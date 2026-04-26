대구시장 선거, 김부겸 vs 추경호 확정…‘보수 심장’ 향한 격돌 예고

더불어민주당 김부겸 전 국무총리와 국민의힘 추경호 의원이 대구시장 후보로 확정되면서 본격적인 선거전이 시작되었습니다. 민주당은 대규모 캠프 개소식을 통해 김 전 총리에 대한 전폭적인 지원을 약속했고, 국민의힘은 보수 심장인 대구를 지키겠다는 의지를 다졌습니다.

국민의힘 추경호 의원이 대구시장 후보로 확정된 가운데, 더불어민주당 김부겸 전 국무총리는 대규모 캠프 개소식을 통해 맞대응에 나섰다. 김 전 총리의 캠프 개소식에는 민주당 지도부를 비롯한 다수의 현역 의원들이 참석하여 지지를 표명했다.

김 전 총리는 대구를 사랑하는 마음을 강조하며, 이재명 대통령과의 협력을 통해 대구를 변화시키겠다는 의지를 밝혔다. 국민의힘은 주호영, 이진숙 의원의 불출마 선언으로 추경호 의원을 단일 후보로 확정하고, 보수 심장인 대구를 지키겠다는 각오를 다졌다. 대구시장 선거는 김부겸 전 총리와 추경호 의원의 양자 대결 구도로 확정되었다. 이번 지방선거는 대구 뿐만 아니라 경기도, 충북도 등 16개 광역단체장 선거의 대진표가 모두 완성되어 본격적인 선거전이 시작될 전망이다.

특히, 경기도지사 선거는 국민의힘 내에서 치열한 경선이 진행 중이며, 개혁신당의 조응천 전 의원 공천 가능성으로 인해 선거 판도가 흔들릴 수 있다. 충북도지사 선거 역시 국민의힘의 경선 결과 발표를 앞두고 있다. 국민의힘은 대구 후보 확정을 기점으로 영남권 선거 체제를 정비하며 총력을 기울이고 있다. 부산시장 선거에서는 박형준 후보가 김문수 전 대통령 후보를 명예선대위원장으로 추대하며 선거 캠페인을 강화하고 있다.

이번 지방선거는 각 당의 전략과 후보들의 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 예상된다. 대구시민들의 선택이 향후 지방 정치의 중요한 변수가 될 것으로 보인다. 김부겸 후보는 대구의 발전을 위해 끊임없이 노력해왔으며, 추경호 후보는 보수 가치를 지키고 대구 경제를 부흥시키겠다는 공약을 내세우고 있다. 두 후보 모두 대구 시민들의 기대에 부응하기 위해 최선을 다할 것으로 보인다.

이번 선거 결과는 대구의 미래를 결정하는 중요한 순간이 될 것이다. 각 후보의 정책과 비전을 꼼꼼히 살펴보고, 대구에 가장 필요한 리더를 선택하는 것이 중요하다. 대구 시민들의 현명한 판단이 기대된다. 이번 선거는 단순한 정치적 경쟁을 넘어, 대구의 정체성과 미래를 가늠하는 중요한 시험대가 될 것이다.

각 후보들은 대구 시민들의 목소리에 귀 기울이고, 실질적인 변화를 가져올 수 있는 정책을 제시해야 할 것이다. 대구의 발전과 번영을 위해 모든 후보들이 책임감을 가지고 선거에 임해야 할 것이다. 이번 선거를 통해 대구가 더욱 살기 좋은 도시로 발전하기를 기대한다. 대구 시민들의 적극적인 참여와 관심이 이번 선거의 성공적인 개최를 위한 필수적인 요소이다. 모든 시민들이 자신의 소중한 한 표를 행사하여 대구의 미래를 만들어나가기를 바란다





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