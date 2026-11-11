대구시 택시 감차사업 재개, 면허 보상금 확대 요구와 현실적 한계

대구시가 6년 만에 택시 감차사업을 재추진하기로 했으나, 예산 부족으로 개인택시 감차가 어렵다는 지적이 나온다. 과잉 공급 해소를 위한 보상금 인상이 시급하다.

대구시 가 택시 과잉 공급 문제를 해소하기 위해 6년 만에 택시 감차 사업을 재추진한다. 대구시 는 다음 달 지역 법인 및 개인택시 운송사업자와 종사자 대표 등으로 구성된 '택시감차위원회'를 설립하여 구체적인 감차 보상 계획을 수립할 예정이다.

대구시의 택시 감차 보상금 및 예산 규모

대구시는 내년 목표 감차 물량을 45대로 설정하고, 이를 위한 예산으로 5억 8500만원을 배정했다. 택시 1대를 줄일 경우 현재 보조금과 인센티브 명목으로 법인 택시는 각각 1300만원과 1000만원을, 개인 택시는 각 1300만원과 1500만원의 보상금을 지급받는다.

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이들 보상금은 국가와 지자체가 3대 7의 비율로 부담하며, 법인택시 업계는 추가적으로 300만~400만원 수준의 출자금을 납부한다. 이를 통해 최종 보상이 이루어진다. 과거 2016~2021년 기간에는 1대당 2650만원의 보상금이 지급되었다.

택시 과잉 공급 실태와 역대 감차 실패 원인

대구시는 지난해 택시의 실제 운행 자료와 수요·공급 지표를 종합한 결과 적정 대수인 택시 총량이 1만 257대임을 산정했다. 이는 총 면허 대수 1만 5703대(법인 5664대, 개인 1만 39대)보다 5446대(34.7%)가 많다는 것을 의미하며, 서울(19.1%), 부산(25.1%), 인천(20.5%), 광주(11.0%) 등 타 지역 대비 월등히 높은 수준이다.

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2016~2021년 사업 기간 동안 총 1248대(연평균 208대)의 감차가 이루어졌으나, 이 중 98.6%에 해당하는 1230대가 법인 물량이었다. 2022년부터는 예산 부족과 실효성 부족으로 사업이 전면 중단되었고, 같은 해 11월 수도권 등 전국적으로 택시 부제가 전면 해제되면서 대구의 수급 불균형은 더욱 심화되었다.

법인 택시업계의 기대와 예산 확대 요구

서덕현 대구법인택시운송사업조합 전무는 오랜 기간 지속된 택시 과잉 공급과 경영난으로 인해 업계 시름이 매우 깊었다고 말했다. 그는 감차 사업 재개를 환영하지만, 예전에 비해 배정된 예산이 너무 작다고 지적하며 적정한 감차 보상에 필요한 재원 확보가 필수적이라고 강조했다.

현재 대구에는 84개 택시업체가 기사 수 감소 등의 이유로 면허 대수보다 약 2000대가 적은 3700여대의 택시를 운행 중인 것으로 파악된다. 실질적인 성과를 내기 위해서는 지자체 차원의 예산 확대가 절실하다는 것이 업계의 공통된 요구사항이다.

개인택시 감차의 현실적 장벽과 프리미엄 문제

개인택시 감차는 과거와 마찬가지로 쉽지 않을 전망이다. 대구는 감차 사업 마지막 해인 2021년에 18대의 개인택시 감차에 성공했으나, 이는 대구시가 업계와 논의 끝에 '특별지원금'을 지급하면서 가능했던 사례다.

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개인택시 감차가 어려운 이유는 현 보상 수준이 개인택시 면허 매매에 따른 프리미엄 비용에 턱없이 못 미치기 때문이다. 현재 개인택시 면허 프리미엄은 6600만원 수준으로 직전 사업 당시(5800만~5900만원)보다 상승했으며, 보상금이 면허 프리미엄의 약 35% 수준에 불과하다.

배종식 대구개인택시운송사업조합 총무부장은 택시 운행대수 감소 방향성에는 공감하지만, 개인택시 감차를 위해서는 과거와 같은 특별지원 없이는 현실적으로 불가능하다고 밝혔다. 그는 일단 법인 업계에서 감차가 이루어지는 분위기를 지켜보겠다는 입장을 전했다.

대구시의 감차 확대 계획 및 향후 전망

대구시는 민선 9기 들어서야 감차 사업을 재추진하기로 결정했으며, 수요 조사를 거듭 요청한 끝에 내년 감차 물량 확보에 성공했다고 설명했다. 대구시 관계자는 당초 지난 3월에는 사업 추진 계획이 없었지만, 재요청 끝에 타 시도에 배정 예정이던 물량을 어렵게 확보했다고 밝혔다.

시는 사업을 다시 시작함에 따라 2028년도 국비 수요조사에는 보다 많은 물량을 신청하고, 자체 예산도 늘려 감차 사업을 확대하겠다고 밝혔다. 업계의 기대에 부응할 수 있는 예산 증액이 뒷받침될 때 비로소 택시 수급 균형이 회복될 것으로 보인다.