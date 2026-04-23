대구시장 선거, 민주당 ‘1조 공약’ vs 국민의힘 내홍

6·3 지방선거 주요 격전지인 대구시장 선거에서 더불어민주당이 1조 원 규모의 재정 지원을 약속하며 공세에 나선 반면, 국민의힘은 공천 내홍을 겪고 있습니다. 김부겸 민주당 후보는 TK신공항 조기 건설을 위한 재원 확보 방안을 제시했고, 국민의힘은 이에 대해 비판적인 입장을 보이고 있습니다.

다가오는 6·3 지방선거 의 주요 격전지인 대구시장 선거 를 앞두고 여야의 움직임이 뚜렷하게 드러나고 있다. 국민의힘 은 아직 후보 선정을 마무리하지 못한 반면, 더불어민주당 은 1조 원 규모의 재정 지원 을 약속하며 적극적인 공세에 나섰다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 23일 대구 두류동 선거사무소에서 2차 공약을 발표하며 TK신공항 조기 건설을 위한 구체적인 재원 확보 방안을 제시했다. 김 후보는 공공자금관리기금 5000억 원과 정부 특별 지원 5000억 원을 합쳐 총 1조 원을 확보했다고 밝혔으며, 이는 중앙당과의 협의를 통해 확정된 사항이라고 강조했다. 그는 과거 홍준표 전 시장도 유사한 방안을 제시했지만 정부 지원을 받지 못했던 점을 언급하며, 당선 시 즉각적으로 신공항 이전 사업에 착수할 수 있음을 시사했다.

김 후보 캠프는 공약 발표 전 민주당 정책위원회와 TK 신공항 관련 공약을 논의하며 중앙정부로부터 최소 1조 원 이상의 지원을 요청했다. 민주당 핵심 관계자는 공자기금 활용과 신공항 주변 지역 개발에 대한 국가 지원을 통해 지역 경제를 활성화하겠다는 계획을 밝혔으며, 당 차원에서 적극적으로 지원할 의사를 표명했다. 구체적인 용처는 내년도 예산안 반영 후 논의될 예정이라고 덧붙였다. 김 후보는 신공항 권역을 방위산업 클러스터, 항공 MRO, 물류산업의 첨단지구로 조성하고, 소음 피해에 대한 국가의 책임을 강조하며 추가적인 재정 지원을 확보하겠다는 의지를 밝혔다.

또한, 정청래 대표를 비롯한 민주당 지도부는 김 후보의 선거사무소 개소식에 대거 참석하여 대구 숙원 사업 실현에 대한 강력한 의지를 보여줄 예정이다. 정 대표는 김 후보의 출마를 설득하는 과정에서 당 차원의 전폭적인 지원을 약속한 바 있다. 민주당 고위 관계자는 TK 신공항 외에도 김 후보 측과 협의된 추가 공약들이 있으며, 당은 후보의 공약 이행을 위해 최선을 다할 것이라고 강조했다.

한편, 국민의힘은 대구시장 공천을 둘러싼 내홍을 겪고 있으며, 김부겸 후보의 신공항 이전 공약에 대해 비판적인 입장을 취하고 있다. 26일 유영하 의원과의 경선 결선을 앞둔 추경호 의원은 김 후보의 공약을 ‘부채 돌려막기’로 규정하며, TK 통합의 핵심 사업인 신공항을 국가 사업으로 전환하는 것을 최우선 공약으로 제시했다. 유 의원 또한 정부의 직접적인 재정 투입을 강조했다. 공천에서 배제된 이진숙 전 방송통신위원장도 정부 예산의 중립성을 강조하며 민주당 김부겸 후보에 대한 특별 지원이 선거 개입에 해당될 수 있다고 지적했다.

이와 더불어, 컷오프된 주호영 의원은 불출마를 선언하며 장동혁 대표의 사퇴를 요구했다. 주 의원은 김부겸 후보의 기세를 우려하며, 자신의 출마가 오히려 선거를 악화시킬 수 있다고 판단했다고 밝혔다. 이러한 상황 속에서 대구시장 선거는 여야 간 치열한 경쟁과 함께 다양한 논란이 끊이지 않고 있다





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