에는 54명(8.4%)의 CEO가 거주하고 있으며, 부산이 11명(1.7%)으로 가장 많았고, 경남과 울산이 각각 7명(1.1%), 전남과 전북이 각각 5명(0.8%), 경북과 대구가 각각 4명(0.6%)으로 뒤를 이었다. 또한, 외국인 CEO들의 거주지도 조사되었는데, 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오 현대자동차 사장은 조선팰리스서울강남 호텔에, 유지 야마사키 노무라금융투자 대표는 그랜드머큐어앰배서더, 저우유 오비맥주 대표는 노보텔앰배서더서울강남을 거주지로 등록한 것으로 파악되었다





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대기업 CEO 디에이치퍼스티어아이파크 나인원한남 래미안퍼스티지 주거지

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