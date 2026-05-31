대구시장 선거: 김부겸 vs 추경호, 대구 동구 집중 유세, 추경호-박근혜 대구 유세

대구시장 선거가 31일 치러지는 가운데, 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 대구 동구와 서문시장을 중심으로 유세에 나섰다. 김부겸 후보는 대구 동구 불로전통시장, 봉무동, 신세계백화점 대구점 앞 등 동구 일대를 주로 훑으며, 추경호 후보는 중구 서문시장과 수성구 수성못을 찾았다. 양당은 판세를 두고 승리를 자신하며, 추경호 후보는 박근혜 전 대통령과 유세하며 대구시민의 '대구시대'를 외쳤다. 대구 군공항 이전 사업과 관련해, 김부겸 후보는 ‘우리 당이 관련법도 고치고 예산도 확보해 김부겸 시장과 함께 반드시 이 일을 하겠다’고 말했다.

지난 30일 대구 서문시장에서 유세하는 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 같은 날 서남시장에서 유세 중인 추경호 국민의힘 후보. 연합뉴스 6·3 지방선거 최대 격전지인 대구시장 선거 를 사흘 앞둔 31일 여야 후보들은 집중 유세에 나섰다.

김부겸 더불어민주당 후보는 여당 프리미엄을 내세우며 대구 경제를 살릴 적임자라고 강조했다. 추경호 국민의힘 후보는 박근혜 전 대통령과 유세하며 ‘대구시민이 가장 사랑하는 박 대통령’을 내세웠다. 양당은 판세를 두고 승리를 자신했다. 김 후보는 대구 동구 불로전통시장, 봉무동, 신세계백화점 대구점 앞 등 동구 일대를 주로 훑었다.

동구는 민주당 지지세가 있는 곳으로 꼽히는 만큼 ‘샤이 김부겸’ 표심 굳히기 전략으로 보인다. 김 후보는 북구 연경지구 일대 아파트 단지를 돌며 베란다나 창가의 주민들을 향해 ‘벽치기’ 유세를 했다. 김 후보는 동구 이시아폴리스 유세에서 ‘시장이 되면 대구 지역화폐를 6000억원 규모까지 발행액을 늘려 시중에 그만한 돈을 더 공급하려 한다’며 ‘대구 경제를 살릴 마지막 기회’라고 말했다. 그는 ‘국무총리 시절에 (기업들을) 만나 청년 일자리 프로젝트 발표를 해 10만개 일자리 만들기로 합의한 경험이 있다’며 ‘31년 만에 탄생한 민주당 대구시장 김부겸이 정도 되면 그분들이 만나주겠습니까, 안 만나주겠습니까’라고 말했다.

그는 대구 군공항 이전 사업과 관련해 ‘우리 당이 관련법도 고치고 예산도 확보해 김부겸 시장과 함께 반드시 이 일을 하겠다’고 했다. 박근혜 전 대통령이 31일 추경호 국민의힘 대구시장 후보의 유세를 지원하기 위해 대구 중구 서문시장에 도착했다. 추 후보는 이날 박 전 대통령과 함께 중구 서문시장과 수성구 수성못을 찾았다. 추 후보는 박 전 대통령을 고리로 보수층 결집은 물론 김 후보 국회의원 지역구였던 수성구 일대 표심 확보에 나선 것으로 풀이된다.

추 후보는 박 전 대통령과 유세하며 ‘우리 대구 시민이 가장 사랑하는 대통령인 박근혜 대통령께서 불편한 몸을 이끌고 여러분 뵙고 싶어서 오늘 직접 휴일에 서문시장에서 인사드렸다’며 ‘대구 경제를 살릴 적임자로 추경호를 지지하며 많은 성원과 지지를 부탁한다고 하셨다’고 말했다. 추 후보는 ‘투표를 해야 대구의 자존심을 지키고 대구 경제도 살릴 수 있다’며 ‘대한민국의 미래가 걸린 이번 선거에서 오만한 민주당 정권을 견제해야 한다’고 했다. 김 후보는 오는 1일 추 후보 국회의원 지역구였던 달서구, 2일엔 야구장, 동성로 등에서 유세할 예정이다. 우원식 전 국회의장은 1일 대구를 찾아 김 후보 지원 유세에 나선다.

추 후보 역시 야구장 등에서 유세를 벌여 시민 접촉면을 넓힌다는 계획이다. 양당 모두 대구를 경합 지역으로 분류했으나 판세는 자당이 우세하다고 본다. 민주당 관계자는 이날 통화에서 ‘경합이지만 1%포인트 이내 김 후보가 이길 거라고 생각한다’며 ‘조작기소 특검법 발의, 스타벅스 논쟁, 박 전 대통령 지원 유세가 세 번의 고비인데 (추 후보 지지율이) 40% 초반을 못 넘기고 있다’고 말했다. 이 관계자는 박 전 대통령의 지원 유세를 두고 ‘우리에게 좋을 것은 없겠지만 (영향이) 크다고 생각하지 않는다’며 ‘탐탁지 않게 생각하는 사람들도 존재한다’고 했다.

반면 국민의힘 관계자는 이날 통화에서 ‘지지율 격차가 두 자릿수에서 (오차범위 내로) 붙은 건 고무적이다. (지지자들이) 당에 대한 불만이 컸는데 추 후보가 개인 역량으로 극복한 것’이라며 ‘이명박·박근혜 전 대통령도 보수의 심장인 대구가 무너지면 안 된다는 목소리를 내줬고 이게 소구력이 있으니 여론조사에 반영된 게 아닌가’라고 말했다





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대구시장 선거 김부겸 Vs 추경호 대구 동구 집중 유세 추경호-박근혜 대구 유세 대구시대 대구 군공항 이전 사업

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